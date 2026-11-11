【影評】《假如愛有如果》：當階級決定愛的自由，純粹的愛還可能存在嗎？

李滄東睽違八年的新作《假如愛有如果》，韓文原片名直譯為「可能的愛」。對於兼具導演與作家身分的李滄東而言，這或許是場耐人尋味的文學遊戲，看似以愛為題，卻透過兩對夫妻 懸殊的生活處境，反過來質疑愛的純粹性。如果出身與人生際遇不同，人是否會愛上不同的人？當現實條件悄然左右情感 與選擇，世上是否真有純粹之愛？那些讓人深信出於真心的感情，又有多少其實建立在生活的種種條件之上？

當階級制約慾望，道德是否仍有一致的標準？

電影開頭引用《聖經》十誡中的「不可貪戀」，讓這個關於愛的提問，多了一層道德上的矛盾。當人們擁有的條件從一開始就不平等，應該如何判斷一個人的渴望？對富人而言，貪戀可能源自永不滿足的佔有慾；對窮人而言，羨慕他人的生活，卻也可能只是希望能夠獲得應有的尊嚴。這使「不可貪戀」這項看似普世的道德準則，顯露出難以迴避的階級差異。

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圖：imdb

李滄東過往的電影，經常將人們私密的情感與慾望，放進不平等的關係中檢視。例如，《綠洲》中，兩名遭到社會排斥的男女試圖建立親密關係，卻因身體條件、社會偏見與權力不對等，使愛與侵犯之間的界線變得曖昧；《燃燒烈愛》則透過貧困的鐘秀與富裕的班，呈現階級如何左右人們追求愛情的自由，以及面對慾望時截然不同的處境。而這種不平等也延伸至道德判斷，《密陽》裡，失去兒子的母親試圖透過宗教尋求救贖，卻發現殺害兒子的兇手早已自認獲得上帝的寬恕，甚至比受害者更早得到內心的平靜，使寬恕這看似普世的道德要求，反而成為受害者難以承受的折磨。

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這些作品揭示了人類情感的複雜性，即使最真切的愛與信念，也難以擺脫條件的影響。李滄東經常讓人物懷抱真誠的情感，卻在付諸行動的過程中，逐漸暴露出自身難以察覺的自私與暴力，以及社會階級、規範對個人選擇的無情制約。

從一件裙子開始：看見階級下的複雜人性

電影開場便已暗示這個命題。全度妍飾演的美玉不耐煩地拍打裙擺，似乎對自己的衣著不甚滿意。這個微小的動作，讓人物性格在故事尚未展開前便已浮現。美玉是肩負家庭經濟重擔的職業女性，丈夫浩錫在裁員抗爭後長期失業，身心飽受打擊。她既要維持生計，也得承受丈夫挫敗的情緒。不過，困頓的生活並未讓她放棄對外表的追求，未曾消磨對物質生活的嚮往。

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隨著美玉與紀錄片導演藝智熟識，這份對在意，延伸出更複雜的意義。藝智身上的名牌服飾、從容的言談與優渥的居住環境，讓美玉得以近距離窺見與自己無關的生活。既羨慕富裕者的生活，也享受他們的款待，偶爾流露出令人尷尬的虛榮。然而，這些看似膚淺的慾望，背後其實藏著對自身處境的不滿，渴望暫時逃離家庭重擔、擁有另一種人生。

李滄東讓這些矛盾的情緒自然地共存在同一個人身上。觀眾很難在某個瞬間確定美玉究竟在想什麼，電影沒有急於替人物的行為建立明確的因果，反而透過日常對話、短暫的沉默與不經意的舉動，流淌出無法完全掌握的慾望。

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長達近三小時的篇幅行雲流水，場景之間的轉換幾乎不著痕跡，人物的情緒也鮮少透過戲劇化的衝突得到宣洩。階級意識經常在一句平常的對話中流露，說話者甚至沒有察覺到自己的冒犯。李滄東對生活的觀察精準得殘酷，卻又始終保留人物的複雜性，使他們不至於淪為某種社會理念的代言人。

