陸劇《谷雨》劇情看點！井柏然、張頌文正邪交鋒，揭開43億騙稅黑幕

近年陸劇 除了愛情、古裝題材備受關注，結合真實案件與人性描寫的犯罪 懸疑 劇也逐漸受到矚目。

由井柏然、張頌文、孫藝洲主演的陸劇《谷雨》，以1990年代的經濟轉型時期為背景，將故事 聚焦於稅務稽查與重大經濟犯罪，從一宗財務人員離奇死亡案件出發，逐步揭開虛開發票、騙取稅款與利益勾結等黑幕。隨著昔日好友因不同選擇走向對立，案件背後的真相也逐漸浮出水面。正式定檔於 2026年11月5日開播！

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《谷雨》劇情介紹：一宗離奇墜樓案，揭開43億騙稅黑幕

故事發生於1990年代，當時正值經濟快速發展、商業機會與利益糾葛交織的時期。鵬州市一家大型企業的財務人員離奇墜樓身亡，事件看似意外，卻讓曾身處體制內的嚴平安（孫藝洲 飾）察覺案情並不單純。

圖：《谷雨》官微

為了查明真相，嚴平安冒著生命危險前往北京，向昔日熟識的稅務稽查幹部歐陽旭（井柏然 飾）舉報企業涉嫌違法的內幕。歐陽旭隨即組成專案小組，與相關執法單位合作，從帳本、發票與資金流向中尋找線索，追查藏匿在龐大商業體系背後的犯罪網絡。

圖：《谷雨》官微

然而，隨著調查不斷深入，歐陽旭發現案件牽涉的勢力遠比想像中複雜，而企業家周海洋（張頌文 飾）也逐漸浮出檯面。這位表面上熱心公益、形象良好的企業家，背後卻可能掌握著龐大的利益網絡。

圖：《谷雨》官微

曾經有著不同人生交集的三人，如今因為金錢、權力與價值觀走向不同立場。從一張張看似不起眼的發票，到牽涉巨額資金的經濟犯罪，《谷雨》透過稅務稽查揭開利益結構，也描繪人物如何在友情、欲望與法律之間面臨抉擇。

看點1：張頌文挑戰高階反派！斯文外表藏深沉算計

本劇最受矚目的角色之一，當屬張頌文飾演的周海洋。繼《狂飆》高啟強一角獲得廣大討論後，張頌文這次再度挑戰反派人物，卻不走草根逆襲的路線，而是化身擅長布局、精於操盤的企業家，展現另一種更隱晦的危險氣質。

圖：《谷雨》官微

周海洋在人前是熱衷公益、捐資助學、形象儒雅的成功企業家，深受外界肯定；但在人後，他卻心思縝密、手段果斷，將貪婪與野心藏在溫文爾雅的外表之下，甚至涉嫌建立龐大的騙稅利益網絡。這種表面與內在的強烈反差，也讓角色充滿懸念。

圖：《谷雨》官微

張頌文擅長以細膩表演呈現人物複雜性，無須過度誇張的表情，只透過眼神、語氣與細微神情變化，就能呈現角色看似溫和、實則步步為營的另一面。相較於高啟強的黑化歷程，周海洋更像是一名清楚自己正在追逐什麼、並且主動掌控局勢的資本操盤手，也讓觀眾期待張頌文如何再次塑造令人不寒而慄的反派形象。

圖：《谷雨》官微

看點2：井柏然撕掉偶像標籤，化身堅守底線的稅務稽查幹部

井柏然在劇中飾演歐陽旭，是負責追查重大經濟犯罪案件的稅務稽查幹部。不同於以往較常見的偶像或情感類角色，這次他挑戰沉穩、理性且專業能力出色的執法人員，必須從繁雜的帳目、票據與數據中找出關鍵線索。

圖：《谷雨》官微

面對龐大的資本勢力、人情壓力與各方阻撓，歐陽旭始終沒有放棄追查真相，透過抽絲剝繭的調查，一步步逼近43億(約210億台幣)騙稅大案的核心。角色不只需要具備專業判斷力，也必須在複雜的人際關係中堅守原則。

