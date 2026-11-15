皮克斯《貓的急轉彎》最新預告公開！黑貓只剩最後一條命，捲入威尼斯貓咪黑幫展開奇幻冒險

皮克斯 全新原創動畫電影《貓的急轉彎》（Gatto）公開最新正式預告！

由《路卡的夏天》奧斯卡提名導演恩里科卡薩羅薩（Enrico Casarosa）自編自導，這次將故事舞台搬到充滿浪漫氣息的義大利威尼斯 ，帶領觀眾從一隻黑貓 的視角，揭開水都背後不為人知的貓咪 地下世界。

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《貓的急轉彎》預計2027年3月5日在美國上映，台灣則預計於2027年3月登上大銀幕。喜歡皮克斯動畫、貓咪題材，以及充滿藝術風格作品的觀眾，不妨期待這場發生在威尼斯的黑貓奇幻冒險！

《貓的急轉彎》劇情介紹：黑貓欠下黑幫巨債，只剩一條命的牠能否改變命運？

故事以義大利威尼斯為背景，主角是一隻名叫尼祿（Nero）的黑貓。牠在這座充滿運河與神祕傳說的城市生活多年，卻逐漸開始懷疑，自己是否真的過著想要的人生。由於欠下當地貓咪黑幫老大洛可（Rocco）一筆人情債，尼祿意外陷入麻煩，不得不面對黑幫勢力帶來的威脅。就在這段混亂的生活中，牠遇見了年輕街頭藝術家瑪雅（Maja），兩人意外建立起一段友誼，尼祿甚至在不情願的情況下被瑪雅收養。然而，這段相遇或許正是改變尼祿命運的契機。隨著故事發展，牠也開始重新思考生命的意義，尋找自己真正想追求的目標。

貓咪真的有九條命！尼祿只剩最後一次機會

這次最新預告最引人注目的，莫過於將「貓有九條命」的傳說直接融入故事設定。片中的尼祿原本擁有九條命，卻因為過去的種種遭遇，逐漸消耗掉自己的生命，如今只剩下最後一條。面對貓咪黑幫的威脅，以及對未來人生的迷惘，尼祿必須把握最後的機會，思考自己究竟想成為什麼樣的貓。從單純的冒險喜劇延伸至生命選擇與自我探索，也讓電影多了一層值得期待的情感深度。

預告截圖。圖：迪士尼影業

馬克魯法洛、勞倫斯費許朋獻聲！貓咪黑幫登場

配音陣容同樣星光熠熠，由《復仇者聯盟》馬克魯法洛（Mark Ruffalo）為主角黑貓尼祿獻聲，曾演出《駭客任務》的勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）則配音貓咪黑幫老大洛可。此外，約翰特托羅（John Turturro）、萊斯達比（Rhys Darby）、伊莎貝拉羅賽里尼（Isabella Rossellini）、傑森舒茲曼（Jason Schwartzman）等演員也加入配音陣容。

從預告中可以看到，洛可氣勢十足地質問尼祿：「實話招來，鮪魚在哪？」尼祿則急忙否認：「不是我幹的！你弄錯貓了！」一來一往的黑幫審問場面，搭配貓咪們看到燈泡就忍不住爭搶的可愛反應，形成強烈反差，也展現皮克斯擅長的幽默風格。

預告截圖。圖：迪士尼影業

皮克斯首度挑戰動態手繪風格，打造威尼斯油畫般的動畫世界

除了故事與配音陣容，本片另一大亮點就是視覺呈現。導演恩里科卡薩羅薩這次不再沿用皮克斯過往細膩寫實的3D動畫風格，而是嘗試全新的動態手繪視覺設計，讓畫面呈現如同義大利傳統油畫般的筆觸與質感。

電影以威尼斯為主要舞台，透過運河、古老建築、屋頂與宮殿等場景，營造出充滿藝術氣息的城市氛圍。搭配手繪質感的動畫表現，讓整部作品不僅有貓咪冒險的趣味，也展現出與過往皮克斯作品截然不同的美術風格。

圖：迪士尼影業

精華 FAQ Q1：《貓的急轉彎》的故事背景與主角設定是什麼？ 故事發生在義大利威尼斯，主角是黑貓尼祿。牠因欠下貓咪黑幫人情債而惹上麻煩，同時也開始懷疑自己是否真的過著想要的人生。

Q2：最新預告最重要的劇情亮點有哪些？ 預告揭露貓有9條命的設定，尼祿如今只剩最後1條命，必須面對黑幫威脅與未來抉擇，並在與街頭藝術家瑪雅相遇後展開改變命運的旅程。

Q3：這部電影在配音與視覺風格上有什麼特色？ 配音陣容包括馬克魯法洛、勞倫斯費許朋等人，視覺上則首次挑戰動態手繪風格，讓威尼斯呈現如油畫般的藝術質感，預計2027年3月上映。