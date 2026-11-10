《神隱少女》上映25周年重返大銀幕！台灣限定海報、湯婆婆簽約網站重啟

吉卜力 工作室動畫 經典、宮﨑駿 執導代表作《神隱少女》，今年迎來上映25周年！為紀念這部跨越世代、風靡全球的動畫鉅作，片商甲上娛樂宣布，《神隱少女》將於11月27日重返全台大銀幕，並同步公開25周年數位紀念版全新預告及海報，邀請觀眾再次走進那座熟悉又神祕的湯屋，重溫最初的感動。

這次25周年更特別重啟兩項深受粉絲喜愛的台灣限定企劃，包括由知名三金設計師方序中、藝術家董十行聯手打造的「台灣限定」海報，除了復刻原版經典設計，更加入全新隱藏巧思，讓片中重要角色悄悄現身千尋身後的雲朵之中；此外，引起熱烈迴響的《神隱少女》互動網站也睽違4年限時重啟，讓粉絲再次接受湯婆婆面試、簽約加入油屋成為新同事，當年錯過台灣限定海報與限量「海原電鐵乘車券書籤」的影迷，這次絕對要把握機會！

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《神隱少女》21周年在台上映時，甲上娛樂特別邀請知名視覺設計師方序中與插畫藝術家董十行聯手打造全球獨一無二的「台灣限定」海報，以別具巧思的鏡像構圖、青藍色背景及片中經典角色的水中倒影，呈現出電影 中關於時間、記憶與成長的細膩意象，推出後獲得粉絲熱烈迴響。今適逢《神隱少女》上映25周年，甲上娛樂特別將這款人氣海報重新復刻，並由方序中和董十行再度操刀，在原有視覺上加入全新設計彩蛋，為影迷帶來不一樣的收藏驚喜，而這次復刻版最令人期待的巧思，就藏在女主角千尋身後的巨大白雲裡！

由方序中、董十行聯手打造的《神隱少女》25周年「台灣限定」復刻版海報將作為上映首周特典（左圖），從海報正面乍看，依然是千尋獨自站在雲朵前的熟悉畫面，仔細觀察或隨著光線角度變化，才會發現雲層中暗藏的角色群像（右圖）。圖：甲上娛樂提供

談起這次25周年紀念海報的設計概念，方序中分享：「25年過去了，我們回頭看，他們真的存在過。」這次特別將5年前方序中與董十行合作的《神隱少女》海報以A2尺寸重新印製，並在千尋身後的雲層中描繪出白龍、無臉男等夥伴的身影，以「局部上光不上色」的印刷加工，讓角色線稿與原有倒影互為投射輝映，彷彿那些曾經陪伴千尋冒險的身影，從未真正消失。

《神隱少女》講述千尋遇見了少年白龍，他教導千尋在神靈世界的生存之道。圖：甲上娛樂提供

方序中也提到，宮﨑駿老師創作的《神隱少女》之所以能跨越世代持續觸動人心，正因為每個人生階段重看，都能從不同角色身上看見自己的投射，無論是友情、勇敢、責任或夢想，都成為生命歷程的一部分。而海報中的千尋帶著微笑回望，呈現出有別於昔日青澀的成熟姿態，象徵歷經歲月後，終於能夠勇敢面對過去、接受曾經的自己。「二十多年後，走出隧道的千尋已經長大了，但我們心裡，永遠存在那個小千。」方序中以這份溫柔的心意，向陪伴無數人成長的《神隱少女》致敬。

《神隱少女》描述千尋誤闖神秘小鎮，並在名為「油屋」的澡堂裡工作，展開一段不可思議的奇妙旅程。圖：甲上娛樂提供

為了讓更多粉絲有機會收藏這款難得的台灣限定復刻版海報，片商甲上娛樂特別推出上映首周限量珍藏特典，此款《神隱少女》25周年台灣限定復刻版海報採A2尺寸全球限量印製，每張皆有專屬流水編號，凡於上映首周11月27日至12月3日期間，購買《神隱少女》電影票兩張，即可兌換限量珍藏海報一張，數量有限、送完為止。上次錯過收藏的影迷，這次一定要把握25周年難得的機會，將這份屬於千尋的回憶帶回家！

吉卜力工作室動畫經典、宮﨑駿執導代表作《神隱少女》今年迎來上映25周年。圖：甲上娛樂提供

超人氣企劃再啟動！湯婆婆限時招募油屋新同事 簽約後名字只剩一個字！

除了台灣限定海報復刻版回歸，同樣受到粉絲熱烈歡迎，由BORING Design Lab團隊操刀的《神隱少女》互動網站也將於25周年限時重啟！這項由吉卜力工作室授權的《神隱少女》互動企劃，將再次帶領粉絲進入片中神祕奇幻的「油屋」，由湯婆婆親自面試，體驗簽下勞動契約、成為油屋新同事的過程，重溫千尋當年為了拯救父母、鼓起勇氣向湯婆婆爭取工作機會的經典情節。

限量「海原電鐵乘車券書籤」將在這次《神隱少女》25周年互動網站活動再度重啟，數量有限送完為止。圖：甲上娛樂提供

這次網站重啟也保留了最有趣的電影設定：影迷完成簽約後，將生成一張專屬的「油屋勞動契約書」，原本輸入的姓名會被湯婆婆收走一部分，只留下其中一個字，宛如電影中千尋被奪走名字、改名為「小千」的經典橋段，契約內容更幽默寫明：「自2026年11月27日起，須於電影上映期間前往戲院觀影，否則將永遠為湯婆婆工作，無法取回自己的名字！」讓粉絲不只在線上體驗簽約儀式，還得遵守湯婆婆訂下的電影觀影條款，才能有機會找回自己的名字。

「《神隱少女》25周年互動網站」預計於11月11日中午12點正式啟動，至12月3日開放第一階段登錄，完成簽約後，記得保存好專屬簽約畫面，於電影上映期間至全台戲院購買《神隱少女》電影票，並於購票或領票時出示成功簽約畫面，即可兌換限量「海原電鐵乘車券書籤」一份，數量有限送完為止。

當年曾讓不少粉絲爭相收藏的海原電鐵乘車券書籤，這次也隨著25周年企劃再次回歸！此外，網站也將於11月27日至12月8日開放第二階段「找回名字」抽獎活動，將抽出3組「神隱少女福袋」，總價值新台幣約5,000元，讓成功完成任務的粉絲有機會找回自己的名字，還能把25周年限定好禮帶回家。

《神隱少女》25周年數位紀念版，將於11月27日重返全台大銀幕。圖：甲上娛樂提供

精華 FAQ Q1：《神隱少女》25周年將在台灣推出哪些重點活動？ 片商宣布電影將於11月27日重返全台大銀幕，並推出25周年數位紀念版預告與海報；同時重啟湯婆婆互動網站，讓粉絲可參與簽約、抽獎與限定贈品活動。

Q2：25周年台灣限定復刻海報有什麼特別設計？ 海報以A2尺寸全球限量印製，保留經典鏡像構圖與青藍色調，並在千尋身後的雲層中加入白龍、無臉男等角色彩蛋，透過局部上光不上色呈現隱藏巧思。

Q3：粉絲要如何取得海原電鐵書籤與海報特典？ 上映首周11月27日至12月3日購買《神隱少女》電影票2張，可兌換限量復刻海報1張；完成互動網站簽約後，於上映期間購票或領票出示畫面，還可兌換海原電鐵乘車券書籤。