《航海王》新幹線來了 帶你玩轉大阪關西

2025年3月10日，日本山陽新幹線全線將迎來開幕50週年，同時4月大阪·關西博覽會也將啟幕。官方宣布將於2025年春季啟動山陽新幹線與航海王的展開跨界合作，推出「航海王新幹線」，項目旨在通過山陽新幹線讓乘客體驗「全新的乘車體驗」和「沿線地區的魅力」。

這次合作將推出三列原創設計的「航海王新幹線」，其中首列列車「瀨戶內Blue號」的設計圖已經曝光。該列車以藍色為主色調，靈感來源於海洋，並在車身上描繪了《航海王》中的人物和場景元素。這列車將運行於新大阪至博多的路線上，為旅客在瀨戶內海的美麗風光中再現海洋冒險的魅力。

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

除車身塗裝外，為了進一步加強IP的影響力，JR西日本計劃在沿線車站內設置專門的《ONE PIECE 航海王》主題展示區，展示與作品相關的內容並推出原創周邊商品，還將提供數位互動體驗，讓乘客在旅途中更深入地沉浸於《航海王》的世界。

回顧歷史，JR西日本曾經在500系列「Kodama」號上推出過多個成功的主題列車，例如EVA新幹線和Hello Kitty新幹線，這些列車不僅吸引了大量粉絲和觀光客，也在文化交流和品牌推廣方面發揮了重要作用。隨著500系列列車計劃於2027年度退役，「航海王新幹線」的推出可能意味著700系及未來的N700A系列將繼承這一文化傳承的新篇章。更多情報👉《航海王》新幹線官網

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網

日本山陽新幹線山與海航王合作。圖/擷取自 ONE PIECE 新幹線官網