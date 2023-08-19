【神明相隨‧徵文示範作】藍綾／一念成佛 一念成魔（上）

文／藍綾

你相信這世界有神有鬼嗎？

神鬼帶來了信仰，信仰凝聚成力量，但也許有天這種力量會反撲吞噬掉⋯⋯深信著信仰的我們。

我是一位幫地藏王菩薩辦事的渡魂師，跟隨地藏王菩薩「超渡留在人間的亡靈」，並依地藏王菩薩指示「碰人渡人，遇鬼渡鬼」，渡化會有一連串的考驗過程，過程中有悲傷、有痛苦、還有暖心，也能發現很多地藏王菩薩的小秘密。

接近黃昏時間，我搭著友人的車奔馳在高雄往返桃園的高速公路上。

我開啟窗戶深深吸了一口氣，外面的天空有著快下雨，但雨卻無法順利落下的潮濕悶熱又黏膩感⋯⋯夾雜一種讓人心裡不安的感覺，似乎有什麼在暗處伺機而動著。

這時我的隨身背包內傳來一陣鈴聲，我連忙關起窗戶，找尋背包內那鈴聲大作的手機。

拿起手機一看，顯示來電者名：小睿。

是一位認識了快三年的好朋友。

我接起電話，帶著輕鬆的心情回應他。

「怎麼了？你是要請我吃飯嗎？」

「你有時間嗎？」電話那頭的他語氣沈重帶著慌亂。

「怎麼了？我有時間啊！」很少看他這樣慌張，讓我心中更不安。

「你先不要說話，聽我說⋯⋯然後可能隨時電話都會被干擾而斷訊，所以⋯⋯」他用著低沈嗓音說出讓我更疑惑的話語。

「蛤？到底怎麼了？」沒錯，我現在正是滿頭問號。

小睿好似沒聽見我滿滿的疑惑，自顧自的在電話另一頭說起他朋友的故事：「我朋友想請地藏王菩薩幫忙處理事情，但這件事情很複雜很麻煩也很難以啟齒，所以他讓我代為訴說。

我朋友小洋，他是獨子，他媽媽這陣子一直鬧自殺，各種自殺都嘗試過，但都自殺未遂被救起，在醫院治療休養後醫生評估已穩定可以出院。但奇怪的是他媽媽一到家就又開始⋯⋯自殺。全家人快被他媽媽搞到精神崩潰，小洋有提議要帶他媽媽去宮廟處理，但都很奇怪地被小洋爸爸否決。

後來一定要留著一個人陪著媽媽防止萬一。但越來越奇怪的事發生了，有天小洋晚上尿急於是起床到房外上廁所，上完廁所後他覺得口渴，於是到客廳打開冰箱喝水，喝完正要回房間的路上，看到廚房飯桌那裡好像有人，因為燈關了，且家裡住了快30幾年了，非常熟悉不用開燈也知道方向的那種。

小洋以為是小偷，於是想開燈嚇小偷並逮人⋯⋯不開燈還好⋯⋯一開燈，把他整個當場嚇到放聲尖叫。你可以想像嗎？一個身高183公分的男生放聲大叫。」

「他是看見鬼嗎？」我想說這劇情就是電影鬼片的橋段啊。

「差不多了，但更驚悚。他看見他媽媽坐在未開燈的飯桌前椅子上，但頭是180度旋轉過來看著他的⋯⋯媽媽頭以下正好端端的背對他坐在椅子上，但頭卻是旋轉過來看著他，臉上掛著的笑容他一輩子也揮之不去。那是一種咧開嘴，陰森森，發出嘿嘿嘿低沈沙啞的笑聲。

看到這裡，小洋已經腿軟，並嘗試開口叫他媽媽⋯⋯媽媽⋯⋯不叫還好，這聲媽媽，讓坐在椅子上的她站起身，但卻像動物般，四肢著地快速向他奔來⋯」

「哇咧⋯⋯真假啊，等下⋯⋯你不要再一直說鬼故事欸，這是鬼片吧。」我不禁開口叫小睿不要浪費時間說鬼故事給我聽。

「你聽著就好，我們沒多少時間了。後來⋯⋯後來小洋直接用連滾帶爬的奪門而出，大半夜的他沒有地方去，也不敢回家，所以⋯⋯他人現在還在我旁邊。」

「蛤？他跑去找你，一直到現在？」現在快下午了欸，兩個大男人到現在才找我要處理？

「對啊，大半夜的他來找我說這些事情，欸我也會怕啊，我怕他阿母追來這裡，害我倆都不敢出去，一直到今天早上九點我跟他才去附近大廟拜拜，然後也問了收驚的師姐，但那位師姐好似沒看出什麼不對勁，一直說沒事。這下我們也不知道怎麼辦。還有他打電話有跟他爸爸說晚上他媽發生的事情，只是他爸爸說他在胡說八道，叫他快回家。他哪敢回去面對他媽，昨晚他嚇都嚇死了，穿著四角褲就直奔我家⋯⋯」

「唉！事情怎麼這麼複雜啊。」聽完小睿說的那些事情，若他說的句句實言，那代表小洋媽媽已經不是人了⋯⋯

我想了想在電話中回答：「我必須回家詢問地藏王菩薩這件事到底是什麼因果關係，才能處理。或是，小洋知道因果關係？」

「你怎麼知道，他知道因果關係。我不知道該不該在電話中說，因為小洋再跟他爸爸說他媽媽昨晚的事情時，說到一半就被阻止了。」

「阻止？什麼意思？」

「就是怕被阻止，所以小洋他才要我打給你，若是換成我跟你說這些事情，也許這樣就不會被阻止。」

「等等，阻止什麼？誰阻止？」

小睿好似沒聽見我的詢問自顧自的說起來：「小洋說起因是他昨晚打給他爸爸（他爸爸因為工作關係夜班，所以昨晚是小洋顧他媽媽）他爸爸因為拗不過小洋的詢問迫於壓力才說實話，但我們也只是知道個大概而已。

