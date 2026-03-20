【書評】《旅人》：旅行之後，添加了什麼進入到我們靈魂之中？

本書是胡晴舫的第一本書，她以獨特的眼界描寫任何關於「旅行」這件事的深思。跳脫了文字表面的操弄，淬下的是深藏在平穩流動文字之後的遙思。那遙──帶點哲味、也帶點人味。

她在後記說道，讀此書的朋友有些覺得她過於憤世嫉俗了──但這也是本書神奇的地方──你要說她憤世嫉俗、對了；你說她不憤世嫉俗、也對。就是這樣的開闊視界，才是理解與融入本書哲思之中的金鑰。

初看是一團難以與周圍之人融洽相處的奇怪文青女子碎念，但腦袋清明之時閱讀，卻會覺得藏了很多很深、很正確的思考。這正確也含有──獨立思考、善良、廣闊眼界等類。那麼在這樣的引導之下，我們旅行之後，會不會也添加了什麼進入到我們的靈魂與人生之中呢？

希望會的。

馬斯克曾說過他自己會將事情直接朝根本去思考，胡晴舫在本書亦然；很多地方描寫完風景後，便會將其觀之以及生命經驗淬取下來的領悟、結論或概要剖析當地風情與各地歧異。

無論人種、文化、地貌等，盡有觀點。

此亦讓本書幾乎沒有贅語與冗言，字句間盡淌沛然意義與袤然訊息，層層疊環、緊密相扣，實為飽滿豐富。

而書中之「戀物性」，盡將人類的天生慾望和情感依附傾冉而出。

我們都有自己的小被被、我們喜歡每天裝熱咖啡的那個馬克杯、著迷於原子筆頭在紙上劃過時留下的字跡、路上的郵筒或億載金城的冰涼牆壁、甚至只是那根毫不起眼每餐必用的湯匙等。

「旅行」本就是一件對人類來說有莫大助益、甚至深藏於體內的天生移動慾望；人沒有辦法一整天坐著、也沒辦法整天走路，當然放大到整個人生、亦不可能幾乎無休息地工作。

是故…旅行除了成了一抹暫時性的解脫、文化覆上眼欲與雙腿的靈魂動物性充電、以及一件無可抗拒的迷人之為。

從原始人類對於食物氣候需求的遷徙、帝國時代對於領土的擴張侵略、藝術家設計大師浸於歐洲文化的壯旅、商人對於事業版圖的拓展、甚至世上所有只是想飽滿自己生命的獨旅者，旅行不僅是內需，還是一件極致浪漫到絕美狂喜的釋與汲。

本書的所有幽默、詼諧的小段子，都依附在確有思考深度的句子之中，除了不失根本性、亦有一種略帶溫和諷刺和雖看透世情卻深蘊生命力、冀望和豐然感情的活力，令此書在淡混了稀微情感和理智文字中，呈釋了散文極限的廣曠境味。

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