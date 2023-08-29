《全國死刑公投》漫改劇 林智妍演女警尖叫發瘋

韓國演員林智妍，才剛結束與金泰希合演的《有院子的家》，緊接著就推出了另一部新作品《全國死刑公投》，與朴海鎮、朴星雄、金權等人共同主演，大家也衝著林智妍的新角色一探新劇，沒想到近日一個畫面，瞬間讓人看到「朴涎鎮」的影子，果真林智妍今生，是注定和朴涎鎮分不開了。

《全國死刑公投》講述一名蒙面人，在網路上發起了「全國死刑公投」的活動，表示若這名被投票的人得到的同意票數過半，就會對他執行私刑公審，恐怖效應在網路上引起不少關注，為了遏止私刑正義持續發酵，林智妍與朴海鎮將合作找出這個神秘蒙面人。

林智妍這次接演的作品，也與過往多半負面情緒較多的角色不同，她飾演辦案警察「周炫」，個性開朗大方，在官方釋出的預告片段裡，可以看見「周炫」不顧形象大聲與同伴打招呼的模樣，表情變化更加豐富，相當討人喜歡。

不過在最近第12集，林智妍卻透漏了「朴涎鎮的本性」。在與辦案同事爭論的過程中，林智妍不顧對方是自己前輩，直接對轉走走掉的同事大叫了一聲，同事不可置信地回頭看她說道：「喂甚麼喂！你瘋了嗎！」林志妍更是不甘示弱地回嗆：「你才瘋了！」

這一幕讓粉絲們瞬間夢回朴涎鎮時不時大吼大叫的樣子，也笑稱不管是甚麼樣的角色，總是能在新的故事上看到朴涎鎮的影子，更表示，林智妍的尖叫根本可以拿去註冊商標，實在是太經典。