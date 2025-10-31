【琅琅上口】黃綺琳／被店名耽誤的煲湯先生和蒸魚先生

搬來台北幾年，每次被台灣朋友問到：「吃得還習慣嗎？」答案真的一言難盡，雖然很想長篇大論一番，但又覺得對方只是禮貌性地打招呼，不是真的想聽我鉅細靡遺地報告，所以總是笑笑回答：「習慣了」。香港跟台北只有一個小時的飛行距離（有時撿到廉航機票，比高鐵去高雄還要便宜），天氣以及飲食文化差異不算巨大，對我來說主要有兩個根本上的「不習慣」：煲湯跟蒸魚。

台灣人說香港人喜歡「喝煲湯」，把「煲湯」兩個字連在一起作為名詞，但香港人的慣用語法中「煲」是動詞（小火慢煮、熬），喝湯只會說「飲湯」，不會說「飲煲湯」。相對於「煲湯」台灣湯是「滾湯」，也不知道是否受日文漢字「湯」（熱水）的影響，比較像是煮東西的水，例如貢丸湯、蛤蠣湯等。台灣朋友常戲稱廣東湯是痛風湯，我主觀認為注重湯料配搭的廣東湯的嘌呤，不會比煮完一大堆火鍋料之後，還被打包在塑膠袋帶回家煮麵的火鍋湯底所含的嘌呤更高吧。

我在台灣嘗試自己煲一些香港的家常湯，例如西洋菜湯、蕃茄薯仔湯、蓮藕湯、青紅蘿蔔湯等，發現一些湯料食材很難買，其中包括「青蘿蔔」（綠蘿蔔）。我的老公、公公甚至說他們不知道世上有綠色的蘿蔔，他們的認知裡蘿蔔從來只有白色跟紅色，這跟我發現台灣人玩樸克牌最小的花式是梅花而不是方塊一樣震撼。所以，當我踏入公館這間低調的隱世小店，發現每日例湯餐牌上有「青蘿蔔、紅蘿蔔煲瘦肉湯」時，馬上有一種他鄉遇故知的感覺。

一喝之下，發現這裡的湯比在香港的外食買到的更出色。香港茶餐廳或酒樓的例湯以為重口味就是「足料」，就算沒有放味精，很多時候也會過鹹，一般只有在家才能喝到清淡而入味的廣東湯。而在台灣的港式燒味店或茶餐廳買例湯，不知道是不是受麻油雞這項台式料理的影響，台灣人喝湯似乎一點都不介意「油」，經常任由一整層油在湯的表面飄浮。這裡的例湯出色之處在於不油不鹹，真正做出家的味道。

這間小店除了例湯之外，另外兩道港式家常菜「鹹蛋蒸肉餅」跟「豉椒蒸排骨」更是令我重新喚起兒時的味覺記憶。高中畢業之後不常回家吃飯，外食也鮮會點到這麼「住家」、「踏實」的蒸煮菜色。嫩滑的排骨跟肉餅，加上美極鮮醬油，瞬間帶領我穿越回到印象中八九十年代的香港。

以上的都只是「配菜」，這間小店最令我驚豔的是它有蒸魚！

在香港一般的菜市場都能輕易地買到「游水魚」（活魚），但台灣家庭料理對活海鮮需求較低，都習慣煮湯、紅燒或乾煎，因此在市場買到的多為冰鮮、冷凍的海產，並沒有發展完整的冷鏈物流──又或者這是倒果為因了，因為難買到游水魚，所以只能這樣煮。總而言之，在台北如果晚餐想在家裡「蒸條魚」來吃，並不如在香港那麼便利。

驚喜的是這裡的餐牌上有兩款蒸魚，鯛魚跟鱸魚，分別有豆豉、破布子等四種口味、五種辣度可供選擇，其中有一種是「薄醬油純清蒸」，盡顯粵菜處理海鮮的自信。煮海鮮瘋狂下薑絲、把海鮮拿去油炸，或是吃海鮮沾日式芥辣是對食材沒有信心的表現，海產店這樣的吃法都是「粗吃」，沒辦法細緻品嚐到海鮮的真正味道，或許這就是「食海鮮」跟「吃海產」的分別吧？

以蒸魚的醬油伴飯也是一絕。有趣的是這裡除了米飯（泰國香米）之外，還有看起來健康，聞起來很香的胚芽米，之前都沒有在其他地方吃過。胚芽米、燙清菜、薄醬油蒸魚、蒸肉餅、蒸排骨、不鹹不油的廣東湯，健康又好吃的家常便飯，正是廣東話所謂的「四餸一湯、白飯任裝」。

然而，這間小店的店名居然是「咖哩先生」，跟這些粵式家常菜完全不搭。其實這幾年間，已經不只一個朋友向我推薦過這間「咖哩先生」，不過我對咖哩的喜愛並沒有強烈到要特地過去試吃，所以每次都沒有去成，真的相逢恨晚！現在「咖哩先生」已經成了我的日常食堂，可是我還未被他的咖哩吸引。

