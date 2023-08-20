【神明相隨‧徵文示範作】宴平樂／一帖藥籤（上）

文／宴平樂

「來喔，媽祖大轎，再等一下，約莫三點半就會從我們這一里走過去，我們這一里的里民，大家請起來跪在兩邊迎接媽祖。」

凌晨三點二十五分，隨著里長的廣播聲響起，吳晟從睡夢中緩緩起身，他慢慢走出屋子，站在路旁。

月亮高掛在夜空中，晚風徐徐。

路旁，早起的鄰里們已經排起長長人龍，稜轎腳的居民一路匍匐跪下。

宛如浪，一道道迎面打來的浪。

吳晟也跪下，凝視著遠方，媽祖大轎在人潮簇擁下緩緩而來。

然後吳晟趴下身軀，媽祖大轎旁的三十六執事，快速將大轎團團圍住。

繡旗隊，也紛紛將手中的繡旗揚開。

「嗚！」哨角隊吹響了哨角，轎班們這才扛著大轎，緩緩推進。

人潮中，吳晟依稀看到，在遠方，自己的女兒也隨著大轎緩緩走過來。

吳晟匍匐在地，他笑著回憶，那一年，吳欣桐三歲，她的呼吸聲總是特別急促，吳晟原本不以為意，後來發現這個狀況越來越嚴重，他開始擔憂的為了女兒跑遍各大醫院。

最後醫生給他的結論是，疑似先天性氣喘，但是因為小孩子發育未完全，所以很多症狀暫時還沒辦法很精準的判斷，如果等到孩子稍大一點，還是這樣的情況，那才能夠確定是先天性氣喘。

「目前只能暫時先觀察。」這幾乎是所有醫生給他的共識。

人生就是這樣，很多時候，該來的躲不過、不該來的求也求不來，你只能等。

就像死亡，你也只能等，沒有任何方法可以阻止他的到來，也沒有任何方法可以阻止他的離去。

吳晟跪在媽祖座前，他誠心誠意地說著：「弟子吳晟，因為女兒吳欣桐被診斷可能會有先天性氣喘，弟子想向媽祖婆求藥籤一支……。」

人生在世很多事情真的無能為力，只能求神問佛，在旁人看來這就是一種迷信，但是當你去問這些甘願跪在神佛面前三跪九叩的人，為什麼寧可信其有，不願信其無的去求這些虛無飄渺的滿天神佛時候，幾乎所有人給的答案都是一致的。

只要能救我的親人一命，那我就迷信了，迷信又如何，只要我能給的，要我通通拿出來，我也甘之如飴。

「叩、叩。」

筊杯落地。

是聖筊，媽祖婆給了一支聖筊。

吳晟急忙抓著藥籤，對媽祖婆千恩萬謝，最後他到廟門口找了一家看起來老牌老字號的中藥房，並且鼓起勇氣走了進去。

這樣的藥籤對於現代的醫藥法、現代醫學來說，絕對是違法又荒謬的，但是這種事情行之有年，甚至可以追朔到比醫藥法被設立的更久遠之前，後來的法規可以規範前人的習俗嗎？

這種事情就算政府立法禁止也沒有用，畢竟就是走投無路了，才會去求神佛，但凡有一點希望，誰想去踩法律的紅線。

老闆對於這些求來的藥籤其實早也已經熟門熟路，畢竟把中藥房開在廟門口，他收過各式各樣各種藥籤，看過人生百態，一眼就認出來這是媽祖廟開出來的。

「要抓幾帖？」

吳晟一臉困惑的搖頭：「沒說啊。」

老闆看了看藥籤，反覆確認過後說著：「你這藥籤是媽祖廟求的對不對。」

吳晟點點頭。

老闆又問：「那你求藥籤的時候，沒有問媽祖婆要給你幾帖嗎？」

吳晟又搖搖頭：「我哪知道這麼多規矩，我也沒求過藥籤。」

「這樣喔。」老闆想了想，摸著小鬍子說：「既然媽祖婆沒說，那不然就一帖吧。」

「一帖喔……。」吳晟低著頭喃喃自語。

吳晟也知道，藥籤雖然說是神明開的，但是用的還是現代傳統的科學中藥，到底吃了有沒有效誰也說不準，那如果要有效，怎麼樣也不會只有一帖，畢竟人間的藥石不是仙丹，總是講求一個療程。

