《戰慄遊戲》影評：凱西貝茲恐怖演技封神，奧斯卡史上第一人

2025 金馬奇幻影展將推出七十年代到九十年代的五部史蒂芬金小說改編經典，有《魔女嘉莉》（Carrie, 1976）、《禁入墳場》（Pet Sematary, 1989）、《戰慄遊戲》（Misery, 1990）、《鬼店》（The Shining, 1980）、《刺激1995》（The Shawshank Redemption, 1994），甚至將《魔女嘉莉》、《禁入墳場》、《戰慄遊戲》三部包裝成「史蒂芬夜半三驚跨夜場」，很難得的大銀幕重映。

基本上這五部都很值得看，其中，1990年的驚悚電影《戰慄遊戲》真的是我個人私心至愛，電影超級好看，百看不厭，這部幾乎是史蒂芬金身為作家所自我恐懼幻想出來的噩夢。電影其實沒有鬼怪靈異，也沒有奇幻玄虛，但人有時候比鬼還可怕。

影后凱西貝茲（Kathy Bates）飾演瘋魔書迷在片中把詹姆士肯恩（James Caan）飾演的暢銷作家折磨的死去活來，尤其一幕詹姆士肯恩想逃跑被凱西貝茲發現，拿大槌子打碎腳而踝痛不欲生的鏡頭，堪稱影史經典，看的讓人頭皮發麻，目不忍睹。

凱西貝茲演繹情緒古怪多變、喜怒完全形於色的恐佈書迷真的精彩至極，鏡頭毫不客氣地推進她的臉部大特寫，她的陰沉抑鬱、怒不可遏詮釋得淋漓盡致，簡直張牙舞爪，但這樣子完全適切角色的瘋癲痴狂，她完全吃下銀幕的一切，搶戲搶到幾乎成為全片的靈魂。

她擊敗茱莉亞羅勃茲、梅莉史翠普、珍妮伍華德、安傑莉卡休斯頓等資深影后與影壇炸子雞，勇奪當年的奧斯卡最佳女主角，一戰成名，她也是影史上第一位以恐怖片奪得奧斯卡影后的演員。

她早年都在舞台劇磨練演技，曾提名過戲劇界最高榮譽東尼獎最佳戲劇類女主角，雖說大銀幕經驗很少（她得獎前只有在不到十部電影飾演陪襯小角色），但是戲劇底子其實非常紮實（這也難怪可以飾演《戰慄遊戲》那種大起伏的戲劇化角色）。這是她首部主演電影，然後就一舉封后，她得獎時已經42歲了。

《戰慄遊戲》。圖/擷取自IMDb

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」