2025動漫賀圖第1彈50張《航海王》霸氣領軍《哆啦A夢》吸睛壓陣

2025年1月1日元旦節，動畫界紛紛以精美的賀圖向觀眾傳遞新年的祝福。從《航海王》的霸氣領軍到《哆啦A夢》的吸睛壓陣，各大漫畫、動畫、工作室、出版社和相關繪師在元旦節紛紛公開了新年賀圖，祝大家2025蛇年快樂！以下賀圖50張，收集自各大動漫官網。

《航海王》（日語：ワンピース）

《航海王》（日語：ワンピース）

《葬送的芙莉蓮》（日語：葬送のフリーレン）

《會長是女僕大人》（日語：会長はメイド様!）

《我的幸福婚約》（日語：わたしの幸せな結婚）

《鬼滅之刃》（日語：鬼滅の刃）

《愛麗絲學園》（日語：学園アリス）

《呆萌酷男孩》（日語：クールドジ男子）

《文豪野犬》（日語：文豪ストレイドッグス）

《極樂街》（日語：極楽街）

《躍動青春》（日語：スキップとローファー）

《坂本日常》（日語：坂本ですが？）

《咒術迴戰》（日語：呪術廻戦）

《Re:從零開始的異世界生活》（日語：Re:ゼロから始める異世界生活）

《幻影死神》（日語：ファントム 〜Requiem for the Phantom〜）

《我推的孩子》（日語：【推しの子】）

《東京外星人》（日語：東京エイリアンズ）

《名偵探柯南》（日語：名探偵コナン）

《藍箱》（日語：アオのハコ）

《指尖相觸，戀戀不捨》（日語：ゆびさきと恋々）

《怪獸8號》（日語：怪獣8号）

《孤獨搖滾！》（日語：ぼっち・ざ・ろっく！）

《賽馬娘》（日語：ウマ娘 プリティーダービー）

《鄰座的艾莉同學有時會用俄語來耍賴》（日語：時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん）

《Girls Band Cry》（日語：ガールズバンドクライ）

《搖曳露營△》（日語：ゆるキャン△）

《邪神與廚二病少女》（日語：邪神ちゃんドロップキック）

《五等分的新娘》（日語：五等分の花嫁）

《前輩是偽娘》（日語：先輩はおとこのこ）

《對我垂涎欲滴的非人少女》（日語：僕に淫らな蛮族少女のしつけ方）

《我心中的野獸》（日語：僕の心のヤバイやつ）

《紫雲寺家的孩子們》（日語：紫雲寺家の子供たち）

《夜櫻家的大作戰》（日語：夜桜さんちの大作戦）

《一拳超人》（日語：ワンパンマン）

《異修羅》（日語：異修羅）

《躍動青春》（日語：スキップとローファー）

《真·侍魂》（日語：真・侍魂）

《關於我轉生成史萊姆這檔事》（日語：転生したらスライムだった件）

《死神 千年血戰篇》（日語：BLEACH 千年血戦篇）

《吸血鬼馬上死》（日語：吸血鬼すぐ死ぬ）

《小林家的龍女僕》（日語：小林さんちのメイドラゴン）

《排球少年！！》（日語：ハイキュー!!）

《防風鈴》（日語：風鈴防衛隊）

《黑色五葉草》（日語：ブラッククローバー）

《哭泣少女樂隊》（日語：泣き虫シェフは恋の味）

《鹿乃子乃子虎視眈眈》（日語：鹿乃子の幸せをねらって）

《涼宮春日的憂鬱》（日語：涼宮ハルヒの憂鬱）

《京阿尼》（日語：京都アニメーション）

《膽大黨》（日語：ダンダダン）

《哆啦A夢》（日語：ドラえもん）