2025動漫賀圖第2彈52張《吉伊卡哇》萌力滿點《鹿乃子乃子虎視眈眈》搞笑壓軸

隨著2025年的到來，各大漫畫、動畫、工作室和相關繪師在元旦節紛紛公開了新年賀圖，祝福讀者元旦快樂。在這第二波的賀圖中，《吉伊卡哇》以滿滿的萌力吸引了眾多目光，而《鹿乃子乃子虎視眈眈》則以搞笑的風格登場，讓我們共同期待2025年動畫界帶來更多精彩作品。以下賀圖51張，收集自各大動漫官網。 《吉伊卡哇》（日語：ちいかわ） 《擅長逃跑的殿下》（日語：逃げ上手の若君） 《租借女友》（日語：彼女、お借りします） 《藍箱》（日語：アオのハコ） 《超超超超喜歡你的100個女朋友》（日語：君のことが大大大大大好きな100人の彼女） 《地下治療師》（日語：ヒーラー・ミッション） 《公主大人，接下來是「拷問」時間》（日語：姫様“拷問”の時間です） 《灰色：幻影扳機》（日語：グリザイア：ファントムトリガー） 《家裡蹲吸血鬼公主的苦悶》（日語：ひきこまり吸血姫の苦悶） 《久保同學不放過我》（日語：久保さんは僕を許さない） 《莉可麗絲》（日語：リコリス・リコイル） 《鄰家索菲》（日語：となりの吸血鬼さん） 《夢想成為魔法少女》（日語：魔法少女にあこがれて） 《IDOL×IDOL STORY! 偶像生存戰》（日語：アイドル×アイドル ストーリー！） 《青之驅魔師》（日語：青の祓魔師） 《群花綻放，彷彿修羅》（日語：修羅の花が咲く） 《我的百合乃工作是也！》（日語：私の百合はお仕事です！） 《我和班上最討厭的女生結婚了。》（日語：クラスで一番嫌われてる女子と結婚した） 《我心裡危險的東西》（日語：僕の心のヤバイやつ） 《小林家的龍女僕》（日語：小林さんちのメイドラゴン） 《邪神與廚二病少女》（日語：邪神ちゃんドロップキック） 《銀魂 3年Z組銀八先生》（日語：銀魂 3年Z組銀八先生） 《緣結甘神家》（日語：カノジョも彼女） 《約會大作戰》（日語：デート・ア・ライブ） 《再見龍生，你好人生》（日語：さよなら竜生、こんにちは人生） 《章魚嗶的原罪》（日語：たこぴーの原罪） 《CoMix Wave Films》（日語：コミックス・ウェーブ・フィルム） 《feel.》（日語：フィール.） 《Key社》（日語：Key） 《Actas》（日語：アクタス） 《妙廟美少女》（日語：てんぷる） 《吊帶襪天使》（日語：パンティ&ストッキングwithガーターベルト） 《xxxHOLiC》（日語：xxxHOLiC） 《青之驅魔師》（日語：青の祓魔師） 《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》（日語：ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか） 《怪化貓》（日語：モノノ怪） 《冰屬性男子與無表情女子》（日語：氷属性男子とクールな同僚女子） 《死神》（日語：BLEACH） 《普普通通輕音部》（日語：おとめ妖怪 ざくろ） 《晨曦公主》（日語：暁のヨナ） 《夏目友人帳》（日語：夏目友人帳） 《動物狂想曲BEASTARS》（日語：BEASTARS） 《火影忍者》（日語：NARUTO -ナルト-） 《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》（日語：ゲゲゲの鬼太郎 誕生 咯咯咯之謎） 《BLUE LOCK 藍色監獄》（日語：ブルーロック） 《地縛少年花子君》（日語：地縛少年花子くん） 《藥屋少女的呢喃》（日語：薬屋のひとりごと） 《LoveLive!》（日語：ラブライブ！） 《BanG Dream! MyGO!!!》（日語：BanG Dream! MyGO!!!） 《BanG Dream! Ave Mujica》（日語：BanG Dream! Ave Mujica） 《雀魂 KANG!!》(日語：じゃんたま カン！！） 《鹿乃子乃子虎視眈眈》（日語：鹿乃子の幸せをねらって） 編輯推薦2025動漫賀圖第1彈50張《航海王》霸氣領軍《哆啦A夢》吸睛壓陣《七龍珠》40週年紀念42位漫畫家重繪封面大公開《咒術迴戰》完勝《航海王》稱霸2024日本漫畫銷售排行榜 加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！ 【推薦閱讀】熱門IP情報、改編劇集 強勢來襲！ 📰《音速小子》蛋頭博士幸福胖 金凱瑞挑戰分飾2角 📰《哈爾濱》玄彬x李棟旭雙帥聯袂 重現抗日烽火歲月 📰《大奉打更人》王鶴棣眼裡有戲 歡脫搞笑穿越超帶感 📰《誘見巴黎最後探戈》真實改編 還原權勢性侵醜聞真相 📰《真的好想贏1場》輸夠了！贏球就發20億給球迷 📢「故宮100+」傳奇寶藏短篇小說募集！讓文物訴說歷史 漫畫 動畫 動漫 繪師 上一篇 2025動漫賀圖第1彈50張《航海王》霸氣領軍《哆啦A夢》吸睛壓陣 下一篇 《爸爸》15歲少年一夜成魔屠戮家人 劉青雲父子情掀淚海
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