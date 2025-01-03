2025動漫賀圖第2彈52張《吉伊卡哇》萌力滿點《鹿乃子乃子虎視眈眈》搞笑壓軸

隨著2025年的到來，各大漫畫、動畫、工作室和相關繪師在元旦節紛紛公開了新年賀圖，祝福讀者元旦快樂。在這第二波的賀圖中，《吉伊卡哇》以滿滿的萌力吸引了眾多目光，而《鹿乃子乃子虎視眈眈》則以搞笑的風格登場，讓我們共同期待2025年動畫界帶來更多精彩作品。以下賀圖51張，收集自各大動漫官網。

《吉伊卡哇》（日語：ちいかわ）

《擅長逃跑的殿下》（日語：逃げ上手の若君）

《租借女友》（日語：彼女、お借りします）

《藍箱》（日語：アオのハコ）

《超超超超喜歡你的100個女朋友》（日語：君のことが大大大大大好きな100人の彼女）

《地下治療師》（日語：ヒーラー・ミッション）

《公主大人，接下來是「拷問」時間》（日語：姫様“拷問”の時間です）

《灰色：幻影扳機》（日語：グリザイア：ファントムトリガー）

《家裡蹲吸血鬼公主的苦悶》（日語：ひきこまり吸血姫の苦悶）

《久保同學不放過我》（日語：久保さんは僕を許さない）

《莉可麗絲》（日語：リコリス・リコイル）

《鄰家索菲》（日語：となりの吸血鬼さん）

《夢想成為魔法少女》（日語：魔法少女にあこがれて）

《IDOL×IDOL STORY! 偶像生存戰》（日語：アイドル×アイドル ストーリー！）

《青之驅魔師》（日語：青の祓魔師）

《群花綻放，彷彿修羅》（日語：修羅の花が咲く）

《我的百合乃工作是也！》（日語：私の百合はお仕事です！）

《我和班上最討厭的女生結婚了。》（日語：クラスで一番嫌われてる女子と結婚した）

《我心裡危險的東西》（日語：僕の心のヤバイやつ）

《小林家的龍女僕》（日語：小林さんちのメイドラゴン）

《邪神與廚二病少女》（日語：邪神ちゃんドロップキック）

《銀魂 3年Z組銀八先生》（日語：銀魂 3年Z組銀八先生）

《緣結甘神家》（日語：カノジョも彼女）

《約會大作戰》（日語：デート・ア・ライブ）

《再見龍生，你好人生》（日語：さよなら竜生、こんにちは人生）

《章魚嗶的原罪》（日語：たこぴーの原罪）

《CoMix Wave Films》（日語：コミックス・ウェーブ・フィルム）

《feel.》（日語：フィール.）

《Key社》（日語：Key）

《Actas》（日語：アクタス）

《妙廟美少女》（日語：てんぷる）

《吊帶襪天使》（日語：パンティ&ストッキングwithガーターベルト）

《xxxHOLiC》（日語：xxxHOLiC）

《青之驅魔師》（日語：青の祓魔師）

《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》（日語：ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか）

《怪化貓》（日語：モノノ怪）

《冰屬性男子與無表情女子》（日語：氷属性男子とクールな同僚女子）

《死神》（日語：BLEACH）

《普普通通輕音部》（日語：おとめ妖怪 ざくろ）

《晨曦公主》（日語：暁のヨナ）

《夏目友人帳》（日語：夏目友人帳）

《動物狂想曲BEASTARS》（日語：BEASTARS）

《火影忍者》（日語：NARUTO -ナルト-）

《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》（日語：ゲゲゲの鬼太郎 誕生 咯咯咯之謎）

《BLUE LOCK 藍色監獄》（日語：ブルーロック）

《地縛少年花子君》（日語：地縛少年花子くん）

《藥屋少女的呢喃》（日語：薬屋のひとりごと）

《LoveLive!》（日語：ラブライブ！）

《BanG Dream! MyGO!!!》（日語：BanG Dream! MyGO!!!）

《BanG Dream! Ave Mujica》（日語：BanG Dream! Ave Mujica）

《雀魂 KANG!!》(日語：じゃんたま カン！！）

《鹿乃子乃子虎視眈眈》（日語：鹿乃子の幸せをねらって）