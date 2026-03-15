春季限定，肆意綻放！突破束縛，你的每種姿態都將閃閃發亮

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春季限定，肆意綻放！突破束縛，你的每種姿態都將閃閃發亮！（圖/AI 生成，canva編修）
春季限定，肆意綻放！突破束縛，你的每種姿態都將閃閃發亮！（圖/AI 生成，canva編修）

春暖花開的 3 月充滿活力！本月精選四部「成長系」女性，帶你走入那些溫柔而堅韌的生命旅程。故事中的她們，或許曾身處迷霧，卻始終帶著明亮的心，一步步走出屬於自己的道路。準備好感受這股溫暖的力量了嗎？現在就點開章節，看她們如何打破框架，在春日裡綻放最耀眼的自我！聯合線上旗下的內容創作平台「琅琅原創」，擁有萬本小說量，想看的故事類型通通有，每月精選人氣推薦作品，邀讀者挑戰追更閱讀不間斷。（編按）

書名：《無論何時 - 天仙養成日記》 作者：毓航

《無論何時 - 天仙養成日記》毓航


「面對不同人生變化，三個女孩約定好要一起宛若天仙，養成計畫Start！」


女子裴若冰美麗優雅、機智果斷，但因家中負累，大三喪父後，獨自扛起扶養兩名幼弟的重擔，忍痛拒絕男友季仙德。在凡塵打滾求生，與另二閨蜜好友黃雅靖、林璿決心經歷何種考驗均保持不卑不亢，不懼不怒，樂天助人，維持卓然之姿，謔稱為「天仙養成計畫」。多年來，她們卻不知有人在暗地裡默默……看更多

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書名：《舞出夢想的絢爛》 作者：凱菈

《舞出夢想的絢爛》凱菈


「這次，我不為別人的夢想旋轉，我要為自己的熱愛炸場！」


江璟翊在築光盃失利後，正為尋找新賽季最後一名成員而苦惱，直到遇見拿遍獎盃卻深陷芭蕾束縛的南伊洛。南伊洛以「鶴晶」后冠為籌碼與父母談判，爭取追求熱愛的自由；她在街舞中重拾熱情，卻也陷入掙扎。兩人在練舞與比賽中磨合扶持、漸生情愫，最終不僅奪得榮耀，更證明了熱愛與努力的重量……看更多






書名：《傾注溫柔》作者：落日焰

《傾注溫柔》落日焰


「要學會擁抱過去，接受那些過往傷痛，成為更好的自己。」


我的過去無比黑暗，是你的溫柔曙光給了我活下去的勇氣。五年前，我因親手殺死最愛的妹妹，犯下不可抹滅的重罪。出獄後，我隱瞞過往，以歌手兼電音製作人的身份重生。然而，正當我試圖釐清真相，卻再次墜入高空深淵。我，是否注定永遠擺脫不了這段過往……看更多







書名：《法藍的好交易(It`s a GOOD DEAL for Frances》 作者：夏昀光

《法藍的好交易》夏昀光


「工作是一場接一場的賽局，生活則是一局又一局的博弈。」


傅建亞，極度自律的顧問公司執行長，在多起商案中，與神祕談判編劇師羅法藍展開深度交鋒。他步步為營展開戀愛攻防，讓在職場屢戰屢勝的她，竟在情感賽局中陷入苦戰。面對事業與的終極博弈，羅法藍能否談出一場屬於兩人的「好交易」……看更多





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