【最高機密】特別公開！4份關鍵犯罪檔案紀錄，全網神探即刻集結，真相究竟是什麼？
注意！這是一封只傳送給特別讀者的探案邀請函。7 月琅琅原創 特別解鎖四部燒腦犯罪 推理 作品，號召最聰明的大家，潛入秘密檔案室。當 4 份證物擺在眼前，誰有辦法一眼辨別案件 真兇？魔鬼藏在細節裡，一個人的力量遠遠不夠，我們需要你加入探案！現在就點開故事 ，與萬名偵探一同跨入線索陰影，找出藏在最後一頁的終極真相！
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熱門小說
#神秘倒計時 #復仇血案
👇深入了解數字 82 背後的祕密
一名罹患絕症、生命僅剩九十天的殺人凶手，以殘存生命剷除社會毒瘤，每次行兇都留下數字。一對性格迥異的刑警追查連環命案，卻發現證據竟指向一名病危少年。
當法律無法制裁罪惡，以暴制暴究竟是正義，還是另一場犯罪……看更多
#童年創傷 #離奇懸案
👇深入探索面具背後的故事
十五年前，一名小學生在山中離奇墜落身亡，手掌遭截斷，而與他最親近的五名同學，也因此長年背負著嫌疑與陰影。
多年後，五人長大成人，因其中一人的婚禮再次回到故鄉重聚，卻在婚禮前夕，新娘突然離奇身亡。隨著悲劇再次發生，埋藏十五年的致命真相，也逐漸浮出水面……看更多
#基隆命案 #菜鳥警察實習生
👇深入閱讀紙本筆錄
在始終濕冷的基隆，一隻流浪狗的出現，意外牽起了菜鳥警察林子洋與一名夜班超商店員的命運。穿上警服的日子不長，但林子洋在街頭見證的種種，正一點一滴撕裂自己最初的理想。
當社會現實的殘酷與心中的正義迎來衝突，他才驚覺——有些謎題，並非只是破案那麼簡單；而有些人，遇見了就再也無法放下……看更多
#震驚社會 #限時破案
👇深入觀察美工刀的細節
一位名塔羅牌占卜師被人殺害於自家中，由於死狀悽慘，引起社會巨大的震撼。奉命調查此案的兩位刑警，一位是天生風流倜儻的雲天宇、另一位是患有重度恐女症的項少辰。外加一名菜鳥女法醫方心渝。
三人連手合作，準備破了這個案子，怎料殺人兇手似乎在誘導他們般，永遠搶在他們破案前犯案，引得他們陷入謎團，看著一具具毫無關聯的死者，限時破案的期限間，究竟誰是殺人兇手？殺人動機為何……看更多
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