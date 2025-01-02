2025動漫賀圖第1彈50張《航海王》霸氣領軍《哆啦A夢》吸睛壓陣

2025年1月1日元旦節，動畫界紛紛以精美的賀圖向觀眾傳遞新年的祝福。從《航海王》的霸氣領軍到《哆啦A夢》的吸睛壓陣，各大漫畫、動畫、工作室、出版社和相關繪師在元旦節紛紛公開了新年賀圖，祝大家2025蛇年快樂！以下賀圖50張，收集自各大動漫官網。 《航海王》（日語：ワンピース） 《航海王》（日語：ワンピース） 《葬送的芙莉蓮》（日語：葬送のフリーレン） 《會長是女僕大人》（日語：会長はメイド様!） 《我的幸福婚約》（日語：わたしの幸せな結婚） 《鬼滅之刃》（日語：鬼滅の刃） 《愛麗絲學園》（日語：学園アリス） 《呆萌酷男孩》（日語：クールドジ男子） 《文豪野犬》（日語：文豪ストレイドッグス） 《極樂街》（日語：極楽街） 《躍動青春》（日語：スキップとローファー） 《坂本日常》（日語：坂本ですが？） 《咒術迴戰》（日語：呪術廻戦） 《Re:從零開始的異世界生活》（日語：Re:ゼロから始める異世界生活） 《幻影死神》（日語：ファントム 〜Requiem for the Phantom〜） 《我推的孩子》（日語：【推しの子】） 《東京外星人》（日語：東京エイリアンズ） 《名偵探柯南》（日語：名探偵コナン） 《藍箱》（日語：アオのハコ） 《指尖相觸，戀戀不捨》（日語：ゆびさきと恋々） 《怪獸8號》（日語：怪獣8号） 《孤獨搖滾！》（日語：ぼっち・ざ・ろっく！） 《賽馬娘》（日語：ウマ娘 プリティーダービー） 《鄰座的艾莉同學有時會用俄語來耍賴》（日語：時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん） 《Girls Band Cry》（日語：ガールズバンドクライ） 《搖曳露營△》（日語：ゆるキャン△） 《邪神與廚二病少女》（日語：邪神ちゃんドロップキック） 《五等分的新娘》（日語：五等分の花嫁） 《前輩是偽娘》（日語：先輩はおとこのこ） 《對我垂涎欲滴的非人少女》（日語：僕に淫らな蛮族少女のしつけ方） 《我心中的野獸》（日語：僕の心のヤバイやつ） 《紫雲寺家的孩子們》（日語：紫雲寺家の子供たち） 《夜櫻家的大作戰》（日語：夜桜さんちの大作戦） 《一拳超人》（日語：ワンパンマン） 《異修羅》（日語：異修羅） 《躍動青春》（日語：スキップとローファー） 《真·侍魂》（日語：真・侍魂） 《關於我轉生成史萊姆這檔事》（日語：転生したらスライムだった件） 《死神 千年血戰篇》（日語：BLEACH 千年血戦篇） 《吸血鬼馬上死》（日語：吸血鬼すぐ死ぬ） 《小林家的龍女僕》（日語：小林さんちのメイドラゴン） 《排球少年！！》（日語：ハイキュー!!） 《防風鈴》（日語：風鈴防衛隊） 《黑色五葉草》（日語：ブラッククローバー） 《哭泣少女樂隊》（日語：泣き虫シェフは恋の味） 《鹿乃子乃子虎視眈眈》（日語：鹿乃子の幸せをねらって） 《涼宮春日的憂鬱》（日語：涼宮ハルヒの憂鬱） 《京阿尼》（日語：京都アニメーション） 《膽大黨》（日語：ダンダダン） 《哆啦A夢》（日語：ドラえもん） 加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！ 【推薦閱讀】熱門IP情報、改編劇集 強勢來襲！ 📰《音速小子》蛋頭博士幸福胖 金凱瑞挑戰分飾2角 📰《哈爾濱》玄彬x李棟旭雙帥聯袂 重現抗日烽火歲月 📰《大奉打更人》王鶴棣眼裡有戲 歡脫搞笑穿越超帶感 📰《誘見巴黎最後探戈》真實改編 還原權勢性侵醜聞真相 📰《真的好想贏1場》輸夠了！贏球就發20億給球迷 📢「故宮100+」傳奇寶藏短篇小說募集！讓文物訴說歷史 漫畫 動畫 航海王 哆啦A夢 繪師 上一篇 《冬至》小說改編 黃景瑜x孫千舊情人重逢情感修羅場
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