史蒂芬金都力推！恐怖片《屍蹤拼圖》驗屍台上的無名腐屍，竟是失蹤多年的父親？

恐怖 大師史蒂芬金 強力推薦 低成本導演挑戰全新創作規模

「恐怖大師」史蒂芬金強力推薦的恐怖新片《屍蹤拼圖》，是曾執導過《獵頭武士》（The Head Hunter）的喬登道尼所編導的最新力作。過去，他與長期合作的編劇夥伴凱文史都華多拍攝低成本的小型製片，但這次他們將挑戰截然不同的創作規模，不僅提高拍攝預算、增加群戲卡司、拓展多元場景，更深入法醫人類學研究，創作出充滿黑暗謎團、遊走於奇幻與現實邊界的原創恐怖電影。《屍蹤拼圖》，即將在11月27日於台灣駭人獻映！

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不靠突發驚嚇 以氛圍營造毛骨悚然恐怖謎團

全片構築出一個充滿不確定性的世界，不靠突發驚嚇嚇人，而是看準神秘、陰森且令人不安的「氛圍」，運用人物表演、光影變化、聲音設計，以及刻意保留的視覺訊息，共同營造出令人毛骨悚然的恐怖謎團。在前期籌備階段，導演便早已確立用「氛圍」作為呈現故事的核心，並參考《X檔案》（The X-Files）、《火線追緝令》（Seven）、《夜霧殺機》（The Fog）等經典影視作品，期望捕捉出黑暗、陰鬱、霧氣繚繞的獨特風格。從拍攝地點的選擇、實體特效的設計，直到電影配樂等方面，無不緊扣這項核心，讓觀眾得以更融入片中深沉的神祕感，並隨著劇情推進，逐步感知將有一場令人震撼的重大事件即將來臨。

圖：采昌國際

300頁概念圖冊定調風格 兩人身兼多職打造影像

為了確立完整的電影風格，喬登道尼與凱文史都華為本片特別製作一本約莫300頁的概念圖冊，詳細整理各角色的服裝、美術呈現、場面規劃，以及燈光與攝影細節。他們再依據這本圖冊，以數位方式預先建構場景與人物位置，並在開拍前反覆調整。圖冊中的每一頁都與劇本緊密相連，讓電影在正式開拍之前，便建立起明確方向。除了執導與撰寫劇本，兩人更身兼多職，凱文史都華同時擔綱電影攝影，著重於捕捉實景畫面，讓演員的表演更具厚度，並扎實呈現人物刻畫和整體視覺；喬登道尼則親自擔任剪輯，從演員表演出發，決定每個片段停留的時長，再逐步建構周圍的畫面和節奏，讓影像達到最佳效果，也讓觀眾得以相信眼前所發生的一切。

圖：采昌國際

《愛你致死不渝》製作人聯手打造 黛博拉安霍爾擔綱主演

此外，本片更由《愛你致死不渝》製作人詹姆斯哈里斯（James Harris）共同打造，並請來以《噬血真愛》（True Blood）打開知名度，並以漫威影集《夜魔俠》（Daredevil）精彩演出而廣獲好評的知名女星黛博拉安霍爾擔綱主演，以細膩演技詮釋角色在理性與恐懼之間的掙扎，讓觀眾隨著她的調查，一步步走入這場超越常理的恐怖謎團。電影巧妙結合寫實的懸疑調查，以及科學難以解釋的超自然現象，引領觀眾深入層層交織的恐懼與真相。

圖：采昌國際

劇情簡介：真相，比死亡更令人不安

警方接獲報案，前往一處寧靜的海岸住宅，發現兩名住戶慘遭殘暴肢解，傷勢慘烈宛如遭受野獸攻擊，後院甚至還躺著一具嚴重腐敗到難以查驗身分的屍體。在缺乏科學解釋、受害者之間也毫無關聯的情況下，這起案件陷入膠著，直到警方確認死者是法醫人類學專家梅格（黛博拉安霍爾飾）多年前消失的父親 。起初，梅格拒絕配合調查，但最終卻因為對科學的好奇，以及父親失蹤 當晚那段支離破碎、充滿恐懼的記憶，讓她勉強參與案件。只是當她越深入調查，越發現案件偏離常理，陷入一片難以解釋的恐怖之中。面對驗屍結果，以及父親屍體上種種違背科學常理的細節，讓梅格不得不重新審視自己深信不疑的一切，並隨著真相逐步揭露，面對了比死亡更加駭人的真相。

圖：采昌國際

圖：采昌國際