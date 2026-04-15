至少還有你！那些看過還想再回味的感人時刻與靈魂共鳴
細雨綿綿的 4 月，一起在柔軟的雲朵中找回被溫柔接住的力量。本月琅琅原創精選四部「救贖系」佳作，帶你走入那些在低谷中相互扶持的感人時刻。故事裡的他們或許曾孤身無助，卻因為一份真摯的羈絆，重新找回出生命的希望。現在一起深呼吸，進入他們的世界閱讀感動人心的故事......聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）
《如若妳願相信》蝕鶼
「當她闖入他封閉十二年的人生，塵封陰影浮現，他能否重生？」
蝸居十二年的韓紹哲，對世界早已麻木，只在日影流轉中虛度時光。直到夢媗帶著女兒鈴鈴闖入，他看見她在絕境中仍為生活奮力掙扎，逐漸被觸動，開始重新思考人生。然而，隨著兩人距離拉近，他深埋的黑暗過往，也悄然被揭開……看更多
逛書店
《夜深人未靜》岱楨
「動盪年代，三代女人命運相似交纏，『家』成為她們一生的羈絆。」
故事橫跨半世紀，自1930年代碧蓮的童年展開，在貧窮與戰亂交織的時代裡，女人難以掌握命運。碧蓮一生歷經離散與失去，她的選擇不僅塑造自己，也深刻影響女兒二鳳與何靜，使她們在堅強與脆弱間承接母親的陰影與性格。夜深人靜時，女人訴說女人的故事，在時代流轉中，那份難以言說的滄桑仍悄然延續……看更多
《初晨是我故意忘記你》籽月
「當她失去弟弟，他願意以他之名成為替代；當她愛上他人，他仍選擇沉默守候。」
少年李洛書自幼被親人放逐，在孤獨中長大，唯有黎家姐姐初遙給予溫暖。當初晨意外離世，他為了靠近她與被需要的感覺，成為弟弟的替身留在黎家，明知被利用仍甘之如飴。多年後他才驚覺早已深愛她，卻已失去愛她的資格。直到她遭遇背叛，他為保護她挺身而出，兩人終於彼此靠近，卻也逐漸走向一場如夢般的結局……看更多
《來了》胡小釘
「有一種病，是因愛而生的清醒；有一種舞，是獻給童年那場無聲離別的祭禮。」
古代舞蹈家白風被誤診為狂躁型精神憂鬱症入院治療，康醫生從其童年母親離去的創傷中，理解他對「愛情重於親情」的執念。白風曾被指腹為婚，卻愛上艾藍並遭拒絕，屢受情感創傷。出院後他仍執迷創作舞劇《來了》，在艾藍與音樂監製迪斯協助下排練成形，然而白風一度失蹤，最終在艾藍努力下是否能重返舞台完成演出……看更多
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