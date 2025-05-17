《超時空武士》影評：笑點不穩但有點暖，土味裡有真情

《超時空武士》（A Samurai in Time）我原以為會像《一屍到底》（カメラをとめるな！）一樣是虛構奇幻片，虛虛實實，再來個反轉，但本片的確「真奇幻」，古代武士在雷電交加下被送到了現代，不要說武士身份跟現代社會格格不入，就連「時代劇」、「武士電影」都已經是不合時宜的傳統老派類型，跟不太上新世代口味。

導演安田淳一在這雙重衝突下激發戲劇力，融合喜劇、電視劇、日本漫才的敘事形式，描繪影視底層人員（臨演）幕後的奮鬥勵志，熱熱鬧鬧、溫馨喜趣。主角奮力想復興「武士精神」影視的理想，幾乎跟想重現傳統文化價值的概念合而為一，如果面對「時不我與」的態度是不放棄，那這種勵志可以套在各種故事上了。

日本一直都很會拍這類的時代劇幕後題材，我有想到深作欣二導演1982年的那部《蒲田行進曲》，也是日本電影學院賞最佳影片，亦是用喜劇手法包裝影視幕後的五花八門，如果《蒲田行進曲》是夜晚的燦爛煙花，《超時空武士》就是月下微風的仙女棒，沒那樣耀眼奪目，但也是讓人感到暖心怡人。

《超時空武士》拍得極為庶民通俗，簡單樸拙，甚至瑣碎嘮叨，各式情節效(笑)果的堆砌，不見得招招到位，但是力求雅俗共賞的誠意還是有。男主角山口馬木也表演入型入格，他自如轉換悲劇喜劇的感染力，將角色的錯愕欣喜、悲憤無奈演繹地相當到位，是電影加分之處。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《超時空武士》。圖/光年映畫提供