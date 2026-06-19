【書評】《最後家族》：殘酷又溫柔，村上龍的精準社會現象刻寫稿

正如書封面的介紹「殘酷而幸福」，村上龍一改以往一定要寫些聳動到不行之題材的風格，例如描寫殘酷、現實、頹萎、黑暗的世界與邊緣人物，這本書的確會讓人感到幸福，原因有二：

1.結局是溫馨的正面收尾。

2.書中人物的人生觀、價值觀都非常地正面、積極與樂觀。

這次不再是描寫黑暗扭曲慘絕的題材，而是一個很正常很普通的中產階級家庭，有爸爸、媽媽、哥哥跟妹妹，每一篇章都以各個人物的視點寫所發生的事，所以讀者可知道每個人物的想法。

村上龍是個用功的作家，從書尾看他曾訪問過的專業機構以及人員便可得知，這樣才能精準地掌握到各方面的呈現。

書中描寫到「繭居」的方面，並沒有講出是什麼醫學上的確實地改變了哥哥的繭居習慣，只說他為了拯救住家對面遭受家暴的女子才走出繭居，這個由他在繭居期間從望遠鏡偷窺對面住家發現的事實，確實踏實堅重、饒富人味。

不過，為了「繭居」一事，父親常跟哥哥發生衝突，甚至還出現動手毆打的橋段，導致父親必須去外頭住旅館，事後才在電話中冰釋前嫌；電話裡互相道歉互訴情感 的對話實在令人動容。

村上龍描寫父子關係的功力甚佳，筆者幾乎落淚。

日本 人似乎沒有孝順的觀念，一切都是最原始最剝落了禮教的外衣後裸露的情感；父親被裁員後到鄉下開設咖啡廳，結尾時一家人聚集在咖啡廳，朋友問道：「這麼快就有客人啦？」

父親答道：「不，這是我的家人。」

光這句就足以為這美麗的結局作下最感人熱淚最溫馨動人的註腳。

誠然貼近現實、至情、以及暖煦。

繭居、啃老族、下流老人、精神疾病和中年失業並非日本專有，是整個世界的無力貧窮與劇變慘況，但此等殘境，於日本這麼個崇浸耽美、頹廢與沉淪氣味的民族文化中，更顯出極致軟膩無望的底層糜爛。

放大來看，便是所有人類於現今世間的共同困境。人類困境從未少過，自原始人對抗動物與捕獵牠們，以致現下電子世代的種種疾病或絕境，人類可說從一出現於地球上便在受苦。

而本薄薄之語，確實尖銳深刻地描寫了日本當代社會、家庭與人們之間的真實之況和互相影響。

既重且輕、理性感性並存，以及村上龍慣用之簡潔筆調，真切又溫柔，值得一讀。

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