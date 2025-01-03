2025動漫賀圖第2彈52張《吉伊卡哇》萌力滿點《鹿乃子乃子虎視眈眈》搞笑壓軸

琅琅悅讀／ biya
2025年1月1日元旦節，動畫界紛紛以精美的賀圖向觀眾傳遞新年的祝福。圖/擷取自各大動漫官網
2025年1月1日元旦節，動畫界紛紛以精美的賀圖向觀眾傳遞新年的祝福。圖/擷取自各大動漫官網

隨著2025年的到來，各大、工作室和相關在元旦節紛紛公開了新年賀圖，祝福讀者元旦快樂。在這第二波的賀圖中，《吉伊卡哇》以滿滿的萌力吸引了眾多目光，而《鹿乃子乃子虎視眈眈》則以搞笑的風格登場，讓我們共同期待2025年動畫界帶來更多精彩作品。以下賀圖51張，收集自各大官網。

《吉伊卡哇》（日語：ちいかわ）

《擅長逃跑的殿下》（日語：逃げ上手の若君）

《租借女友》（日語：彼女、お借りします）

《藍箱》（日語：アオのハコ）

《超超超超喜歡你的100個女朋友》（日語：君のことが大大大大大好きな100人の彼女）

《地下治療師》（日語：ヒーラー・ミッション）

《公主大人，接下來是「拷問」時間》（日語：姫様“拷問”の時間です）

《灰色：幻影扳機》（日語：グリザイア：ファントムトリガー）

《家裡蹲吸血鬼公主的苦悶》（日語：ひきこまり吸血姫の苦悶）

《久保同學不放過我》（日語：久保さんは僕を許さない）

《莉可麗絲》（日語：リコリス・リコイル）

《鄰家索菲》（日語：となりの吸血鬼さん）

《夢想成為魔法少女》（日語：魔法少女にあこがれて）

《IDOL×IDOL STORY! 偶像生存戰》（日語：アイドル×アイドル ストーリー！）

《青之驅魔師》（日語：青の祓魔師）

《群花綻放，彷彿修羅》（日語：修羅の花が咲く）

《我的百合乃工作是也！》（日語：私の百合はお仕事です！）

《我和班上最討厭的女生結婚了。》（日語：クラスで一番嫌われてる女子と結婚した）

《我心裡危險的東西》（日語：僕の心のヤバイやつ）

《小林家的龍女僕》（日語：小林さんちのメイドラゴン）

《邪神與廚二病少女》（日語：邪神ちゃんドロップキック）

《銀魂 3年Z組銀八先生》（日語：銀魂 3年Z組銀八先生）

《緣結甘神家》（日語：カノジョも彼女）

《約會大作戰》（日語：デート・ア・ライブ）

《再見龍生，你好人生》（日語：さよなら竜生、こんにちは人生）

《章魚嗶的原罪》（日語：たこぴーの原罪）

《CoMix Wave Films》（日語：コミックス・ウェーブ・フィルム）

《feel.》（日語：フィール.）

《Key社》（日語：Key）

《Actas》（日語：アクタス）

《妙廟美少女》（日語：てんぷる）

《吊帶襪天使》（日語：パンティ&ストッキングwithガーターベルト）

《xxxHOLiC》（日語：xxxHOLiC）

《青之驅魔師》（日語：青の祓魔師）

《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》（日語：ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか）

《怪化貓》（日語：モノノ怪）

《冰屬性男子與無表情女子》（日語：氷属性男子とクールな同僚女子）

《死神》（日語：BLEACH）

《普普通通輕音部》（日語：おとめ妖怪 ざくろ）

《晨曦公主》（日語：暁のヨナ）

《夏目友人帳》（日語：夏目友人帳）

《動物狂想曲BEASTARS》（日語：BEASTARS）

《火影忍者》（日語：NARUTO -ナルト-）

《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》（日語：ゲゲゲの鬼太郎 誕生 咯咯咯之謎）

《BLUE LOCK 藍色監獄》（日語：ブルーロック）

《地縛少年花子君》（日語：地縛少年花子くん）

《藥屋少女的呢喃》（日語：薬屋のひとりごと）

《LoveLive!》（日語：ラブライブ！）

《BanG Dream! MyGO!!!》（日語：BanG Dream! MyGO!!!）

《BanG Dream! Ave Mujica》（日語：BanG Dream! Ave Mujica）

《雀魂 KANG!!》(日語：じゃんたま カン！！）

《鹿乃子乃子虎視眈眈》（日語：鹿乃子の幸せをねらって）

編輯推薦

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
漫畫 動畫 動漫 繪師

逛書店

探索我國上市上櫃公司永續行業分類：參考SASB新行業分類（SICS®）V2.0

NT$ 0

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

餐旅法規：餐旅業管理與實務案例

NT$ 400

打造第二大腦實踐手冊：用PARA整理你的第二大腦，什麼都記得牢、想得通、做得到！

NT$ 224

延伸閱讀

《爸爸》15歲少年一夜成魔屠戮家人 劉青雲父子情掀淚海

2025動漫賀圖第2彈52張《吉伊卡哇》萌力滿點《鹿乃子乃子虎視眈眈》搞笑壓軸

2025動漫賀圖第1彈50張《航海王》霸氣領軍《哆啦A夢》吸睛壓陣

《冬至》小說改編 黃景瑜x孫千舊情人重逢情感修羅場

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。