《封神第一部：朝歌封雲》票房破26億 26歲妲己魅惑62歲費翔

★《封神三部曲》耗費近十年，斥資超過 30 億，打造萬坪實景拍攝，立下中國電影工業標竿

★製作陣容堅強 《冰風暴》編劇、《魔戒三部曲》監製都來助陣

★費翔闊別大銀幕多年，年過花甲仍為戲勤健身、秀肌肉，保持最佳狀態

★《封神第一部：朝歌封雲》，即將於各大平台與觀眾見面！

由《畫皮II》導演烏爾善籌備近十年的電影《封神三部曲》成功在2023年推出首部曲──《封神第一部：朝歌風雲》，並在中國創下超過26億的票房佳績，成功吸引超過6000萬人次進場觀賞，相當於每個台灣人都二刷電影，不僅創下該年度動作片票房冠軍，更勇奪2023年中國金雞獎最佳攝影、最佳劇情片、最佳男配角等大獎！電影上映後也收穫大票粉絲，不少台灣影迷也引頸企盼何時能一睹這部奇幻史詩鉅獻。

《封神第一部：朝歌風雲》。圖/鴻聯國際

《封神三部曲》改編自家喻戶曉的《封神演義》與宋元話本《武王伐紂平話》這兩部格局龐大、內容豐厚的古典著作，跨刀邀請《臥虎藏龍》《冰風暴》的編劇詹姆斯．夏慕斯擔任劇本顧問，大膽解構並重組錯綜複雜的封神世界，開創式地採用了單部獨立成片、三部構成完整故事的「三部曲」敘事結構，並提出更具有歷史觀的創新視角，細緻梳理出更能與年輕人產生共鳴的情感脈絡。

由陳牧馳飾演的年輕姬發，也就是未來的周武王此一人物視角出發，看商紂王殷壽（費翔 飾）與狐妖妲己（娜然 飾）勾結，暴虐無道、遭受天譴，同時崑崙仙人姜子牙（黃渤 飾）攜「封神榜」下凡尋找天下共主，欲救蒼生，卻意外引發與商軍大戰，一場「封神榜」之爭即將一觸即發！

《封神第一部：朝歌風雲》費翔暌違多年終於再推大銀幕演出，演出暴虐無道的紂王。圖/鴻聯國際

其中飾演紂王的費翔，闊別銀幕多年，年過六旬卻依然保持最佳狀態，為了角色每天早起健身，將紂王演得霸氣十足，而一幕與妲己共浴的六塊肌更是吸睛全場；另外新版妲己由蒙俄混血兒娜然（Narana Erdyneeva）飾演，演繹出讓人念念不忘的新版妲己，在電影上映後引發熱烈討論，其實娜然在2016年時就於周杰倫《告白氣球》的MV擔任女主角，而後投入《封神三部曲》的演出，經過三輪篩選、兩年特訓後才終於再度曝光於大眾視野，電影中她身穿飄逸舞衣、配上及地長髮，一場獨舞戲份艷驚四座，她更特別模仿狐狸的肢體動作，演繹出一位既具野性美、妖媚卻又惹人憐愛的娜然版妲己。

此外，《封神三部曲》製作團隊也創下神話史詩類型片的最高標竿，在各項數據都相當驚人，除了總預算超過30億新台幣，打造萬坪實景拍攝，製作團隊最高曾突破8000人，為了重現遠古瑰麗的神話世界，本片的後製團隊超過1500人，由全球魔幻經典《魔戒三部曲》的監製巴里奧斯本（Barrie M. Osborne）擔任顧問，結合嚴謹的考古研究與現代技術，極致呈現遠古殷商美學的華麗恢弘，將「封神榜」這個流傳三千年之久的題材開創出耳目一新的視覺衝擊！

導演烏爾善分享道：「這次我們不但要構建瑰麗的神話世界，更要以深刻的人性刻畫為核心，我希望通過年輕人的視角，講述我們每個人必然經歷的——鑒別真偽，抉擇善惡，最終獲得心靈成長的歷程」。

《封神三部曲》在台灣由鴻聯國際發行，《封神第一部：朝歌封雲》雖然無緣與觀眾大銀幕相見，但預計將於明年 1/3 起，可於各大平台隨時收看，而《封神第二部：戰火西岐》具有台灣上映資格，關於《封二》的最新消息，敬請關注👉電影《封神》三部曲FB 或👉鴻聯國際粉絲專頁

《封神第一部：朝歌風雲》娜然化身狐妖妲己，全新詮釋角度讓人耳目一新。圖/鴻聯國際

《封神三部曲》大量運用特效，打造瑰麗的封神宇宙。圖/鴻聯國際