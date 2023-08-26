「快一秒的他」盡顯京都美 導演曝日版改編亮點

聯合新聞網／ 聯合報 記者蘇詠智／即時報導
岡田將生主演「快一秒的他」。圖／甲上娛樂提供
岡田將生主演「快一秒的他」。圖／甲上娛樂提供

即將在台上映的新片「快一秒的他」，將最佳影片「消失的情人節」主角性別翻轉，由男神岡田將生、新生代大勢女星清原果耶扮演快男慢女CP，並將舞台搬至古城，復古元素加上撒糖劇情，令粉絲相當期待，想先睹為快。

導演山下敦弘和編劇宮藤官九郎之前來台合體「消失的情人節」導演陳玉勳，鬼才名編劇宮藤忍不住公開表白：「我沒有看過這樣的！很驚訝台灣竟然有這樣的。」山下敦弘直言陳玉勳的作品風格無法被複製，做出男女轉換的決定之後，才找到屬於自己的路線。

作為日本前首都，京都吸引全球無數遊客慕名參訪，其中被譽為「日本三景」之一的天橋立，有「海之京都」別稱，不若市區喧囂，其周邊皆是療癒海景，還有四季鮮明的自然風光。宮藤官九郎透露，當地除了人文風景極具特色，交通方式以公車為主，讓片中重要畫面更容易拍攝；尤其原作「消失的情人節」一場公車開到海邊的重頭戲，「天橋立」完美符合場景條件，最終拍板定案前往京都拍攝，也將美景盡收於片中，搶先看過首映的觀眾讚嘆看完電影後想立刻飛到京都，來趟朝聖之路。

山下敦弘挑戰金馬獎最佳劇情片「消失的情人節」，希望觀眾在看完日本版之後，可以感受到和台灣原版一樣的餘韻，他形容電影籌備過程像是在拆解一道難題，再加入自己的原創性，唯有一個地方改編最多：「在主角在親情和家庭上，這部分比台版還要強烈，在日版可以看到後面加入許多親情的比重。」

「快一秒的他」將於9月1日全台正式上映，更多資訊：
官方粉專：https://www.facebook.com/applausemovietaiwan/

「快一秒的他」比台灣原版更加強親情描述。圖／甲上娛樂提供

「快一秒的他」劇組努力重現台灣原版中的經典場面。圖／甲上娛樂提供

「快一秒的他」呈現京都郊區的美景。圖／甲上娛樂提供

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