圖：《谷雨》官微

井柏然此次收斂過往較具偶像感的表演方式，以克制而堅定的形象詮釋角色，呈現執法人員面對利益誘惑與外界壓力時，仍選擇守住法律底線的信念。當案件逐漸牽涉熟識之人，歐陽旭又該如何在情感與職責之間做出抉擇，也成為劇情的重要看點。

圖：《谷雨》官微

看點3：孫藝洲突破喜劇形象，演繹命運起伏的小人物

除了張頌文與井柏然的正邪對決，孫藝洲飾演的嚴平安也是本劇另一個值得關注的角色。過去觀眾對孫藝洲的印象，多半來自喜劇作品中的幽默形象，但這次他將挑戰更具悲劇色彩、內心充滿矛盾的複雜人物。

圖：《谷雨》官微

嚴平安曾經身處體制之內，卻因人生變故而跌落谷底，褪去過往身分與光環，成為普通個體戶。半生浮沉讓他既重情重義，也背負著難以言說的無奈與掙扎，必須在人情與法理之間尋找平衡。

圖：《谷雨》官微

當他決定冒險揭露企業背後的違法內幕，不僅代表著對真相的追尋，也意味著必須面對過去的人際關係與現實處境。孫藝洲透過角色的隱忍、落魄與內心拉扯，嘗試打破觀眾對他的既定印象，展現不同以往的表演面貌。

圖：《谷雨》官微

看點4：三大主演正面交鋒，友情、利益與正義激烈拉鋸

《谷雨》真正的戲劇張力，不只來自43億騙稅大案，更來自張頌文、井柏然與孫藝洲三個角色之間錯綜複雜的關係。

張頌文飾演的周海洋身處利益網絡核心，擅長利用資源與人脈布局，將自己包裝成成功且值得信任的企業家；井柏然飾演的歐陽旭則站在法律與正義的一方，試圖以專業調查突破層層阻礙；孫藝洲飾演的嚴平安則夾在兩種立場之間，既有自己的堅持，也必須面對現實與情感的掙扎。

圖：《谷雨》官微

三人各自背負不同的立場與人生選擇，讓每一次交鋒都不只是單純的善惡對決，更牽涉信任、利益與人性的考驗。當昔日關係逐漸變質，究竟誰能守住底線、誰又會被欲望吞噬，也成為推動全劇的重要懸念。

圖：《谷雨》官微

看點5：稅務稽查結合經濟犯罪，打造不同類型的懸疑劇

相較於常見的刑偵題材，《谷雨》將焦點放在虛開發票、騙取稅款、資金流向與幕後利益網絡等經濟犯罪。劇中調查人員必須從大量資料中找出異常，再逐步拼湊案件全貌，讓看似不起眼的帳目與數字成為揭開真相的關鍵。

圖：《谷雨》官微

隨著調查範圍擴大，案件也從單一企業的疑點，延伸至更複雜的犯罪鏈條。觀眾除了能跟著主角抽絲剝繭，也能看見經濟犯罪如何透過層層包裝隱藏真相，以及執法人員在調查過程中面臨的壓力與阻礙。對喜歡犯罪懸疑、商戰攻防與寫實社會題材的觀眾而言，《谷雨》以較少見的稅務稽查視角切入，提供有別於傳統警匪劇的追劇體驗。

圖：《谷雨》官微

精華 FAQ Q1：《谷雨》主要是以什麼案件與時代背景展開故事？ 劇情設定在1990年代經濟快速轉型期，從一家企業財務人員離奇墜樓案切入，進一步追查虛開發票、騙取稅款與利益勾結，逐步揭開高達43億的騙稅黑幕。

Q2：張頌文在《谷雨》中飾演什麼樣的角色，最大看點是什麼？ 張頌文飾演企業家周海洋，表面熱心公益、形象儒雅，私下卻心思縝密、善於操盤，涉嫌建立龐大騙稅利益網絡。角色反差強烈，也展現他擅長塑造高階反派的演技。

Q3：井柏然與孫藝洲在劇中分別扮演什麼角色，兩人如何推動劇情？ 井柏然飾演堅守底線的稅務稽查幹部歐陽旭，負責追查案件真相；孫藝洲則飾演命運起伏的嚴平安，冒險揭露內幕。兩人一在執法、一在揭弊，共同推進真相浮現。