小洋爸爸說，這是在小洋還沒出生之前發生的事情，他跟他媽媽以前是開私人宮廟的，他媽媽是乩身，他爸爸則是旁邊負責傳達乩童意思的人⋯⋯後來⋯⋯因為利益薰心，所以他們倆開始騙人害人，而走偏了。」

我震驚之餘連忙問：「他們不知道這樣供奉神明會離開嗎？」

小睿說：「他們知道神像的主神已經不在了，後來進駐的不是正神。但為了錢財名聲利益，他父母還是繼續騙下去。然後⋯⋯。」

突然手機出現一陣雜訊，嘶嘶嘶嘶⋯⋯嗡嗡嗡⋯⋯非常吵雜的聲響，讓人覺得頭疼不已。

我連忙喊道：「喂喂喂，小睿你有聽見嗎？你說然後什麼⋯⋯喂喂喂？」

手機雜訊狀況不知道是不是因為我在高速公路上的關係，還是⋯⋯

我似乎想到小睿說會被阻止，難道是真的被看不見的力量阻止了？

我連忙測試是不是自己心中所猜想的那樣，於是我對著對話那頭說：「小睿你現在還有在打球嗎？」

小睿：「喂喂喂？」、「喂喂喂？」、「蛤？打球？疑我聽見你說話了。」

果然，是我所想的那樣被「對方」干擾阻止了，對方應該不想讓他們找到人幫忙，也不想讓佛菩薩插手這件事情。

嘆了一口氣，我在心中默默詢問地藏王菩薩願不願意幫忙處理這件事情，等待地藏王菩薩回覆後，我告訴電話另一頭的小睿：「我大概知道了，小睿你聽著，你能帶你朋友坐車來我家嗎？在我家匯合，其他事情到時候再說。」

「了解。」

我掛掉電話，只覺得這事情也許根本無法處理，牽扯因果太深、太雜、太多人⋯⋯

閉上眼睛，深深地嘆了一口氣⋯⋯善有善報惡有惡報，不是不報，只是時候未到。

帶著沈重的心情我終於回到家樓下，也看到帶著小洋來我家匯合的小睿。

小洋那身高183公分愛打籃球的28歲大男孩，應該是陽光燦爛的臉龐，至今卻被黑眼圈、鬍渣、陰暗的臉色所取代，身上也籠罩著一層濃厚的灰黑色氣息。

我面帶微笑的邀請他們上樓，一打開房門映入眼簾的是一尊讓人精神為之一振、充滿慈祥和藹、正能量氣息的「地藏王菩薩」神像，我點著兩隻香，讓他們一人拿著一隻參拜地藏王。

而後請他們兩位入座旁邊的沙發上，並對著小洋開口說：「大致上我了解發生的事情。至於原因上次小睿說了一半，另一半您要親口說，還是⋯⋯我來幫你說？」

小睿聽我這樣說馬上回答：「但會被阻止的。等等你難道也知道了？」

我聽完微笑表示：「沒有不被地藏王菩薩允許的東西能進來這裡，你就看成這裡有結界保護著吧。另外地藏王菩薩已經查詢完因果了。」

小洋深深吸了一口氣回答：「我寧願對方在場，因為我想跟她道歉，想請她原諒我雙親的作為，我知道已經太晚了⋯⋯已經太晚了。」說完身高183公分大男孩竟然掩面痛哭起來。

我告訴小洋：「冤親有自己的想法，無法去勉強祂，而冤有頭債有主，善惡終有報。懺悔的是你，卻不是你爸爸媽媽，可惜了。」

小洋終於冷靜一點了，轉頭看著地藏王菩薩神像，像是下定決心似的開口說出所有事情的源頭：「祂是以前我還沒出生時，我父母開宮廟的客人，因為感情原因來求我母親幫忙施展和合術，希望男友回心轉意，但我父母明知道神明不可能會幫忙，姻緣天註定。

於是我父母竟然私自偷養小鬼、讓小鬼去處理這種事情。也許是男友真的有回心轉意，讓祂對我父母的這間宮廟更加深信不疑，從此之後變成老主顧，當然小鬼的幫忙都很快速有感，但也都有時間限制，時間一久法術就不靈驗了。

祂男友後來的決心離開，讓祂深受打擊，於是祂又來找我父母求幫忙，我母親卻告訴祂，這次需要做另一種的和合術（需與法師交合）才能讓男友再次回心轉意，深信不疑的祂，跟我父親一起做了和合術，而我母親只是冷眼旁觀這一切的發生。

當然可想而知，男友根本沒有回心轉意，祂被騙財又騙色，後來我父母怕被告於是遠走他鄉，自以為改邪歸正。但過去只會過去，發生過的事情一樣存在。

這是，我從我爸爸那聽到的因。」

最新活動：

⭐短篇小說募集！「神明相隨」書寫信仰與命運交織的故事

由琅琅悅讀與讀創故事共同主辦、大甲鎮瀾宮協辦的「神明相隨」徵文活動，將募集信仰與命運交織的短篇故事，投稿字數為5,000-15,000字數間，投稿需以「民俗信仰」為主題的小說，須包含「媽祖」、「神明」、「習俗」、「靈異」、「職人」任一元素。完成作品需email至「contentdp@udn.com」信箱，截稿時間為9/30（六）止！詳細投稿辦法：我要投稿，立即瞭解更多