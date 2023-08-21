【神明相隨‧徵文示範作】亞斯莫／神明叫我不要信（上）

文／亞斯莫

「這，這些句子哪裡來的？怎麼會在門上？」安覃雅頂著亂髮站在大門前，臉蛋從惺忪剎那間變成慘白，一句話愈說愈高亢。

臉蛋帶妝的鍾宇晴從房裡探頭出來，張嘴問道：「什麼？那麼大聲講話幹嘛？」

安覃雅抿嘴轉身、雙手叉腰，質問鍾宇晴：「妳被信仰傷的不夠是不是？妳又帶什麼人說的話回家？要幹嘛？又要膜拜嗎？我不是叫妳不要亂信一些有的沒的？」

鍾宇晴索性從房裡走出來，長髮披散在身後，穿著不知道是哪個名牌的高級連身粉紅色禮服，睜大雙眼，表情無辜說道：「唉唷，總比妳壓根不信想渡化妳的守護神，要好太多了吧？人有信仰，天天開心。更何況，守護神又看不見，師尊可是有血有肉啊。」

安覃雅左眼下方不停顫動，語氣慍怒道：「人跟神怎麼比？看不見，看得見重要嗎？我的守護神要我以『愛』、『寬恕』來面對生活的每一刻，而妳信仰過的那些人，不只是要錢，還要妳的心、妳的人，我知道妳很有錢，啊，妳上次信的那位老師，花了妳多少錢？哼，上千萬都有。而妳的內心得到平安了沒有？妳開心了沒有？要不是我去道場大鬧，只怕妳損失的錢還不只千萬。」

鍾宇晴看見安覃雅生氣，急忙走上前用雙手拉住她的左手，嘟嘴撒嬌說：「安，不要生氣啦，吶，我現在把它拿下來，好不好？」

安覃雅聽見之後，表情不屑的說：「拿下來又怎樣？妳可以不要信這些人嗎？」

鍾宇晴眼睛往下看，嘴上說：「我喜歡接觸這些有影響力的大師，哪裡錯了？」隨即抬起頭用閃閃發光的雙眼，看著安覃雅，嘴角向上彎起，說道：「反正出了事有妳在，我什麼都不用怕，對吧，安？有事，馬上請妳的守護神來替我解圍，嗯？」

原本氣焰囂張的安覃雅，瞬間沒了脾氣，撇嘴說：「怎麼，妳把守護神當成跑腿的唷？出事找她處理？我告訴妳，守護神之所以會從小跟在我身邊，主要是希望讓我告訴大家，真理只有一個，不要用錢買信仰、不要盲從，靜下心，世間的一切是如此的簡單、容易。傷痛要超越，讓愛充滿心中……」

鍾宇晴鬆開手，先是嘟噥：「每次都講道理，妳自己做到多少？」突然想起什麼，立刻堆著微笑問道：「妳醒了沒有？」

安覃雅打了個哈欠，簡潔的回答：「沒有，正在夢遊。」

鍾宇晴再次握住安覃雅的左手臂，嗲聲說：「安，不要這樣嘛，聽我說一件事情。」

安覃雅嘆氣，右手由上往下推開鍾宇晴雙手：「妳的事情沒有一件是好事，不聽。」

鍾宇晴露出失望神采，接著，雙手交叉胸前，雙眼看著天花板，慢慢數數：「這裡是蛋黃區，一個月套房租金原本是二萬五千元起跳，雅房呢，大約要一萬八千元，妳住在這間屋子的主臥房，不加水電瓦斯，十二個月下來，應該要……」

安覃雅臉一沉，咬牙忖思：「我幹嘛住在這裡啊？每次威脅人都用這一套，真是討厭。好想搬走啊！」

儘管無奈，嘴上還是出聲發問：「不要算了。妳又看上哪家道場？又想信哪個宗教大師？」安覃雅伸手將淡棕色的長髮撩了撩，空出一張姣好的臉蛋，黑白分明的雙眸，直勾勾看著假裝在數錢的鍾宇晴。

