寄出13封遺書卻活了下來？趙露思自導自演《告別信》正式開機，改編德國暢銷小說逆轉人生低谷

趙露思 全新都市劇《告別信》正式開機！優酷於2026年11月12日宣布，由趙露思執導並領銜主演的《告別信》在成都舉行開機儀式，這也是她睽違近兩年重返劇組的重要作品。

此次趙露思不僅擔任女主角，更首度跨足導演工作，同時擔綱造型總指導，從演員走向幕後創作，讓新劇未拍先受到關注。

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《告別信》劇情介紹：寫下13封告別信，意外展開人生重新開始的旅程

主角葛栗（趙露思 飾）是一名年近30歲的女性，原本就對生活有著不少期待，卻接連遭遇相親受挫、突如其來的失業，以及來自家人的各種關心與規勸。看似出於好意的話語，卻逐漸成為壓在她心上的負擔，讓她長期累積的情緒終於來到臨界點。

圖：《告別信》官微

在一次情緒失控之下，葛栗決定寫下13封告別信，將平時不敢說出口的真心話，以及對親友的不滿與壓抑，一封封寄送出去。沒想到，這些原本只是想宣洩情緒的信件，竟意外打破原本平靜的生活，讓家人、朋友與身邊的人都被捲入其中。

圖：《告別信》官微

隨著信件引發的連鎖反應，葛栗也開始重新審視自己與他人的關係，逐漸明白一味逃避或宣洩情緒，並不能真正解決問題。面對人生的種種難題，她必須學會承擔、溝通與改變，重新思考自己想要的生活，展開一場與過去告別、重新出發的旅程。

圖：《告別信》官微

趙露思首度挑戰自導自演，從演員跨足導演

這次《告別信》最受矚目的亮點，就是趙露思首度擔任導演，從幕前演出延伸至幕後創作，同時兼任女主角與造型總指導。從官方釋出的前期籌備畫面，可以看到她參與實地採風、劇本圍讀與各項製作會議，對作品投入相當多心力。

對趙露思而言，這不只是睽違近兩年的戲劇回歸，也是一次全新的職涯挑戰。過去她多以甜寵、愛情題材作品受到觀眾喜愛，這次則透過自導自演，詮釋一名在人生低谷中尋找出口的成年女性，無論角色深度或幕後工作，都與以往有所不同。

圖：《告別信》官微

改編 德國 暢銷小說 《十三封自殺 告別信》，黑色幽默包裝女性成長議題

《告別信》改編自德國作家科斯汀吉爾的作品《十三封自殺告別信》，原著以13封告別信作為故事核心，透過主角寫信、寄信後引發的種種變化，帶出人際關係、人生挫折與自我認同等議題。電視劇則將故事放進當代都市生活，以失業、相親、家庭期待及職場壓力等情境，呈現現代女性可能面對的困境。值得注意的是，作品並非單純走沉重的療癒路線，而是以黑色幽默的方式呈現生活中的荒謬與無奈，讓觀眾在笑聲中看見角色的成長。

圖：核心文化事業有限公司

《許我耀眼》合作演員再聚首，李夢、孔琳、岳旸等實力派加盟

演員陣容方面，除了趙露思擔任領銜主演，官方也公布孔琳、任彬、李樂、李夢、胡意旋等人特別出演。其中，孔琳、岳旸曾與趙露思合作《許我耀眼》，這次再度同台演出，讓觀眾相當期待彼此的合作火花。李夢則以細膩且富有層次的演技受到關注，胡意旋也將參與演出，讓整體卡司更添看點。此外，本劇由《偷偷藏不住》總製片人張君波參與製作，總編劇則由趙天佑、張亞敏共同擔任，製作團隊也成為本劇的一大關注焦點。

圖：《告別信》官微

圖：《告別信》官微

精華 FAQ Q1：《告別信》這部新劇何時在哪裡正式開機？ 優酷於2026年11月12日宣布，《告別信》已在成都舉行開機儀式，代表這部由趙露思主演並首度執導的都市劇正式進入拍攝階段。

Q2：劇中主角為什麼會寫下13封告別信？ 主角葛栗接連遭遇相親失敗、失業與家人壓力，在情緒累積到臨界點後，選擇把不敢說出口的真心話寫成13封信寄出，成為故事轉折。

Q3：這部劇的改編特色與主要卡司亮點是什麼？ 《告別信》改編自德國小說《十三封自殺告別信》，以黑色幽默包裝女性成長議題；卡司包括孔琳、李夢、岳旸、胡意旋等，製作團隊也備受期待。

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