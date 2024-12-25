《封神第二部：戰火西岐》人神獸大亂鬥 費翔對陣于適、黃渤

眾多台灣影迷引頸企盼的《封神第二部：戰火西岐》，終於釋出前導海報與劇照。在海報中，西岐、殷商兩大陣營列陣對峙、劍拔弩張，西岐陣營的姜子牙（黃渤 飾）、姬發（于適 飾）、殷郊（陳牧馳 飾）、雷震子（韓鵬翼 飾）、楊戩（此沙 飾）、哪吒（武亞凡 飾）、元始天尊（陳坤 飾）皆嚴陣以待；殷商陣營的鄧嬋玉（那爾那茜 飾）、殷壽（費翔 飾）、妲己（娜然 飾）、申公豹（夏雨 飾）、魔禮青（僧格仁欽 飾）、魔禮壽（艾力庫 飾）、魔禮海（張藝瀧 飾）、魔禮紅（那音太 飾）氣勢洶洶。而在海報下方，殷商太師聞仲由來自台灣的劇場大師「吳興國」飾演，在法壇之上高舉雌雄雙鞭，威嚴盡顯，硝煙彌漫間，西岐保衛戰一觸即發！

《封神三部曲》的每一部都具有獨立成篇的完整性，同時又共同詮釋同一主題，完整呈現整體故事脈絡。在《封神第二部：戰火西岐》裡，觀眾不僅能夠揭開《封神第一部：朝歌風雲》中暗藏的伏筆，還能在全新主題的推進下，感受到每個角色在經歷種種事件後的成長軌跡與人物關係的變化。

在《封神第二部》裡，西岐受到殷商大軍的討伐，殷商派出精銳猛將，姜子牙與姬發也將帶領西岐軍民開啟保衛西岐的壯烈迎戰。兩大陣營各出奇招，帶來一場驚心動魄、扣人心弦的視聽盛宴。

黃渤在《封神三部曲》中飾演姜子牙。圖/鴻聯國際

《封神三部曲》從2014年六月首次召開劇本策劃會議，《封神》系列至今已走過十年。《封神三部曲》無論是其宏大的製作規模、漫長的籌備週期、匠心的精雕細琢，還是其採用的單部獨立成片、三部構成完整故事的「三部曲」敘事結構，都為神話奇幻電影立下開創意義。

于適飾演的姬發在《封神第二部》中，將率領西歧陣營勇猛出戰。圖/鴻聯國際

《封神三部曲》搭建超過萬坪實景拍攝，換鏡位時甚至還要出動怪手來運作，可見電影場景的浩大與用心程度，而《封神第二部：戰火西岐》的場面更加升級，古代戰爭奇觀令人歎為觀止，而這恰巧也是創作中最難的部分，導演烏爾善坦言：「《封神第二部》的劇本修改次數是《封神三部曲》中最多的，如何用普通人的力量去戰勝擁有強大軍事實力的殷商大軍和擁有法術的巨人，怎麼既奇幻又同時符合戰爭邏輯，這在劇本創作中花了最長的時間」。

美術指導兼造型指導葉錦添也期待這些充滿想像力的畫面可以為觀眾帶來更強的視覺衝擊，並分享道：「神仙、異獸、巨人這些形象過往很少有真正的三維打鬥，希望做出全新的詮釋，讓觀眾看到一種真實感。」

《封神第二部》將魔家四將賦予全新詮釋。圖/鴻聯國際

《封神第二部》將魔家四將賦予全新詮釋。圖/鴻聯國際

《封神第二部》將魔家四將賦予全新詮釋。圖/鴻聯國際

《封神第二部》將魔家四將賦予全新詮釋。圖/鴻聯國際

儘管如此，在導演烏爾善眼中，「戰爭」是戲劇的背景，最重要的還是在於塑造生動的角色，導演說：「我們會盡其所能地讓觀眾看到超乎想像的視覺奇觀，但角色的情感經歷、價值選擇、成長歷程，這些關乎『人』的主題更是核心價值。」《封神第二部：戰火西岐》的主題圍繞著「守護」，展示了姬發等人保衛家園、守護所愛的過程。

導演烏爾善更進一步表示：「這是一場全民的戰鬥，大家團結一致、保衛家園，是整部電影最核心的故事。」《封神三部曲》在台灣由鴻聯國際發行，《封神第一部：朝歌封雲》預計將於明年 1/3 起，可於各大平台隨時收看，而關於《封神第二部：戰火西岐》的最新上映消息，敬請關注👉鴻聯國際粉絲專頁

《封神三部曲》海報曝光，浩大場面特效全面升級。圖/鴻聯國際

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