《航海王》尾田榮一郎重繪《七龍珠》封面：不想和鳥山老師說再見

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集英社邀請了42位JUMP知名漫畫家為《七龍珠》42卷單行本封面進行重繪。圖/擷取於dragon-ball-official.com
集英社邀請了42位JUMP知名漫畫家為《七龍珠》42卷單行本封面進行重繪。圖/擷取於dragon-ball-official.com

為紀念《》40週年，集英社推出紀念活動「DRAGON BALL SUPER GALLERY」，邀請了42位家重新繪製單行本封面，壓軸重任落到了《》作者尾田榮一郎的肩上。尾田選擇重繪《七龍珠》第42卷，也就是這部經典漫畫的最終卷封面。他在重繪時特意移除了原作上的「GOOD BYE」，用行動表達對老師的不舍與敬意：「我不想和鳥山老師說再見」。

尾田榮一郎在公開寄語中寫道：

小學生時從七龍珠第1卷就開始買漫畫的我，其實並沒有七龍珠第42卷。

內容是在Jump上讀的。我也很清楚最終卷發售是哪天。

當我在書店裡看到最終卷的封面，我沒有買下它。

感謝給我這次機會，讓我來繪製最終卷的致敬封面。好想在鳥山老師還在世的時候請他看一看我的畫。

尾田榮一郎對鳥山明懷有深厚的敬意和感情。在鳥山明逝世後，尾田發表悼念聲明，表示自己從小就非常崇拜鳥山明，並感嘆再也見不到他，心中留下巨大的空洞。

雖然鳥山明已經離世，但只要作品還在，他的影響力就會持續下去。《七龍珠》作為經典之作，將繼續在全球範圍內受到喜愛和傳承。

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鳥山明創作的《七龍珠》第42卷單行本封面。

《航海王》尾田榮一郎重繪《七龍珠》第42卷單行本封面，他在重繪時特意移除了原作上的「GOOD BYE」。

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