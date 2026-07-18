從病床到異鄉：面對挑戰，我依然帶著祝福與牽掛

人生最煎熬的，莫過於在萬事俱備、即將展翅高飛的瞬間，命運卻硬生生折斷了翅膀。

二○○七年的暑假 ，行李箱已經在房間角落貼妥了標籤，我滿心期待著即將啟程的美國 進修之旅。然而，一場突如其來的急性盲腸炎，卻在轉瞬間惡化成致命的腹膜炎。那張飛往大洋彼岸的機票 ，轉眼化作一張長達一個多月的住院通知單。

被推進手術 室、陷入深度麻醉的那一刻，我的意識彷彿脫離了沉重的肉身，飄向一片蔚藍的雲端。在那道溫潤的光芒裡，竟然站著九位已經過世的親人——我的父親、母親、哥哥、嫂嫂、姊姊和叔叔們。他們沒有悲傷，只是靜靜地站在那裡，用溫柔而堅定的眼神凝視著我。那一刻，恐懼悄然退去，彷彿他們早已替我向神明遞出了請託。

手術奇蹟般地完成，但術後嚴重的腹膜炎，仍將我的身體徹底掏空。回家後，我虛弱得連說話的氣力都沒有，聲音細微如絲。先生為了讓我能與前來探望的親友溝通，特地為我準備了一個小蜜蜂擴音麥克風。

當神父 與修女 們圍繞在床榻四周，雙手合十、低聲祝禱時，小蜜蜂的喇叭裡，正沙沙地放大了我每一次沉重而微弱的呼吸──那聲音不再是說話，而是生命仍努力呼吸的證明。隨後，修女們溫柔的歌聲響起，與那粗糙的喘息聲交織在一起，安撫了房間裡凝固的空氣。

那一刻，我忽然覺得自己被許多人穩穩接住了。天上的親人、守在身旁的先生，以及前來祈禱的神父與修女們，共同托住了幾乎失去力氣的我。

延期一年後，我終於踏上了飛往美國的班機。當飛機離開跑道、緩緩升空時，我下意識摸了摸腹部那道長長的疤痕。窗外的雲層在陽光下緩緩展開，讓我想起手術時那片蔚藍的雲端。

帶著腹膜炎留下的印記，以及一路陪伴我的牽掛與祝福，我知道自己不再是一個人。在異鄉面臨挫折與孤單時，每當閉上眼，那個午後的祈禱聲、雲端上溫暖的眼神，以及小蜜蜂傳出的微弱呼吸，依然會在心頭回盪。

這條疤痕，是命運留下的印記，也是神明接單的收據。

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