【神明相隨‧徵文示範作】王聖方／神明廳變成鬼窟了？

文／王聖方

這篇故事是發生在十年前，我的親身經歷，難以置信，卻絕對真實。

一句話簡述，便是：我在神明廳裡見到了一堆鬼。

應該也有人，遇過和我一樣的事，對嗎？對……吧？

外婆家的神明廳，雖非處於密閉地下室，但卻設在地平面之下，也就是需要走下那道水泥製造的窄陡階梯才能到達。

地平線之下似乎有座資源肥沃的王國，舉凡蜘蛛、昆蟲、蛇鼠，都是很健碩的，不僅體型大，而且還不怕人類，甚至能分工合作，協助對方逃脫。

神明廳向來是大家最不會想，也最不喜歡去的地方，即便是一年才回外婆家一次的親戚，都不會前往該處。

不只是因為頭頂日光燈晦暗、空氣中散發著霉味以及滿屋灰塵，而是越少人踏足導致氣氛越顯陰森；每次都像到達了異世界，深怕一眨眼，角落會竄出怪物或惡靈；或者直接踩進無盡深淵，穿越到恐怖電影當永遠的主角——周而復始被過度驚嚇。

神明桌上的擺設，是一尊面容慈祥的土地公神像，身旁擺了幾座神主牌，而且還莫名使用暗紅色的小燈泡。

紅光倒映著泛黃龜裂的神主牌，奇特各個皆字跡斑駁，已經看不出是誰何名。

想不到吧？這個狀似恐怖片經典場景的地方，竟然會是個神明廳。

記得是個接近農曆七月的某夜，我做了個夢，夢見外婆家的土地公對我微笑，只不過笑容非常奇特，嘴是整個咧開到耳垂處，雖然聞不到，但總感覺那張嘴應該很難聞，因為牙齒縫隙溢出純黑的濃郁液體。

跟媽媽講述後，她思索了幾分鐘，要我隔天至神明廳拜拜。

我獨自站在外婆家的神明廳內，點三炷香後，毫無想法的凝視著土地公，木雕神像的臉莫名模糊——就只有面部模糊。

不敢置信地向前靠近看，才赫然驚見，神像懷中竟蜷縮著一條粗如手臂的黑色巨型蜈蚣，看起來油亮亮的，同時佈滿絨毛，這、這是什麼品種？未免太特別了吧？

我莫名感到反胃，稍早前吃的午餐在胃裡沸騰。

那條感覺身帶劇毒的大黑蜈蚣倏地昂起頭，像隨著旋律擺動的左搖右晃，我愣在原地。

來不及細想，蜈蚣忽然僵直，只有尾部微微動著，牠現在是模仿小狗搖尾巴？還是像響尾蛇一樣，正在發送威脅信號？

在與蜈蚣對視的幾秒中，胡思亂想開始肆虐在我腦海。

牠會不會咬我？若被咬了，立刻送急診，來得及救治嗎？醫院會相信我是被一隻跳舞蜈蚣攻擊嗎？跳舞蜈蚣怎麼感覺有點可愛——在想什麼？還是快跑吧！

雖然因為害怕蜈蚣所以立刻逃走，然而時至今日，我都還不確定，自己那年所見到那黝黑粗壯的生物是否為幻覺？那隻大黑蜈蚣居然跟手臂一般粗，而且會跳舞？！

沒有立即往靈異方面聯想的我，秉持著「實事求是」的精神，鼓起勇氣，每天都去外婆家的神明廳，什麼都沒做，就為了看一眼土地公神像。

黑蜈蚣是再也沒出現，但接下來發生的事，讓我寧可繼續看到蜈蚣……

土地公的表情居然次次不同！有時燦爛笑著、有時瞇眼抿嘴、有時逗趣鬥雞眼。

一尊手工雕刻的木頭神像，為什麼臉部會變化？！這絕非能以科學來解釋。

有句話為透過現象看本質，但透過鬧鬼的現象來看……本質就是鬧鬼呀！

土地公不是神明嗎？神明怎麼會跟靈異鬼事牽扯？

現在是大白天，鬼不應該如此猖狂吧？

雖然受到驚嚇，卻像莫名被什麼磁場吸引，我每天總會固定前往外婆家，看一眼土地公神像。

就這樣持續了半個月，比上課上班還自律，直到農曆七月，鬼門開的當天。

我自告奮勇替外婆端供品下去神明廳，一推開積灰且破洞的傳統紗門，類似夏日海邊的溫熱鹹風便迎面拂來，甚至還有海浪聲？我腦裡莫名閃過一個念頭——吹來的難道不該是冰冷的陰風嗎？

