《笑傲江湖》王晶新作：張雨綺飾演東方不敗 洪金寶化身風清揚

《笑傲江湖》是金庸創作的武俠小說，最初於新加坡《新明日報》連載，後於1967年至1969年連載於香港《明報》，最終結集出版。全書共四十章，以華山派大弟子令狐沖的江湖經歷為主線，描繪武林各派爭奪權勢的紛爭。小說未明確設定具體時代背景，其故事與情境可適用於任何朝代，隱喻中國傳統社會中的權力鬥爭，折射出對人性和政治的深刻思考與批判。

《笑傲江湖》全書共四十章，透過敘述華山派大弟子令狐沖的江湖經歷，反映了武林各派爭霸奪權的歷程。作品沒有設定時代背景，類似的情景可以發生在任何朝代，折射出中國人獨特的政治鬥爭狀態，同時也表露出對這種爭鬥的哀嘆，具有一定的政治寓意。小說情節跌宕起伏，波諦雲詭，人物形象個性鮮明，生動可感。

《笑傲江湖》主要人物

令狐沖：華山派大弟子，性情放浪不羈，重情重義，經歷諸多磨難後，成為自由不羈的俠士。

任盈盈：日月神教教主之女，聰慧美麗，對令狐沖一片癡情，與其結為佳偶。

岳靈珊：華山派掌門岳不群之女，令狐沖的青梅竹馬，最終愛上林平之。

林平之：福威鏢局少主，因家族仇恨學得辟邪劍譜，性格逐漸變得陰狠，最終悲劇收場。

岳不群：華山派掌門，表面為正派楷模，實則心機深沉，為奪權不擇手段。

左冷禪：嵩山派掌門，圖謀五嶽派合併與武林霸權，野心勃勃。

任我行：日月神教教主，性格霸道卻有情有義，追求權力卻也懂得俠義道義。

東方不敗：日月神教的傳奇人物，因練《葵花寶典》自宮，武功絕世，形象兼具陰柔與強勢，極具戲劇性。

《笑傲江湖》是金庸創作的武俠小說。圖/截取自網路

《笑傲江湖》王晶監製，張雨綺領銜主演

1月13日，古裝武俠電影《笑傲江湖》發布「再見江湖」定檔海報和「風波乍起」定檔預告，並官宣將於1月28日農曆除夕登陸騰訊視頻、愛奇藝、優酷三大平台。

《笑傲江湖》由王晶、吳樾聯合監製，羅儀威執導，張雨綺、黃曦彥領銜主演，洪金寶友情出演，尹子維、宣璐、雲千千、張陸、蔡祥宇等實力派演員參演，共同演繹這部經典作品的新篇章。

《笑傲江湖》，由王晶監製，張雨綺、黃曦彥領銜主演。圖/截取自微博

在影史上，《笑傲江湖》早已成為武俠題材的經典符號，無數版本的改編作品給觀眾留下深刻印象。然而，也正因如此，要在眾多先行者之後拍攝出一部有新意的《笑傲江湖》難度不小。本次由王晶監製、洪金寶和張雨綺領銜主演的新作，試圖在經典中尋找突破口。

這部《笑傲江湖》以令狐沖和東方不敗的故事線為核心，與1992年李連傑和林青霞主演的《笑傲江湖2：東方不敗》在結構上有相似之處，但在演繹上注入了更多現代視角與新鮮元素，力求讓觀眾在熟悉的故事中感受到不同的驚喜。

《笑傲江湖2：東方不敗》1992年林青霞主演。圖/截取自微博

王晶版《笑傲江湖》最引人注目的莫過於洪金寶的加盟，他在片中飾演武功絕頂、個性灑脫的風清揚，為這一角色注入深厚的武俠氣韻。新人黃曦彥挑大樑出演主角令狐沖，帶來青春與活力；張雨綺飾演個性鮮明的東方不敗，強勢演繹魔教教主的霸氣與柔情。另一位值得注意的是尹子維，他出演任我行，這一意外之選讓觀眾期待他如何詮釋這位雄才大略又深沉複雜的角色。

預告片中，張雨綺飾演的東方不敗成為新一任魔教教主，與剛下山的令狐沖（黃曦彥飾）展開了一場起伏的江湖之旅。

《笑傲江湖》張雨綺。圖/截取自微博

《笑傲江湖》黃曦彥。圖/截取自微博

《笑傲江湖》，由王晶監製，張雨綺、黃曦彥領銜主演。圖/截取自微博

《笑傲江湖》，由王晶監製，張雨綺、黃曦彥領銜主演。圖/截取自微博

《笑傲江湖》，由王晶監製，張雨綺、黃曦彥領銜主演。圖/截取自微博

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