所以一帖藥，基本上，就是吃個心安，吃與不吃，沒有太大區別。

然而說是這樣說，一帖藥，老闆開了，不拿嗎？

為了吳欣桐，吳晟還是拿了。

回家之後，三碗水熬成一碗，那一帖藥被吳晟煎了又煎、熬了又熬，煎的是他作為父親的擔憂，熬的是那束手無策的無奈。

最後他把藥端給吳欣桐。

三歲的吳欣桐晚上睡覺前，被父親攔下來，然後餵了一口。

吳欣桐小小的眉毛、小小的眼睛、小小的鼻子全苦的擠在一起，她瞪大了鼻孔，非常不高興的兩手插腰看著父親。

吳晟想板起父親威儀讓吳欣桐把藥喝下去，但是吳欣桐抗議著緊抓吳晟的手，接著把雙手往吳晟嘴裡倒。

父女兩個僵持住了。

吳欣桐急的喊：「你喝、拔鼻！你喝喝看，這什麼東西啦！」

「這是藥藥，桐桐喝一口，妳喝一口就好了。」吳晟喊著。

吳欣桐拼命搖頭:「不要、我不要！拔鼻你不知道這有多苦，很苦，你喝。」

吳晟拗不過吳欣桐，只好拿回藥碗，喝了一口。

然後他的眼睛、鼻子、眉毛、嘴巴也苦的擠在一起。

吳欣桐像是打了一場勝仗般的笑了：「哈哈，爸爸，看吧，很苦！」

但是吳晟沒有放棄，他還是把藥遞給吳欣桐：「那我們一起吃，好嗎？」

看著吳晟的表情，吳欣桐陷入了一陣天人交戰。

最後，吳晟蹲在廚房。

吳欣桐從各種不願意，跑到客廳、跑到房間耍賴，一直到最後，她終於拗不過父親，乖乖回到廚房，然後繃著小臉捏著鼻子，深吸一口氣，終於把藥給喝下去。

✽✽✽

那一年吳欣桐十六歲。

她第一次踏上媽祖遶境的路。

走在一群長者中的她，顯得年輕、漂亮又活力十足。

但是本該是花樣年華的她，卻走在這條老邁又沉重的香路上，許多人都問她到底為什麼要來。

吳欣桐只是笑著說，就因為小的時候，父親跟媽祖婆求了一支藥籤，後來吃完那帖藥，她竟然好了，宛如仙丹妙藥，一帖見效。

醫院的醫生看到這個情況都說，其實那跟媽祖藥籤沒有什麼直接關聯，畢竟本來醫院給的診斷就是說因為幼兒發展未完全，所以不確定是否與氣喘有關係，如果五歲前還是這樣，才能確認是先天性氣喘。

那既然現在已經沒事了，就表示吳欣桐並不是先天性氣喘，至於為什麼三歲前有時會有偶發性呼吸急促的症狀，醫生們也搖頭不知，但是他們都知道，媽祖廟隨便開藥籤是不合法的，處方簽用藥，絕對要合法的診所藥局才能開立。

很多規範都是這樣，為什麼會有這樣的病，沒人知道，但是不能做什麼樣的事情，卻很多人能說的頭頭是道。

就如癌症，那怕現代醫學如此發達，我們人體很多事情還是處於科學無法解釋的狀態，至今也是無藥可治。

很多人問，為什麼是我，我哪裡做錯了，哪裡不好，為什麼偏偏是我。

但是沉默如大海，人潮如浪潮，一波波浪襲來，沒人能回答為什麼。

理論終究是理論，為了這支藥籤，吳晟踏上了遶境之路，整整三年，那一年他帶著年幼的吳欣桐開始遶境，路上所有人都誇讚他孩子教的好，只有他自己知道，他是為了那支藥籤上路，他跟媽祖婆說，只要他能走，他願意一輩子跟隨媽祖，只要保佑吳欣桐平安長大。

然後等到吳欣桐長大，就讓她自己來跟媽祖婆遶境。

十六歲，算長大嗎？

如果以法律來說，十六歲當然未成年。

但是以古人年齡來看，十六歲，剛過及笄之年，已經是可以婚配的大人了。

所以吳欣桐也跟隨父親上路，也踏上這條遶境的路。

只不過沒有人帶領的吳欣桐，加上大雨傾盆而下，在路上感冒發燒的她縮在關聖帝君的神桌下。

凌晨三點二十五分，大轎緩緩推進，醫療團的大姊看到吳欣桐，就好像看到落在水裡的小貓，一把將吳欣桐給撈起來，給了她感冒藥、薑茶，還勸她不要再走了。

吳欣桐搖頭表示：「不可以，我一定要走完。」

大姊無奈的說：「你們這些香客就是都這樣，也不管自己的身體已經這樣了，為什麼還要走完，你有跟媽祖婆許願是不是？」

說起媽祖婆，吳欣桐搖頭，突然，她的淚如雨下。

醫療團的大姊被她哭得有點手忙腳亂。

而吳欣桐卻說：「我有擲筊，但是媽祖不給我筊，我擲不到聖筊……。」

醫療團的大姊眉頭深鎖，低沉的語氣說著：「既然不給妳來，妳為什麼這麼堅持？」

吳欣桐說著：「因為我小的時候，我爸跟媽祖求過一支藥籤，還帶我走三年還願，說如果我長大了，就自己來走……。」

話沒說完，大姊打斷她：「說的很好，既然這樣，那表示妳已經還願結束了，三年完科，很棒阿，媽祖婆的意思是妳不用再走了，好好回去休息養病。」

吳欣桐沉默了好一會兒，她只是哭。

大轎，已經在廟埕對關聖帝君致意完，在人潮簇擁中緩緩離開。

吳欣桐低著頭，小聲說著：「我不是來還願的，我是為我爸爸來的，我爸得了癌症，我跟媽祖婆說，如果我能走完，請祂保佑我爸好起來。」

大姊沉默，一句話都說不出來。

吳欣桐搖搖頭，看著那漸漸遠去的大轎，就好像一波一波的浪潮漫天打來，她不管怎麼叫喊，大轎都沒有要等她，也沒有要為她回頭。

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