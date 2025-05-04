2025金穗獎劇情片必看清單：《逃兵》《A面：我的一天》《也許這個故事叫護唇膏》《囚犬》《河裡的孩子子子子子》

2025年第47屆金穗獎已經正式展開，劇情片類的競爭激烈，創作新銳們同台較勁，形式元、風格多變，從手機視訊、夢境電視、串流創作、泰國浴探索、殺雞葬貓、自我分裂對話到到沒有人類角色的自然河靈，創作者們展現了十足野心與創作力，以下這五部「劇情片類」是我私心最推：

1、《逃兵》

韋晢身兼導演、編劇、主演、攝影、剪輯，完全一手包辦，幾乎全方位。全片大都是手機視訊與監視器的畫面，類似 POV視角呈現疫情時期，一位放假役男想要偽造確診，來達到逃避收假的冒險歷程。過程驚心動魄，又有一種詼諧荒誕的氛圍，多少可以看出《翹課天才》（Ferris Bueller's Day Off, 1986）對於本片的影響。導演韋晢將影像節奏處理地緊湊俐落，精準且一氣呵成，收尾漂亮（那回眸的鏡頭簡直神采飛揚），是相當精彩的短片作品。

2、《A面：我的一天》

導演温景輝處理家庭成長題材手法非常細膩，在寫實生活的基調上，透過一對母子的緊密互動，呈現一種辛酸卻也溫馨的成長詩篇。錄音帶錄音偽裝的過程，想到三谷幸喜的《心情直播，不NG》，但本片厲害在後段的轉折，A面是想讓大家看到的一面，但人生不會只在A面，很多時候也無法洗掉重來，母親那坦白心事的部份確實動人，飾演母親的張寗應該可以得最佳演員獎。

3、《也許這個故事叫護唇膏》

這部作品妙趣橫生、喜感十足，找來金馬影后謝盈萱、金鐘影后吳奕蓉等明星卡司，題材從當今的串流短影音的發展，到豎屏劇的觀影格式，編導簡莉穎改編其短篇漫畫《直到夜色溫柔》。作品掌握了片中奇想戲中戲的約砲段落，在剪輯、視效徐漢強的處理下，逗趣鮮活、節奏暢快，是這部作品最好的部份。諷刺嘲弄直接開到底，很出彩的喜劇。

4、《囚犬》

片中被關在籠子的雖然是狗，但是囚字按照文字結構其實受困的是「人」。「狗」與「人」成為一種對照，亦是男女主角在學業交流外的另一個情感印記的象徵。片尾那撕毀尋狗傳單那幕，是角色在前面壓抑故作堅強至最終的情緒潰堤爆發，以單一反覆動作至身心疲憊崩潰，成為主角背負罪惡感的自我衝突（掙扎），成為前面堆疊的劇力壓抑後的情感宣洩。是整體敘事與各環節都很純熟工整的劇情片。

5、《河裡的孩子子子子子》

它不是應該要去「實驗片類」會比較適合嗎（笑），但這還真是一部很特別令人難忘的作品，全片沒有人類主配角，也沒有台詞，絕大部分的鏡頭都是「河靈」化身的石頭，以及魚、植物、河水，還有垃圾。我們可以想像宮崎駿作品裡那種的環保自然生靈的概念，在這部片用極為隱晦詩意（低配）的方式，也傳神地形塑出萬物皆有靈的境界。

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2025金穗獎劇情片。圖/朱哲輝Alan

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」