頭昏腦脹地將供品放到神明桌前時，眼角餘光瞥到似乎有個人影，我猛然一征。

人在「疑似」見鬼時，總會進行確認之舉，在電影裡看到這片段，總覺得角色就是在找死，沒想到當自己真正碰到狀況時，居然做出一樣的行為。

我控制不住自己，頭猛然轉向佇立人影處，脖子發出那種被整骨時的獨有劈啪聲。

手撫住頸部的疼痛處，我睜大雙眼。

真、真的有人站在那裡！

目測是一位身穿花襯衫的陌生男人，憑直覺我斷定祂絕對不是人。

但好像……也不是神？

祂散發出的感覺不會讓我害怕，但卻確實詭異，濕濕腫腫的，全身像浸泡水裡過久，沒有傷口，但皮肉簡直可以說是分離的，皮膚是半透明，能看出裡面肉的肌理；雖然整張臉皺巴巴的就像顆酸梅，但奇怪的是會想用「明眸皓齒」來形容祂——因為祂一雙眼清澈有神，牙齒則潔白整齊。

祂略微彎下腰，對供品深深吸了好長好長的一口氣，嘴角咧到耳垂處，接著……

沒有，祂沒有消失。

祂鑽進土地公的神像裡，留下一灘水漬。

什麼？！沒搞錯吧？鬼鑽進神像裡？鬼吔！

沒魂飛魄散就算了，還……還是根本，神明已經不在這裡？

思至此，雞皮疙瘩遍布全身。

我不敢置信，但也不敢再靠近土地公神像。

這個名不副實的神明廳，不能繼續待了，再遲疑，說不定會被抓交替。

我三步併兩步，飛奔回外婆家客廳，連供品都沒再下去拿。

過了一年，又是農曆七月。

事隔這麼久了，應該沒事了吧？之前……應該是我的錯覺吧？

帶著三分叛逆，七分投機的莫名心態，我再次前往外婆家的神明廳。

熟悉的潮溼感，熟悉的溫熱風，鼓起勇氣探頭一看，土地公神像懷中沒有蜈蚣，好，那沒事了。

還沒真正鬆口氣，神像的面部表情又變了！

先是皺眉，再來嘟嘴，然後露齒而笑。

還來不及跑，我餘光又掃過好幾個人影——腳踩紅色涼鞋，頭顱處凹了大洞也難掩可愛面容的女人、舌頭像圍巾，繞著頸部仍大笑的爽朗老伯、手腕處好幾道血痕，傷口深可見骨的俊秀男人、沒了雙耳，下巴長至腹部的慈祥老太婆，以及……一團碎肉？

那團碎肉看起來像在呼吸，平攤成一塊後，又重新組成，勉強能看出是個女性。

是誰說平常不做虧心事，夜半敲門心不驚？

我沒做虧心事，現在不是半夜，祂們也沒敲門…我還是驚得要命啊！

雖然祂們散發出的感覺不可怕，但呈現出的樣子卻真的很詭譎且驚悚。

應該是在作惡夢！醒來就沒事了！

我伸手用力捏自己的臉頰，怎麼還沒醒？！再加強力道，狠狠一掐，好痛！

原來剛才是我不夠用力。

等等，好痛？那……眼前這一切都是真實的？！

會不會太誇張？是怎樣啦？去年那個皺巴巴的花襯衫酸梅男人咧？不對，土地公呢？外婆家的神明廳變成鬼窟了？我誤闖禁地了？等一下會不會有自帶濃綠煙霧的鬼王現身？我該怎麼跟對方談條件讓祂放過我？拜祂為師？替祂收集三千人的鮮血？