這種自然的表現，讓電影具有近似紀錄片的質地。人物的言語帶著生活本身的瑣碎與不完整，鏡頭也不刻意尋找象徵。當故事裡出現一名紀錄片導演，試圖記錄一對夫妻的生活時，這份真實感便產生了玩味之處。觀眾一方面被李滄東的電影說服，相信眼前的人物與情感足夠真實；另一方面，又察覺電影中的紀錄片拍攝，在追求真實的過程中改變了被攝者的生活，於是不禁要問：我們眼前所見的「真實」，是否同樣經過了加工？又是否足夠貼近勞工階級者的人生？

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被攝者的痛苦，與拍攝者的道德滿足

紀錄片倫理常涉及知情同意、隱私與再現責任，但實際拍攝中，一紙同意書往往無法解決問題。被攝者即使同意，也難以預見作品最終如何呈現自己，更無法掌握拍攝者是如何理解自己。《假如愛有如果》中的導演藝智從未視自己為剝削者，她真誠關注裁員勞工，希望透過影像讓社會重新看見他們。然而這份真誠並未消除倫理盲點。丈夫尚宇曾以「方法演技」揶揄她試圖融入受訪者世界的態度，她則回應自己是試著愛這些人。但當理解同時服務於創作，這份愛便不可避免地涉及利益。

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一個諷刺的細節是：藝智能在談論自己私生活時關掉攝影機，卻讓浩錫與美玉的創傷持續暴露在鏡頭下，這揭示了拍攝者與被攝者之間難以消除的權力差距。她的善意逐漸顯露出表演性，在關注勞工的同時，卻對其他同樣在場東南亞移工缺乏同樣敏感，身邊的助理也在受訪者分享時頻頻只關注自己手上的事情，而非受訪者的分享，缺乏真正的尊重。即便她願意理解陌生人的困境，卻忽略自己名牌服飾可能造成的距離。半夜跟蹤更讓紀錄成為了一種侵犯，當創作者相信自己在追求真相時，也可能把拍攝必要性置於被攝者意願之上。

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值得注意的是，藝智堅持不接受丈夫資助、靠公共補助完成作品，以維持獨立創作者的身分。但優渥的家庭條件，為她提供了一般創作者難以擁有的餘裕，使她的「獨立」帶有階級優勢。而弱勢者的生活成為題材時，創作者往往能藉此獲得聲望，與以關懷為名而投注的資源，但被攝者的處境卻未必能改變。觀眾的同情與理解，有時也可能只是一種道德上的自我滿足。

婚姻中的自由假象，與不平等的性別權力

階級差異不僅影響女性對自由的理解，也決定了婚姻中平等關係得以成立的條件。尚宇擁有優渥的經濟資源，使藝智得以將工作視為理想的實踐，他也能從容地扮演溫和、支持妻子的進步男性。然而，這種看似平等的婚姻關係，某種程度上仍仰賴財富所提供的保障。相較之下，美玉必須透過勞動維持生計，且同時承擔失業丈夫浩錫的負面情緒。

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這種不對等，在海邊度假的情慾追逐中變得更加具體。美玉暫時逃離沉重的家庭責任，在海中獲得片刻的身體自由，卻成為尚宇慾望的對象。尚宇如同鯊魚般俯衝、逼近獵物，將原本曖昧的情慾遊戲轉化為充滿肉慾的獵捕。美玉的直接與未經修飾，對生活優渥的尚宇而言，具有新鮮的吸引力。儘管她並非全然被動，也可能有意識地試探對方，但兩人始終承擔著不同的風險，尚宇可以將這段曖昧視為一場刺激的狩獵，美玉卻可能因此失去搖搖欲墜的生活。當女性試圖透過情慾尋求自由，階級差異可能讓這份自由的代價截然不同，美玉想像中「可能的愛」便隨海水泡沫消散。

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電影在此也延續了《燃燒烈愛》對階級與男性氣質的觀察。擁有財富所賦予的從容，無須透過粗暴的控制便能在情感關係中掌握主導權；相較之下，無業的憤怒，與無法掌握自身挫敗密切相關，資本能讓富裕男性以溫和體貼甚至充滿魅力的姿態，影響他人的身體慾望與人生。

