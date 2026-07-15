【最高機密】特別公開！4份關鍵犯罪檔案紀錄，全網神探即刻集結，真相究竟是什麼？

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【最高機密】特別公開！4份關鍵犯罪檔案紀錄，全網神探即刻集結，真相究竟是什麼？（圖／AI生成，canva編修）
【最高機密】特別公開！4份關鍵犯罪檔案紀錄，全網神探即刻集結，真相究竟是什麼？（圖／AI生成，canva編修）

注意！這是一封只傳送給特別讀者的探案邀請函。7 月 特別解鎖四部燒腦 作品，號召最聰明的大家，潛入秘密檔案室。當 4 份證物擺在眼前，誰有辦法一眼辨別 真兇？魔鬼藏在細節裡，一個人的力量遠遠不夠，我們需要你加入探案！現在就點開 ，與萬名偵探一同跨入線索陰影，找出藏在最後一頁的終極真相！

聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）

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現在，你獲得機會潛入一間神祕的最高機密檔案室。在冰冷的證物架上，正靜靜躺著四件有著不同故事與謎團的證物。請集中你的注意力，直覺選擇一件你最想查看的檔案資料：

文章目錄

作品《死期倒數》中的血跡數字示意圖（圖／AI生成，canva編修）

兇手抬手用衣袖抹掉臉上的淚痕，然後將小刀丟到一旁。他伸出手指，沾了受害者的血，在旁邊的水泥地上寫下了數字「82」。

#神秘倒計時 #復仇血案


👇深入了解數字 82 背後的祕密

書名：《死期倒數》 作者：沙棠

《死期倒數》沙棠

一名罹患絕症、生命僅剩九十天的殺人凶手，以殘存生命剷除社會毒瘤，每次行兇都留下數字。一對性格迥異的刑警追查連環命案，卻發現證據竟指向一名病危少年。
當法律無法制裁罪惡，以暴制暴究竟是正義，還是另一場犯罪……看更多









作品《斷掌山》中的動物假面面具示意圖（圖／AI生成，canva編修）

一個能聲控發光變形的面具。嫌疑人把多的面具分送給幾個感情比較好的朋友，提議一起組一個小小戰隊。自己選了狐狸的，朋友A是鹿，朋友B是花豹，朋友C是獅子，朋友D是兔子。

#童年創傷 #離奇懸案


👇深入探索面具背後的故事

書名：《斷掌山》 作者：Shika 西卡

《斷掌山》Shika 西卡

十五年前，一名小學生在山中離奇墜落身亡，手掌遭截斷，而與他最親近的五名同學，也因此長年背負著嫌疑與陰影。
多年後，五人長大成人，因其中一人的婚禮再次回到故鄉重聚，卻在婚禮前夕，新娘突然離奇身亡。隨著悲劇再次發生，埋藏十五年的致命真相，也逐漸浮出水面……看更多










作品《誰在雨夜低聲說謊》中的筆錄檔案冊示意圖（圖／AI生成，canva編修）

筆錄中記載：警員將嫌疑人的雙手銬在身後。詢問「受害者怎麼死的？」。嫌疑人沒回答。

#基隆命案 #菜鳥警察實習生


👇深入閱讀紙本筆錄

書名：《誰在雨夜低聲說謊》 作者：溫暮

《誰在雨夜低聲說謊》溫暮

在始終濕冷的基隆，一隻流浪狗的出現，意外牽起了菜鳥警察林子洋與一名夜班超商店員的命運。穿上警服的日子不長，但林子洋在街頭見證的種種，正一點一滴撕裂自己最初的理想。
當社會現實的殘酷與心中的正義迎來衝突，他才驚覺——有些謎題，並非只是破案那麼簡單；而有些人，遇見了就再也無法放下……看更多










作品《臉》中的灰色特大型美工刀示意圖（圖／AI生成，canva編修）

死者左手握著手機、右手持著一只灰色特大型美工刀，美工刀上布滿血跡，死因是失血性休克。

#震驚社會 #限時破案


👇深入觀察美工刀的細節

書名：《臉》作者：亞斯莫

《臉》亞斯莫

一位名塔羅牌占卜師被人殺害於自家中，由於死狀悽慘，引起社會巨大的震撼。奉命調查此案的兩位刑警，一位是天生風流倜儻的雲天宇、另一位是患有重度恐女症的項少辰。外加一名菜鳥女法醫方心渝。
三人連手合作，準備破了這個案子，怎料殺人兇手似乎在誘導他們般，永遠搶在他們破案前犯案，引得他們陷入謎團，看著一具具毫無關聯的死者，限時破案的期限間，究竟誰是殺人兇手？殺人動機為何……看更多







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