盤點10部「韓國漫改劇」 《假面女郎》又脫又殺《全國死刑公投》全員瘋批

韓劇以其多樣化的題材和創新的劇情贏得了觀眾的喜愛，而其中不少精彩的劇本都是來自於漫畫的改編。近年來，韓劇頻頻將熱門的網路漫畫搬上荧幕，帶來了驚悚懸疑、奇幻浪漫的故事，讓觀眾目不暇給。以下介紹2023年開播的10部韓國「漫畫改編」電視劇。

NO.1 《假面女郎》

類型：喜劇、驚悚、犯罪

主演：高賢貞、林珍娜、安宰弘、廉惠蘭

劇情：《假面女郎》改編自Memi、HeeSe的同名網路漫畫。原著是一部19禁漫画，風格大膽炸裂。劇集一共7集，死了7個人，平均一集一個。激情殺人，分屍藏屍，兩女一起絞殺渣男，場面燃爆。

故事講述女主角金貌美，白天是一個普通職員，因為長相醜陋總是受到歧視，夜晚戴上面具化身性感舞姬深受網友喜愛。一次意外撞見暗戀的部長和美女同事的辦公室醜聞，傷心欲絕開啟瘋狂直播後，生活逐漸脫離軌道。

《假面女郎》宣傳照

NO.2 《全國死刑公投》

類型：犯罪、驚悚

主演：朴海鎮、朴成雄、林智妍、金有美、申正根

劇情：《全國死刑公投》改編自Eom seyun Jung Ipum主筆連載的同名網路漫畫。不同尋常的劇名讓人耳目一新。如今的社會是全民直播的潮流，但你可曾想像過一個「直播投票定罪死刑」的場景？

故事講述某一天全國民下載了手機APP開始國民死刑投票，嫌疑人們展現了自己的罪惡犯罪事實，然後全國民開始投票，根據贊成和反對死刑的投票結果來處置嫌疑人，如果贊成多的話會被處以死刑。

《國民死刑投票》宣傳照

NO.3 《超異能族》

類型：科幻、懸疑、奇幻

主演：柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太賢

劇情：《超異能族》（又名：異能）改編自薑草創作的漫畫《Moving》。是Disney+耗資500億韓元打造的大製作科幻懸疑劇。由於劇版結合了動作、超能力、英雄主義等元素，又有迪士尼加入，被調侃為「南韓漫威」。

故事講述一群擁有「異能」的超能力者，為了保護家人的安全，選擇向世界隱藏自己的真實能力。故事從他們的孩子超能力者二代開始描述。

《超異能族》宣傳照

NO.4 《模範計程車2》

類型：復仇、犯罪

主演：李帝勳、金義聖、表藝珍

劇情：《模範計程車2》改編自CARLOS創作的同名網路漫畫。延續首季的代客復仇服務。

故事講述一個名叫「彩虹運輸」神秘組織，他們幫助一群無法受到法律保護而滿腹冤屈的受害者進行一系列的復仇計畫，用「以惡制惡」的方式對抗惡勢力。正義和邪惡之間互相拉扯，展開刺激的追逐戰！

《模範計程車2》宣傳照

NO.5 《獵犬們》

類型：犯罪、動作、驚悚

主演：禹棹煥、李相二、許峻豪

劇情：《獵犬們》改編自鄭燦創作的同名網路漫畫。是一部黑幫題材的作品。

故事講述三個年輕人因為現實及金錢上的困難，從頂尖拳擊手被迫捲入錢比命更重要的高利貸世界後，與龐大的惡勢力展開殊死搏鬥的故事。

《獵犬們》宣傳照

NO.6 《課後戰爭活動》

類型：科幻、驚悚

主演：申譞洙、李淳元、崔玟熙、袁民奎

劇情：《課後戰爭活動》改編自河日權創作的同名網路漫畫。

故事講述某一天世上突然出現了未知的寶藍色球狀生命體，給人類帶來了傷害，中大型的球體可以傷人，小型球體會攻擊人，在危機事態下，全國的高中生都接受軍事訓練，被編制成軍人預備軍，開始在全國各個地區拿槍戰鬥。

《課後戰爭活動》宣傳照

NO.7 《今生也請多指教》

類型：奇幻、愛情、喜劇

主演：申惠善、安普賢、河允景、安桐丘

劇情：《今生也請多指教》改編自李惠創作的同名網路漫畫。是一段非常有趣的奇幻愛情故事。

故事講述帶著每一次前世記憶重生的尹珠媛在第18次人生遇到了真愛文瑞夏，但因車禍導致尹珠媛死亡，而以潘知音開啟了第19次的人生並和文瑞夏相遇之後發生的愛情故事。

《今生也請多指教》宣傳照

NO.8 《神聖的偶像》

類型：奇幻、愛情、喜劇

主演：金旻奎、高甫潔、李章宇、芮智媛

劇情：《神聖的偶像》改編自申和振創作的同名作品。述了異世界的神Lembrary附身於現世的無名愛豆禹延宇身體後發生的幻想羅曼史。

故事講述男主角倫布里，他是世界敬愛的大神官，也是上帝的代理人。他在與入侵世界的魔王戰鬥的過程中突然失去意識，再睜開眼突然變成了出道五年的五名偶像「禹延宇」，並因不尋常的言行舉止而成為網上最熱門的話題人物。

《神聖的偶像》宣傳照

NO.9 《末日騎士》

類型：科幻、動作

主演：金宇彬、宋承憲、李絮

劇情：《末日騎士》改編自Lee Yungyun創作的漫畫《快遞司機》。這個被污染的世界，外面充斥著危險，能夠信賴的救世主只剩下快遞騎士了。

故事講述在2071年，世界遭受空氣污染後，人類已無法自由呼吸必須仰賴呼吸器維生，且韓國因迅速荒漠化，人口僅上1%開始決定以社會階級區分。直到一位身懷絕技的快遞員「5-8」遇到了夢想成為快遞員的難民「四月」後所發生的故事。

《末日騎士》宣傳照

NO.10 《D.P.：逃兵追緝令》第二季

類型：犯罪、動作

主演：丁海寅、具教煥、金成均、孫錫久

劇情：《D.P逃兵追緝令》改編自漫畫家兼編劇Kim Bo-tong的漫畫《DP狗之日》。D.P是Deserter Pursuit的縮寫。其意為負責追補逃兵的憲兵。

故事講述服役中的韓國陸軍二等兵安俊浩成為第103師團憲兵隊「逃兵追捕組」（Deserter Pursuit，D.P）成員之一，主要的工作是把還未完成兵役時長卻逃離軍隊的人抓回來，在行動過程中也揭露了那些逃兵們不得不的逃離的的殘酷緣由和無法改變的社會因素。

《D.P.：逃兵追緝令》第二季宣傳照