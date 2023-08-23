韓版《想見你》預告公開！《走進你的時間》10大細節催淚
台劇《想見你》在2019年播出後，在亞洲影視圈爆紅，除了劇情結合懸疑推理、愛情元素內容很有話題性之外，主角許光漢、柯佳嬿、施柏宇的演技，以及「鳳南小隊」間的化學反應也深受觀眾喜愛。
《想見你》的熱潮同時席捲韓國，2022年韓方宣布買下版權籌備翻拍，更名為《너의 시간 속으로》（走進你的時間），許光漢的角色將由近期在《社內相親》受到廣大觀眾喜愛的安孝燮出演，柯佳嬿與施柏宇的角色則分別由全汝彬、姜勳詮釋。
11日Netflix公開首波預告，那捲充滿故事性的錄音帶、錄音機帶著主角進入回憶漩渦，在逆流的時光裡，「回到過去，是不是就能再次擁有你。」全汝彬含淚穿越時空，進入到神祕愛情空間，預告雖然只有1分15秒，但當中已經出現不少細節，究竟劇情會如何翻轉、安排，9月8日Netflix獨家播出。
1.錄音帶B面，「希望這音樂能帶妳到最快樂的時刻」。
2.具延准（安孝燮飾）葬禮。
3.《想見你》重要的「雨中奔跑」畫面。
4.鄭仁圭（姜勳飾）欲言又止的暗戀。
5.韓國版的「鳳南小隊」在遊樂場集結。
6.充滿台式風情的「穿制服騎機車」情節神還原。
7.復古的商店前合照，合照中的剪刀手、人物身後的商店數字。
8.女主角權珉周（全汝彬飾）死亡畫面。
9.具延准發生意外的片段。
10.權珉周穿越後雙眼含淚卻帶著欣喜的光的眼神。
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