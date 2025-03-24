《戰慄遊戲》影評：凱西貝茲恐怖演技封神，奧斯卡史上第一人

琅琅悅讀／ 朱哲輝Alan
《戰慄遊戲》。圖/擷取自IMDb
《戰慄遊戲》。圖/擷取自IMDb

2025 金馬奇幻影展將推出七十年代到九十年代的五部史蒂芬金經典，有《魔女嘉莉》（Carrie, 1976）、《禁入墳場》（Pet Sematary, 1989）、《戰慄遊戲》（Misery, 1990）、《鬼店》（The Shining, 1980）、《刺激1995》（The Shawshank Redemption, 1994），甚至將《魔女嘉莉》、《禁入墳場》、《戰慄遊戲》三部包裝成「史蒂芬夜半三驚跨夜場」，很難得的大銀幕重映。

基本上這五部都很值得看，其中，1990年的驚悚《戰慄遊戲》真的是我個人私心至愛，電影超級好看，百看不厭，這部幾乎是史蒂芬金身為作家所自我恐懼幻想出來的噩夢。電影其實沒有鬼怪靈異，也沒有奇幻玄虛，但人有時候比鬼還可怕。

影后凱西貝茲（Kathy Bates）飾演瘋魔書迷在片中把詹姆士肯恩（James Caan）飾演的暢銷作家折磨的死去活來，尤其一幕詹姆士肯恩想逃跑被凱西貝茲發現，拿大槌子打碎腳而踝痛不欲生的鏡頭，堪稱影史經典，看的讓人頭皮發麻，目不忍睹。

凱西貝茲演繹情緒古怪多變、喜怒完全形於色的恐佈書迷真的精彩至極，鏡頭毫不客氣地推進她的臉部大特寫，她的陰沉抑鬱、怒不可遏詮釋得淋漓盡致，簡直張牙舞爪，但這樣子完全適切角色的瘋癲痴狂，她完全吃下銀幕的一切，搶戲搶到幾乎成為全片的靈魂。

她擊敗茱莉亞羅勃茲、梅莉史翠普、珍妮伍華德、安傑莉卡休斯頓等資深影后與影壇炸子雞，勇奪當年的奧斯卡最佳女主角，一戰成名，她也是影史上第一位以片奪得奧斯卡影后的演員。

她早年都在舞台劇磨練演技，曾提名過戲劇界最高榮譽東尼獎最佳戲劇類女主角，雖說大銀幕經驗很少（她得獎前只有在不到十部電影飾演陪襯小角色），但是戲劇底子其實非常紮實（這也難怪可以飾演《戰慄遊戲》那種大起伏的戲劇化角色）。這是她首部主演電影，然後就一舉封后，她得獎時已經42歲了。

《戰慄遊戲》。圖/擷取自IMDb

朱哲輝Alan，現為台灣人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
小說 改編 電影 影評 恐怖

逛書店

銀行法（8版）

NT$ 600

段位

NT$ 210

存在催眠治療

NT$ 476

活用財報數字，掌握獲利邏輯：跟著金牌會計師，透視經營的資源與風險，養成最強生意腦

NT$ 350

延伸閱讀

《戰慄遊戲》影評：凱西貝茲恐怖演技封神，奧斯卡史上第一人

《青春末世物語》影評：詩意終章，青春停格的瞬間令人屏息

《米奇17號》影評：絢爛又虛脫，奉俊昊的科幻芭蕾狂想曲

物品能捨回憶難離 什麼該留？什麼該丟？

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。