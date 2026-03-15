春季限定，肆意綻放！突破束縛，你的每種姿態都將閃閃發亮

春暖花開的 3 月充滿活力！本月琅琅原創精選四部「成長系」女性故事，帶你走入那些溫柔而堅韌的生命旅程。故事中的她們，或許曾身處迷霧，卻始終帶著明亮的心，一步步走出屬於自己的道路。準備好感受這股溫暖的力量了嗎？現在就點開章節，看她們如何打破框架，在春日裡綻放最耀眼的自我！聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）