《航海王》新幹線來了 帶你玩轉大阪關西

琅琅悅讀／ biya
日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網
日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

2025年3月10日，山陽全線將迎來開幕50週年，同時4月·關西也將啟幕。官方宣布將於2025年春季啟動山陽新幹線與的展開，推出「航海王新幹線」，項目旨在通過山陽新幹線讓乘客體驗「全新的乘車體驗」和「沿線地區的魅力」。

這次合作將推出三列設計的「航海王新幹線」，其中首列列車「瀨戶內Blue號」的設計圖已經曝光。該列車以藍色為主色調，靈感來源於海洋，並在車身上描繪了《航海王》中的人物和場景元素。這列車將運行於新大阪至博多的路線上，為旅客在瀨戶內海的美麗風光中再現海洋冒險的魅力。

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

除車身塗裝外，為了進一步加強的影響力，JR西日本計劃在沿線車站內設置專門的《 航海王》主題展示區，展示與作品相關的內容並推出原創，還將提供數位互動體驗，讓乘客在旅途中更深入地沉浸於《航海王》的世界。

回顧歷史，JR西日本曾經在500系列「Kodama」號上推出過多個成功的主題列車，例如EVA新幹線和Hello Kitty新幹線，這些列車不僅吸引了大量粉絲和觀光客，也在文化交流和品牌推廣方面發揮了重要作用。隨著500系列列車計劃於2027年度退役，「航海王新幹線」的推出可能意味著700系及未來的N700A系列將繼承這一文化傳承的新篇章。更多情報👉《航海王》新幹線官網

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
航海王 新幹線 日本 大阪 博覽會 ONE PIECE 原創 周邊商品 跨界合作 IP

逛書店

峰值體驗2：增量／存量雙增長的戰略思維，實現商業效益指數型躍進的關鍵洞察與落地

NT$ 473

投資學（第四版）

NT$ 450

動能致富：每月2分鐘，創造超額報酬！99啪教你活用動態資產配置，打造最高效投資組合

NT$ 300

執行長日記：關於事業與人生的33條法則

NT$ 379

延伸閱讀

《大奉打更人》小說改編 王鶴棣平凡男穿越逆襲人生

《響亮心重奏》一場大病揭開血脈真相 音樂是連結的力量

《魔法小紅書》父親的未竟小說呼喚 山羊帶路進入奇幻旅程

12月10部韓劇推薦：《玉氏夫人傳》《照明商店》《魷魚遊戲2》《回到20歲》等精彩可期

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。