鍾宇晴瞬間變臉，燦爛一笑，衝上前抱住高她半顆頭的安覃雅，在她耳邊說：「去睡吧，我不跟夢遊的人說話。」說完，推著安覃雅去廁所，貼心替她關上門。

背對著廁所門的安覃雅，轉過身，無奈的坐在馬桶上，閉起眼，便看見全身散發金光的守護神在面前微笑。

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穿著淡棕色格子襯衫、短褲，格子布鞋，被拽著往前走的安覃雅，惡劣情緒全寫在臉上。

拉著人的鍾宇晴則是神采飛揚、腳步輕盈的往前走，一身昂貴名牌服飾彷彿發出金光，飄揚在身體周遭，表情散發出一股迷人丰采。

面前一棟老舊的十二層辦公大樓，拾級而上，左邊坐著看起來年紀有點大的管理員，灰白頭髮、皮包骨的身軀，戴著黑膠框眼鏡，透過眼鏡框上方看著進入大樓的人。

安覃雅吃驚的睜大雙眼看著鍾宇晴報上要去的樓層，管理員笑呵呵點頭，兩人便暢行無阻的搭電梯朝八樓前進。

「泰勤，妳跟這邊很熟喔？通關很迅速耶。」安覃雅在電梯裡側頭朝右對鍾宇晴說。

「安，」鍾宇晴咧齒笑笑：「不要再叫我這個名字，我現在叫做鍾宇晴。」

「對不起，一時口快，叫錯名字。不過，有必要斷得這麼乾淨嗎？」安覃雅勸說：「人，總是有根啊。」

儘管保持笑臉，眼神卻變得犀利無比：「根？我的根就是鍾家。」

「不，是何家，」安覃雅堅持道。

鍾宇晴倏地轉頭，目光凌厲、語氣兇狠說：「從貧窮的何家逃走之後，我的根就落到鍾家。鍾家既有錢、又疼愛我，我為什麼還要記得我的出身？何家與我一點干係都沒有！我警告妳，如果想繼續免費住在我家，最好忘掉我們在育幼院的那一段。」

安覃雅冷靜的看著眼前暴怒的好友：「我們再次相遇的原因，不正是因為我們在育幼院的那一段回憶嗎？」

此時，電梯門打開，門邊右側站了一位女性、左側站了一位男性，看到電梯裡有人，紛紛雙手合十，彎腰前傾九十度，神情虔誠的說：「明師見性，今生成就。」

剛剛才暴怒喝斥的鍾宇晴瞬間變了個人，此刻竟慈眉善目的謙卑回禮：「明師見性，祝師兄師姐今生成就。」

安覃雅本想張口大吵一架，卻被眼前驟變的人嚇得合不攏嘴，內心「咿喔、咿喔」的警鈴大作。

「師兄、師姐，這位是我的朋友，今天特別要來加入教團。」鍾宇晴恭敬說道。

安覃雅剎時「石化」，僵直的看著眼前眾人，腦袋一片空白。

不知道是否閉上雙眼，抑或是守護神現身道場，總之，在安覃雅眼前，守護神面容慈祥，全身散發金光，頭卻左右搖動，原本五指朝上的右手，現在四指被大拇指壓住，剩下食指像雨刷一樣左右擺動。

「什麼？為什麼會失身？」安覃雅看著前方，下意識的出聲發問。

師兄、師姐聽見，臉色難看的轉頭看向安覃雅，而安覃雅卻彷若置身無人之境。

鍾宇晴早已習慣這樣的行為，於是拉起安覃雅的右手，走出電梯，笑笑說道：「師兄、師姐，不是說要再帶一個人進入教團，這樣我才能晉級嗎？人，我帶來了，我們趕緊進去『立約』吧。」

「立約」二字傳入耳中，師兄、師姐不再管安覃雅的失序行為，表情瞬間從肅穆轉為和善，紛紛點頭，師姐意有所指的說：「看樣子，問題很大，應該要趕緊讓師尊淨化。」

鍾宇晴大力點頭，附和道：「對，對，對，我這位朋友聽見師尊的大德教化，哀求我帶她加入教團，她的問題一定要師尊才有辦法治療。」

幻境中的守護神漸漸消失，安覃雅回過神，赫然發現自己坐在圓形小茶几旁，師兄手裡握住五千元大鈔，師姐傾身教鍾宇晴填寫表單。

安覃雅好奇的低頭看看內容，密密麻麻的螞蟻字中，出現「每月必交付五千元會費」、「必須帶一人進入教團，方能參見師尊」，「與師尊見面當天，見面者當交付一萬元的供養費用」。

