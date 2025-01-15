《射雕英雄傳：俠之大者》新海報發布 郭靖黃蓉2v6對決群敵

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《射雕英雄傳：俠之大者》海報，郭靖黃蓉2v6。圖/擷取自微博
《射雕英雄傳：俠之大者》海報，郭靖黃蓉2v6。圖/擷取自微博

徐克版《射雕英雄傳：俠之大者》官方於1月13、14日發布了全新概念海報。官方介紹如下：

#射雕新海報郭靖獨自逆行#

春節檔《射雕英雄傳：俠之大者》發布新海報，郭靖手持弓箭，穩坐馬背，在蒙古眾將中逆行。大汗以及他的兒女華箏、托雷皆是一身戎裝，縱馬疾馳。郭靖雖身在異鄉，仍堅定守護中原故土。

《射雕英雄傳：俠之大者》海報，郭靖獨自逆行。圖/擷取自微博

#射雕新海報郭靖黃蓉2v6#

春節檔電影《射雕英雄傳：俠之大者》釋出新海報。郭靖與黃蓉以少敵眾，共抗「西毒」歐陽鋒及黨羽，眾人身懷絕技，各出奇招。#郭靖黃蓉緊急呼叫各位大俠支援#

《射雕英雄傳：俠之大者》海報，郭靖黃蓉2v6。圖/擷取自微博

劇組透露，海報中郭靖與黃蓉以2人力敵6，共抗「西毒」歐陽鋒及黨羽，靈感來自原著中的經典橋段，展現了郭靖與黃蓉在絕境中同心協力、逆轉局勢的英雄風采。「2v6」的設定更是呼應了精神中以弱勝強、智勇雙全的內涵。

《射雕英雄傳：俠之大者》自金庸武俠《射鵰英雄傳》，由徐克執導，傅若清總監製，肖戰、莊達菲領銜主演，梁家輝特別演出，張文昕、巴雅爾圖、阿如那主演，蔡少芬特別出演，大年初一於中國上映。

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《射雕英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

《射雕英雄傳：俠之大者》。圖/擷取自微博

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