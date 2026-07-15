【最高機密】特別公開！4份關鍵犯罪檔案紀錄，全網神探即刻集結，真相究竟是什麼？

注意！這是一封只傳送給特別讀者的探案邀請函。7 月琅琅原創 特別解鎖四部燒腦犯罪 推理 作品，號召最聰明的大家，潛入秘密檔案室。當 4 份證物擺在眼前，誰有辦法一眼辨別案件 真兇？魔鬼藏在細節裡，一個人的力量遠遠不夠，我們需要你加入探案！現在就點開故事 ，與萬名偵探一同跨入線索陰影，找出藏在最後一頁的終極真相！

聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）

現在，你獲得機會潛入一間神祕的最高機密檔案室。在冰冷的證物架上，正靜靜躺著四件有著不同故事與謎團的證物。請集中你的注意力，直覺選擇一件你最想查看的檔案資料：