OS在我的心底萬馬奔騰，把平靜的心湖震得混濁。

我真的該改掉越害怕越會胡思亂想的毛病。

許多歷年來看過的恐怖片畫面，自行組團成功，搶著Ｃ位，旋轉跳躍、相互碰撞，蹦出各種想像，爭先恐後地衝出大腦深處，佔領了我所有思緒，我的理性思考毫無懸念的被打趴。

為什麼我要來外婆的神明廳？明明去年才被嚇跑，今年何以又作死？

我會被附身嗎？我會被分屍嗎？我會手腳扭曲直至骨頭穿出嗎？我會眼珠炸裂血水滿面嗎？我會舌唇皆腐爛嗎？我的眼耳鼻口會爬出蜘蛛和蜈蚣嗎？我會吐出大量黑血嗎？我會用各種男女老少的聲音罵髒話嗎？我會以拱橋姿態上樓梯去嚇外婆嗎？我會散盡家財還救不回來嗎？我會因此精神失常，一輩子住療養院嗎？我的生命就要在今年結束了嗎？

該唸聖經還是佛經？阿嘛呢叭們咪……在亂唸什麼？

我會驅魔失敗導致死狀悽慘嗎？

說到驅魔——到底是十字架搭配聖水有效？或者佛珠加上符咒可靠？

嘖，早知道平常就該有法師、道士、神父、驅魔師的口袋名單。

然而臆想、幻想、妄想中的一切，卻通通沒有發生。

女人只是靜靜站在原地，眼睛直盯著祂自己的涼鞋，腳趾頭以不符合人體工學的模樣蜷曲著。老伯把玩著乾癟的舌，將其綁成複雜款蝴蝶結。男人的傷口處仍泊泊流出鮮血。老太婆跺著腳，下巴隨之一顫一顫的抖動。

祂們偶爾饒有興味瞅著我，偶爾朝對方使眼色，偶爾忽變透明忽變實體。

至於那團發出淒厲尖叫聲的碎肉，這秒啪一聲黏在天花板，下秒又啪一聲，掉回地面，滲進地磚縫隙。

有陣悠揚的歌聲迴盪在神明廳裡，但不知是誰唱的。

雖然備受驚嚇，但並沒有真正受到任何實質上的傷害。

我不知道自己是怎麼在恍神狀態中回到家裡。

坐在床沿許久，都未能恢復精神，洗完熱水澡後，才好了不少。

親眼所見，比創作更加不真實，無論向誰講，都不會被相信的。

所以，我連媽媽都沒跟她說，只用偏頭痛當作藉口，早早回房間。

不過…… 外婆家的神明廳變成鬼窟，外婆不會有事吧？

總之神明廳我是絕對不敢再去了。

還是其實我自己哪裡出問題啦？應該先去尋求醫療協助，還是託付信仰？

經過整個夜晚失眠的糾結，我踏出家門，豔陽下果斷往左轉，前往外婆家附近的媽祖廟，燃香向媽祖報告此事，畢竟這種事，也只有神明會信了嘛。

擲筊的結果，我得到連續九個聖筊。

哇，連續九個吶……如果現在是在參加農曆過年時廟宇的活動，我能得到什麼獎勵呢？

機車？金牌？半年份醬油？一疊公益彩卷？再筊十次？

我搖頭晃腦，甩掉胡思亂想。

經過整個夜晚失眠的糾結，我踏出家門，豔陽下果斷往左轉，前往外婆家附近的媽祖廟，燃香向媽祖報告此事。圖/shutterstock)

言歸正傳，外婆不會被影響。

好，這樣我就安心了。

然後，那些鬼都不是幻覺、不是錯覺、我沒生病、我沒發瘋。

花襯衫男人、紅涼鞋女人、泛黃汗衫老伯、染血短褲男人、破裙老太婆、碎肉女性——全都是真實存在著的！這些鬼…要嘛不見，要嘛一次出現一堆。

所以祂們是要找我幫忙申冤嗎？我沒本事當包青天破陰案啊！還是要討金紙？紙房紙車要順便嗎？難道要我代替祂們傳話？但我怕自己會被看成怪人趕走……問題一串一串的，沒有盡頭，我真想和神明創一個群組，直接即時問答。

