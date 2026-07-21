呂仙祖的修剪刀工：你來求同行，祂偏要先讓你學會獨行

木柵指南路的階梯總在黃昏時分泛起一層潮濕的霧。沿著石階成排的石燈籠往上走，風裡有山梔子熟透的甜香，與宮廟 特有的檀木氣味混雜在一起。人們總說，情侶千萬去不得指南宮，那位背著寶劍的呂仙祖，生性嫉妒，平生最尊崇孤獨，揮劍一斬，再燙貼的緣分也得斷成兩截。

現代人多麼怕斷。我們在通訊軟體上點亮綠燈，在深夜的動態裡留下渴望被指認的線索，連搭一趟捷運都要用藍牙訊號將自己與世界緊緊圈在一起。我們以為孤獨是詛咒，於是蜂擁去求月老手裡的紅線，恨不得將自己綁成一隻繭。

可他們不懂呂洞賓。

蔣勳老師曾坐在大殿的石階上，看過僧人掃落葉，他說美是在大自然裡看見生滅的秩序。呂仙祖的那把劍，不是嫉妒的凶器，而是一把修剪枝枒的園藝剪。祂在純陽寶殿裡盤腿坐了上百年，看著那些彆扭的、相互消耗的、在不愛裡勉強遷就的紅男綠女，拖著沉重的肉身爬上山來。那些所謂的桃花，有時不是緣分，而是現代都市裡因為過度寂寞而滋生出來的寄生藤蔓，纏勒得兩人都喘不過氣。

跨入正殿，神龕前的黃銅香爐裡插著幾炷細香，煙氣不是筆直的，而是被山風吹得像絲綢般揉皺、拉長，最後在神像慈悲而冷峻的眉宇間散開。那種安靜，帶著一種台式魔幻的現代感。在這座連愛情都能被演算法量化、速成的城市裡，仙祖成了最後一個頑固的工匠。祂「接單」的方式極其冷冽——你來求同行，祂偏要先讓你學會獨行。

祂太懂得孤獨了。當年在黃粱一夢中醒來，繁華落盡，不過是鍋裡一碗還沒煮熟的黃小米。仙祖看透了人世間的「擁有」不過是一場集體時差，於是祂用最決絕的方式，逼迫現代人在轉身下山的那一刻，去面對自己最真實的空洞。

那不是懲罰，那是渡化。

下山時，指南路的公車在九芎樹叢間亮著尾燈滑行。我的小指上沒有紅線，皮夾裡也沒有求來的姻緣 符。但我摸了摸方才被香火燻得微微發熱的掌心，那裡有一種前所未有的輕盈。仙祖的劍，斬斷了那些在通訊軟體上將就的晚安，留給現代人一場乾淨、通透、且能對自己負責的孤獨。

在每個人都急著尋找另一半的時代，我知道，那位背著寶劍的老仙人，正坐在隱沒於雲霧的殿宇深處，溫柔地簽收了我的單身申請。

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