觸目驚心的條列項目，讓安覃雅忍不住輕拍鍾宇晴的右手臂，在她耳邊輕聲問道：「宇晴，為什麼要交五千元會費？這是宗教直銷嗎？」

「五千元是我替妳墊付的入會費。」鍾宇晴邊回答邊在表單上簽名。

「我入會？這是直銷的入會費吧？哪裡是信仰？」安覃雅聲音開始高亢起來，質問面前的師兄、師姐。

鍾宇晴抬起頭，用力打了安覃雅的肩膀，語氣不耐煩的說：「我們不是最好的朋友嗎？有些事情我慢慢跟妳解釋？表單填完就好。」說完，立刻低頭寫字。

「不行，現在就要解釋，是宗教還是直銷？」安覃雅在一旁抗議。

師兄將錢放入一個資料夾，開口準備解釋。

師姐則是抬起頭看著安覃雅，等待她的發問。

鍾宇晴不理會安覃雅，專注填完資料，將表單推給師姐，滿臉燦笑的說：「感謝師兄、師姐，填好了，還要辦什麼手續？」

師姐接過表單仔細檢查，師兄從桌側掛著的資料袋拿出一本書遞給安覃雅說：「這本書要熟記，見師尊之前，我們要抽背。」

安覃雅表情不屑。

鍾宇晴立刻伸手接過，將書頂在額前，恭敬說道：「明師見性，今生成就。感謝師兄、師姐，請盡快安排我們與師尊見面，我會好好教我朋友把書內容背熟。」說完，立刻起身，拉起安覃雅轉身離開。

一路上安覃雅想說什麼，鍾宇晴完全不理會，甚至，上下計程車，鍾宇晴都沒有正眼看過她。

兩人站在門前，鍾宇晴開門之後，將身後的安覃雅大力推進屋內，隨即把門關上，整個人趴伏在大門前。

差點跌倒的安覃雅站穩後，轉過身說：「我很謝謝妳把我當朋友，我從來都沒有後悔將領養的機會讓給妳，我一直把妳當做親生姊姊，愛妳、尊敬妳，妳是唯一一個知道我可以看見守護神的人，我連父母親都沒有說。為什麼妳就是不相信我看得到神？為什麼！」

怒吼的聲音在屋內迴響，急促的呼吸聲傳進屋內兩人的耳中。

四周一片寂靜。

一人在等待答案。

一人正準備宣洩內心不滿。

「為什麼？」鍾宇晴語氣冷漠的說：「我是何家的長女，爸媽不知節制的交歡，讓貧困的家裡多了十個弟弟妹妹，每個人吃不飽、穿不暖，我想盡辦法讓弟妹溫飽，希望一家人能守在一起，那個逢賭必輸的何老頭，賣了弟弟妹妹還不夠，最後，竟然想把我的初夜賣掉，我媽因為生產過度，身體虛弱，也無力阻止。要不是我逃出家，我的一生不就毀了嗎？」

安覃雅的怒火漸漸熄滅，心情低落的說：「這些事情，我都知道，可是，妳現在過得很幸福啊，鍾家的爸媽給了妳最好的一切，甚至妳說要住外面，他們一口氣買了這間房給妳，不是嗎？」

鍾宇晴緩緩轉過身，一雙明亮的眼眸，散發出一股駭人的殺氣：「安覃雅，妳懂個屁！鍾家的爸媽確實給了我一切，但是，當我想起他們原本想領養的人，是妳，我的心就會害怕的顫抖。我好怕！我怕他們不要我，因為他們領養的第一順位是妳。我好害怕，我會失去現在擁有的金錢、家庭、親情。何家與我何干？我要永遠當鍾家的人，我不要失去現在的一切。妳哪裡懂得我夜夜不能成眠的心情？」

沒想到爽朗、樂觀的鍾宇晴內心的想法竟是如此，安覃雅被怒火炙燒的心頓時涼了一半。

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