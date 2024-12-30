《航海王》尾田榮一郎重繪《七龍珠》封面：不想和鳥山老師說再見
為紀念《七龍珠》40週年，集英社推出紀念活動「DRAGON BALL SUPER GALLERY」，邀請了42位漫畫家重新繪製單行本封面，壓軸重任落到了《航海王》作者尾田榮一郎的肩上。尾田選擇重繪《七龍珠》第42卷，也就是這部經典漫畫的最終卷封面。他在重繪時特意移除了原作上的「GOOD BYE」，用行動表達對鳥山明老師的不舍與敬意：「我不想和鳥山老師說再見」。
尾田榮一郎在公開寄語中寫道：
小學生時從七龍珠第1卷就開始買漫畫的我，其實並沒有七龍珠第42卷。
內容是在Jump上讀的。我也很清楚最終卷發售是哪天。
當我在書店裡看到最終卷的封面，我沒有買下它。
感謝給我這次機會，讓我來繪製最終卷的致敬封面。好想在鳥山老師還在世的時候請他看一看我的畫。
尾田榮一郎對鳥山明懷有深厚的敬意和感情。在鳥山明逝世後，尾田發表悼念聲明，表示自己從小就非常崇拜鳥山明，並感嘆再也見不到他，心中留下巨大的空洞。
雖然鳥山明已經離世，但只要作品還在，他的影響力就會持續下去。《七龍珠》作為經典之作，將繼續在全球範圍內受到喜愛和傳承。
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言