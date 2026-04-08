「故宮100+」四格漫畫獲獎名單揭曉！《愁》以快行家身手奪冠

由琅琅悅讀與國立故宮博物院共同主辦的「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集！評選結果公布。

【評選總評】評審委員／曾建華

本次「故宮100+」四格漫畫徵集活動，展現了創作者將深厚歷史文物與小說轉化為視覺敘事的漫畫才華 。

在得獎作品中，首獎《愁》以層次豐富的色彩，以及具動感的武俠氣勢奪冠 。貳獎《福薄，也須盡歡。》以細膩的瓷器倒影連結情感，展現出靜謐且悠遠的意境。參獎《找馬球》則以無對白的表演方式，將嚴肅文物轉化為會心一笑的生活插曲 。

佳作部分也有許多令人驚喜之作，從模擬象牙套球層次感的藝術線條，到將修復技術化為可愛貓咪冒險的趣味創意，創作者們巧妙平衡了器物美學與劇情張力 。

整體而言，參賽者透過漫畫巧思，讓千年文物在現代畫格間再現動人光彩，成功串連了時空刻痕與當代觀點 ，期待這些創作者的後續作品。

【得獎名單與評選短評】

※首獎（一名）

《愁》作者：凌墨

評選短評：本作色彩層次豐富且帶有古樸韻味，精準捕捉了「快行家」程十那種如同隱世高手般的武俠氣勢。敘事流暢具動感，特別是細膩描繪了月下酒色的幽美意境，讓古物在最後一格獲得了精神上的昇華，展現出極高的藝術辨識度。

※貳獎（一名）

《福薄，也須盡歡。》作者：酢醬貓

評選短評：意境深遠且風格細膩，透過瓷器倒影連結母子面容，以柔和畫風完美呈現「惜福」主題 。讓讀者在短短四格中，與主角一同經歷了從接受命運、在苦難中掙扎到最終豁達自適的情感旅程。

※參獎（一名）

《找馬球》作者：草日

評選短評：這是一件「以簡御繁」的佳作，捨棄了對白，純粹利用視覺分鏡來講故事。筆調輕鬆，成功透過寵物狗、貓與馬球仕女的互動展現文物的動態與趣味，將歷史文物轉化為一段人人都能會心一笑的生活小插曲。

※佳作獎（七名）（以下排名不分先後）

《圓》作者：MDYE

評選短評：線條極具藝術特色，成功模擬「象牙套球」層次感。第四格內層格紋與現代情侶的呼應，深刻傳達了時空交錯與生命刻痕的傳承精神，是一件意境勝過語文的作品。

《美酒》作者：瓜喵

評選短評：以幽默跳脫的筆法轉譯靖康之難後的歷史情境，成功展現孟太后豪爽的「酒國英豪」氣勢。具電影感的構圖平衡了汝窯文物的器物美學與小說情感張力，角色反差感極強。

《靈感偵探調查中！溢流之謎篇》作者：maia

評選短評：專業感強且版面流暢，精準還原了小說中「占卜」與「抓漏」的神祕情節。Q版與寫實畫風切換自然，特效處理成功引發讀者對文物的強烈興趣。

《流霞閣今日營業中》作者：斯邁爾

評選短評：以可愛貓咪修復師為主角，創意十足，將生冷的修復技術轉化為輕鬆討喜的冒險故事 。少女漫畫般的華麗畫風賦予了嚴肅工作一份輕快活潑的氛圍。

《國球》作者：鋼筆十隻

評選短評：利用象牙球與足球在外型上的相似，創造出慈禧太后「把精雕當球踢」的荒誕戲碼。結尾幽默恰到好處，是件將戲謔感與歷史感結合完美的創意轉化之作。

《天地曾不能以一瞬》作者：Lsu

評選短評：本作將歷史的沉重壓迫感與現代衍生品的諷刺完美連結。最後一格的反轉令人莞爾，神來一筆的結局展現了創作者對跨越時空文化傳承的深刻反思與幽默。

《風景圖的魅力》作者：鄭樹中

評選短評：成功捕捉了阿稻尋親的歷史使命，將風景圖連結至時代變革的宏大敘事。結合現代明信片的宣傳梗不僅有創意，更體現了文物轉化為改變國家命運力量的教育意義。

💥恭喜以上10位得獎者👍後續將以Email依序個別通知獲獎事宜。

值此故宮百年歷史交匯點，我們由衷感謝每一位創作者的熱情參與❤️感謝各位將傳奇小說化為驚喜連連的四格漫畫，讓這段跨越千年的文化對話，在畫格間再現動人光彩。

本次入選的 10 篇得獎佳作，已收錄於「琅琅原創」👉【故宮 100+】四格漫畫作品集👉歷年【徵文獲選作品集】亦同步上架，歡迎讀者前往點閱，一探創作者筆下的精采故事。