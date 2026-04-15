至少還有你！那些看過還想再回味的感人時刻與靈魂共鳴

細雨綿綿的 4 月，一起在柔軟的雲朵中找回被溫柔接住的力量。本月琅琅原創精選四部「救贖系」佳作，帶你走入那些在低谷中相互扶持的感人時刻。故事裡的他們或許曾孤身無助，卻因為一份真摯的羈絆，重新找回出生命的希望。現在一起深呼吸，進入他們的世界閱讀感動人心的故事......聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）