難道無法對牆打100下乒乓球的我，就是運動白痴嗎？

我最喜歡翹體育 課了，還非常擅長編翹課的理由，我有各式各樣身體不適及各種天時地利人不合等因素，導致難以上課。

小學第一次上完游泳課後，就確定自己不會再去上第二次課了。當時有個同學沒有換泳衣，坐在泳池旁，好奇問他怎麼沒上課，他說：「我媽說今年屬虎不適合碰水。」我睜大眼睛想著太棒了，雖然我屬牛，但距離虎也沒差幾天，勉強下水真的不適合。之後整學期的游泳課就被我翹掉了，我當然不認為老師相信我，同個學年的不是屬虎就屬牛，他應該只是很無奈，也懶得理我。

我很後悔，現在每當看到任何災難片需要靠游泳脫逃時，我就很後悔當年翹課了。

十五歲時做了正顎手術，把不斷往前生長的下巴推回去。手術後醫師建議一年內避免做激烈運動 ，這句話簡直是護身符，速請醫師一字不漏地寫進醫師證明裡，呈給體育老師，並強調我爸媽花很多錢，好不容易才把下巴推回原位等。最後我得到了一年的體育課豁免權，以及黃金下巴的綽號。

到底為什麼這麼討厭上體育課呢？因為上了不開心，上了壓力很大，享受不到運動的樂趣，我經常因為體育表現不如其他同學時感到丟臉，覺得體育課像是比武大會，老師會要求學生一一上前表演比劃。如跳高，大家輪流上場，通常等待上場時我都會特別緊張，難以理解跳高為何要像個表演一樣跳給大家看，像個馬戲團猴子，腦子螺絲鬆掉的老師甚至會帶頭笑表現不標準的學生。

我也不理解每個體育項目的及格標準，如羽毛球要連續對打幾下才可過關，或固定時間內跳繩必須要跳幾次等。在校時學業成績都不算太差，就算再不擅長的科目也都不至於不及格，唯獨體育真的整到我了。五專主修外文，差點因為無法對牆打100下乒乓球而無法畢業。我恨不得自己能打到100下擺脫這惡夢，整學期練啊練的，上課練，回家練，最後落到全班只剩我要補考。補考了兩次，老師放水才考過的，其實我只打到80幾下。

究竟這些標準是如何被定義？為何需要被定義？沒達到「標準」的我就是不及格？體育課的本質究竟是什麼？

我運動神經不好，體育課表現不佳，所以不擅長運動，進而不喜歡運動，學生時期的經歷定義了我與運動的關係，也定義了我自己，有段時間都以運動白痴自嘲。

但這關係在三十歲前後漸漸地有了變化。

說著自己討厭運動的人，通常願意開始動都是因為不得不。想減肥，身體不好，促進身體健康等。不例外地我是為了促進身心健康才動。因工作壓力大，有了失眠及身心疾病的問題，因而不得不暫停工作，長時間待在家裡，與其在家無所事事，東想西想，便決定嘗試醫生的建議：運動。

報名了各種體驗課程，嘗試了瑜伽，拳擊，飛輪及重訓等，摸索出自己蠻喜歡上瑜伽課，藉由呼吸及動作互相帶動，讓身心都很舒爽，練習一段時間後也能察覺自己在體能上的進步。

原來運動可以讓我自我感受很好。

漸漸地我開始慢跑，每天看著在大安森林公園跑來跑去的人們，覺得我也能試試看吧？尤其嘗試做了瑜伽後身體的反饋很好，想試著多動點。從一星期跑兩次，慢慢地變成三次，從單次半小時，漸漸的可以跑快一小時，並持續這習慣要一年多。

接著當大家開始流行關心自己的體脂肪率時，我也不意外地做了檢測，不漂亮的數值，嚇得我開始做重量訓練。重訓對我來說是高效率，有成就感且不無聊的運動，還會覺得自己很badass。更驚喜地發現工作壓力越大，運動表現越好，非常有舒壓效果，是一種把力氣用對地方的感覺。運動回饋感也很高，身形變好，身心狀態穩定，不再腰痠背痛等。

藉由這些運動經驗我發現，其實我並不討厭運動，運動表現也不差啊，更正確地說運動表現好壞，是基於自己有沒有進步，是和自己比較，不是他人，沒有所謂的及格標準，但可以有目標，目標可以是有動就好，或是達到固定頻率，或是持續進步。我了解自己運動節奏緩慢，小心翼翼，所以並不在意別人跑比我快，舉比我重，因為沒意義。我沒有要參加比賽，只是想動動身體，健康點，照自己的節奏才持續的下去，也比較舒服。

雖然體會到了運動的好處及樂趣，但仍沒有熱愛到養成長期的運動習慣。且不幸的是，通常決定開始做運動的時候，都是身心狀況不穩定，需要運動當補藥來恢復健康的時候。而一但恢復了健康，我就不動了。運動與我的關係在十幾年間分分合合多回。

但近幾年察覺到，運動在不知不覺間融入了我的生活及旅行。它變成了日程生活中隨時可做的一件事，也變成了旅行的一種方式。

在台北當上班族期間，養成了週末騎著ubike在台北市區各大街小巷閒晃的習慣。騎腳踏車可以更容易地、悠閒地發現城市各個角落不同的面貌，不會因速度太快而錯過某一街角的驚喜，也不會太慢而不耐，走不遠。因這習慣萌生了騎腳踏車旅行的想法，經常到了目的地後租個腳踏車邊騎邊探索。漸漸地從幾年前一天只租幾個小時在各城鎮溜達，到在日本跳島騎車，現在則會為了騎車而遠行。

健行，自從搬到歐洲後一年內爬山健行的次數比過去十年還要頻繁。原因很直接，居住環境容易接觸大自然，離開家門十分鐘左右就走進樹林裡了。再加上另一伴是把運動當吃飯、洗澡及呼吸般一樣自然地融入日常生活，慢慢地我也被影響一點，天氣好時、煩心時都能出門走一下，流個汗。旅行也從以往喜歡在大城市漫遊，到現在變得更偏好接觸大自然，為了能爬山健行等戶外運動而遠行。

這變化讓運動變得不像是一個必須被安排的待辦事項，它像喝水，渴了就動，是一個直覺、一個反射動作，能讓身體被滿足的機制。

這心態及身體行為的變化，讓我在這一年內嘗試了不同的戶外運動，像是登山車，像是滑雪。這些都是與我節奏緩慢，小心翼翼的個性相佐的運動，雖然邊害怕邊學，但運動後都非常開心及滿足。

與慢跑分合多年的我接下也想開始嘗試越野跑步。寫出這句都話都覺得好笑，從小學開始不斷逃避上體育課，真的想不到我會有這一天。有時候會想若小時候的體能教育沒這麼僵化，早點養成運動如喝水般的生活習慣，我是不是會錯過的少一點？可能變得會游泳，能享受水下的世界，若如災難片需要靠游泳脫逃時，我逃得掉！

(圖/Manzana)

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