但媽祖不再給我聖筊，我只好拿了護身符，照慣例過香爐後，帶著滿腹問號回家。

雖然戴了護身符，當晚，我卻做了場很長很長的怪夢。

夢裡，沒有鬼、沒有神、沒有任何人；沒有香案、沒有桌椅、沒有墳墓、沒有神像，只有一坨好濃又好乾淨，像裹著金粉的白霧，聞起來有薄荷混和木屑的味道。

這不知哪飄來的香霧，忽然以男女混合的聲音傳達出層層疊疊的訊息。

「我們不是鬼。」

「是啦！是鬼。」

「我們認識妳唷！」

「本是同根生的那種。」

「不要亂講話。」

「我們和妳是家人。」

吵雜一陣子，總結出一句：我們是妳的祖先。

努力釐清後，重點即是外婆家的神明廳沒有變成鬼窟；以及那些型態各異的鬼，原來是家裡的祖先——但我怎麼就這麼不信呢？

此時另一個很溫柔很療癒，分不出男女老少，但讓人莫名鼻酸想落淚的聲音從霧裡傳來。

『還有，去年妳在外婆家神明廳裡偶遇的花襯衫男人也是祖先，祂是因為前年鬼門關來不及回去，所以暫住在土地公神像裡。而今年妳見到的其他祖先們，只是適逢農曆七月，鬼門既開，順道回家看看而已。』

這溫柔的聲音，使我暫時忘卻煩躁與恐懼，也讓我完全相信了這個聲音說的所有話。

「祖先？！都是一家人嘛，既然如此，何必用那麼恐怖的模樣？」我困惑。

『因為知道妳這位後代看得到，忍不住想惡作劇。』溫柔聲音回答。

呃，惡作劇？好喔。

我想我可以好好發揮創意，當自己也成為祖先輩分，可以化為哪種鬼樣子來對後代子孫“惡作劇”？用腦漿敷臉，然後咬著腸子跳舞？乾脆把整副皮給扒掉，再拿血管來織成手套？我忍不住想像某個尚未謀面的後代，被我驚嚇到的表情，並暗自竊喜。

『以後也不一定會有人看得見妳。』溫柔聲音連吐槽都是溫柔的。

「啊，對了，外婆家的土地公神像裡，究竟有沒有住土地公？」我問。

『當然，有，吧。』溫柔聲音給了似是而非的答案。

啊？那所以到底有還是沒有？

『農曆七月的時候，土地公都會暫時讓出來借祖先們待著。』溫柔聲音說。

原來——外婆家的神明廳不是鬼窟，而是公宅之類的存在呀！

難怪，我就覺得奇怪，地基主怎麼會讓祂們進屋，原來祂們不是普通的鬼，而是祖先。

『勸妳還是別太好奇得好。』溫柔聲音再次傳來。

嗯？我都還沒說出口吔，怎麼知道我想看看外婆家的地基主？

『祂不想讓妳看。』溫柔聲音語中帶有笑意。

還來不及多聊，我就醒了，手機鬧鈴響之前，我就起床了。

夢中那分不出男女的溫柔聲音是誰呢？媽祖？土地公？天使？

隨便吧，既然外婆家神明廳裡全是有惡趣味的祖先們——那我就不去打擾了。

往後若去外婆家，我還是老老實實待在客廳裡和外婆聊天就好。

神明廳之外的其他地方，沒再見過祖先們。

鬼門關後，祂們有來得及回去嗎？

知道祂們是祖先後，即便會因為其呈現的模樣害怕，也仍會掛念。

又過了一陣子，當我再次去到外婆家，發現土地公神像被搬到一樓了。

那幾個神主牌，依舊是維持老舊模樣。

外婆說連日大雨，地層鬆動，泥沙終將那處地平線底下的神明廳給直接填平。

媽媽買了新燈泡來換，我正想著終於……結果媽媽買的還是紅色小燈泡。

我掏出手機，朝土地公神像拍了一張照。

不知道各位信不信，當我拍完這張照後，原本視線往下的土地公，竟然與我四目相接！

難道，又是祖先的惡作劇？

十年後，我寫下這篇回憶的今天，不經意瞥見電腦螢幕右下角，才意會過來，農曆七月又將降臨。也許冥冥之中，就是要由我透過文字，替祂們刷刷存在感吧？

希望下回，若再次見到祖先們，祂們能以比較普通的模樣示人，畢竟，雖然我喜歡看恐怖片，但那是僅限於電影院裡那段時間，我可不想在現實生活中，還備受驚嚇。

若您正巧閱讀到此篇文章，請記得，當眼角掃過待在餘光或牆角的祂，先別急著害怕、尖叫、暈倒。

因為有可能，我們遇到所謂「恐怖」的東西，也許不只是鬼，而是向您惡作劇的祖先們。

祖先真切存在著，我們終有一天，都會成為祖先。

樹欲靜而風不止，要孝順就趁現在。

當長輩變成祖先，只能趁著每年農曆七月，才能有機會回家。

（完）

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