一聲哨響：從殖民記憶到階級複製

電影後段反覆出現的哨子，將階級關係轉化為更直接的身體反應。尚宇家中的管家只要聽見哨聲，便會下意識地做出回應，彷彿長期受到制約的動物。這令人聯想到俄國生理學家巴夫洛夫著名的實驗：他發現狗在反覆經歷特定聲音與食物同時出現後，即使沒有食物，只要聽見聲音便會分泌唾液，成為反射的生理反應。

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耐人尋味的是，尚宇提及哨子是祖父擔任警察時留下的物品，他甚至以日語談論這段家族往事。這個細節不免令人聯想到日本殖民時期的韓國 社會，部分曾與殖民政權合作的家族，在日本戰敗後仍得以保有財富與社會地位的現實。倘若尚宇的祖父曾在殖民體制中掌握權力，那麼今日家族所享有的優渥生活，可能與過去累積的資源有關。

哨子所暗示的，還有階級的不斷複製。尚宇憑藉優渥的經濟條件，得以透過國際投資累積更多財富，將金錢視為實現人生理想的工具。相較於尚宇家族的階級優勢，美玉所擔憂的，是自己的孩子是否將繼承她的無力。電影透過澆花的戲，呼應美玉對童年的回憶：小時候，她曾覺得父親洗車時噴灑的水花十分美麗，拿起水管模仿卻遭到母親毒打，只因母親害怕女兒將來也成為洗車工。如今，美玉卻看見自己的孩子在尚宇家中，由管家陪伴著澆花，水珠在陽光下形成漂亮的彩虹，讓她彷彿看見過去的自己。不過，這個畫面具有雙重意義，可能預示著孩子未來將依循母親的人生軌跡，另一方面，也可能只是單純呈現孩子在他人服侍下，享受遊戲與美麗景色的快樂。

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美玉的孩子從頭到尾未曾開口說話，始終以沉默的旁觀者姿態，觀察成人世界的種種。他或許尚未理解財富、慾望與權力如何運作，卻可能早已將眼前的一切看在眼裡，甚至不知不覺學會生存法則。

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他偷走哨子的行為，可能只是遊戲，也可能是對成人權力關係的模仿。這與電影開場時，孩子在車上將洋芋片包裝袋當成氣球、任由它隨風飄去的畫面形成對照。從開場隨風漂流的包裝袋，到接近結尾時在車上向前傳遞的哨聲，兩個看似天真的舉動，卻隱含截然不同的意義：前者彷彿個人難以掌握的命運，後者輕輕吹響，便能喚起他人的服從反應。然而，孩子究竟是在學習成為下一個命令者，還是無意間打破權力秩序？李滄東沒有給出明確答案，也讓階級複製的隱憂，在看似無害的童年遊戲中浮現。

同一輪月亮：不以佔有為前提的愛

然而，李滄東並未讓電影停留在階級難以跨越的絕望之中。反覆出現的滿月，或許正是他對純粹之愛所保留的想像。年輕時，美玉與浩錫曾在月尾島共同仰望滿月，藝智也曾回憶自己在美國留學期間看見的月亮。對他們而言，月亮承載著不同的人生記憶，卻也成為彼此得以分享情感的共同事物。不同於財富、地位、情慾所衍生的佔有和爭奪，月亮不屬於任何人，卻能讓所有人共同感受它的美麗。

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電影結尾，美玉與浩錫歷經婚姻的裂痕，再次並肩仰望滿月。美玉拿起手機拍下月亮，原本想將照片傳給藝智，最終卻沒有送出。這個欲言又止的動作，或許正呼應電影對愛的提問：即使無法真正理解或擁有彼此，人是否仍能保有一份不求回報的善意？電影以「不可貪戀」開場，最終讓人物凝望一個誰也無法佔有的事物。月亮無法改變現實中的不平等，也無法修復所有受傷的關係，卻為「可能的愛」留下了不以佔有為前提的想像。