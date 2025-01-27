《巴布狄倫：搖滾詩人》影評：簡單不失深度，表演醇厚迷人

《巴布狄倫：搖滾詩人》（A Complete Unknown），描繪音樂一代宗師從六十年代發跡到剛要崛起的故事，電影的確不俗，音樂歌曲更是好聽，在大銀幕的音響效果下，片中幾場演唱會的橋段相當醇厚迷人，四十多首歌曲的穿插安排，讓144分鐘的平鋪直敘音樂傳記類型架構，不會沉悶，其實還蠻好看的。

在看本片時會想到科恩兄弟的《醉鄉民謠》（Inside Llewyn Davis），默默無名極欲在音樂之路闖天下的創作歌手，面對的不僅是商業體制的運作規則，還有整個音樂環境的洪流變遷，畫面也刻意營造六十年代的復古顆粒質感。這段時期的巴布狄倫（Bob Dylan）其實是以民謠歌手出道，在六十年代的鄉謠音樂環境面對社會局勢變遷的呼應，歌曲創作總是訴求著社會議題與民權運動。

《巴布狄倫：搖滾詩人》聚焦在狄倫早年相遇的人情事物，尤其是巴布狄倫與Sylvie 以及Joan Baez之間的三角關係，從這些愛憎苦樂的互動關係描繪出狄倫的人物線條。兩個親密友人，一個是在生活經濟上支持的女友，另一位是在樂壇與其門當戶對的金童玉女。

《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖/探照燈影業

幾幕舞台上下的一男二女同框的畫面，透過鏡頭焦距的前後安排，頗爲耐人尋味。就像是片中一直提到的貝蒂戴維斯經典愛情片《揚帆》（Now, Voyager）的台詞：「我們已經有了星星，何必再求取月亮。」

而艾德華諾頓飾演的「美國民謠大師」Pete Seeger，對於巴布狄倫更有如父親的存在（可能還要加上音樂啟蒙Scoot McNairy飾演的Woody Guthrie），這些人物是電影裡主角人生重要的過客，最後的Newport 音樂季衝突事件，成為巴布狄倫正式揚棄民謠樂界轉型搖滾路線的引爆點。而巴布狄倫騎著重機揚長而去像是跳脫束縛迎向更廣闊的未來。

我覺得導演詹姆士曼格將Pete Seeger與Woody Guthrie設定為不只是父親般的引領者，他們更像是傳統民謠音樂的代表，他們面對像巴布狄倫這樣橫空出世的天才，愛才惜才但也不得不放手讓他背棄傳統，這不僅是新舊世代的傳承，更似守舊與創新不得不起衝突的對抗。就像是巴布狄倫幾乎憑一己之力重振民謠樂界但也一手將其顛覆。

《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖/探照燈影業

導演詹姆士曼格（James Mangold）曾經拍過奧斯卡得獎音樂傳記片《為你鍾情》（Walk the Line），他的確將《巴布狄倫：搖滾詩人》拍得通俗易懂，鬆弛寫意，電影著重在介紹巴布狄倫的出場以及即將創造歷史的某一階段而已，都還沒拍到他後來的樂壇傳奇。而電影也是藉由一些事件過程來形塑主角的蛻變。

可以發現詹姆士曼格對於音樂表演的場面調度明顯優於其他部分，就算是非巴布狄倫的歌迷也能感受的到他在舞台上的巨星魅力。當然男主角提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）傳神演繹也是很出彩，尤其是他的腔調與歌聲模仿簡直唯妙唯肖，當然那種深邃憂鬱的神態本來就是甜茶明星氣質的一部分，這部分他沒有失分。

我自己則很喜歡兩位配角的演出，艾德華諾頓扮演的Pete Seeger，透過化妝技巧，讓角色的神態動作甚至是歌聲都神形具足。而莫妮卡巴巴羅（Monica Barbaro）詮釋的Joan Baez更是優異，揣摩歌聲氣質可說清新脫俗，她的表演更是內斂動人，複雜情緒的波動都在分毫間流轉。

朱哲輝Alan，現為台灣影評人協會理事。正職為線上影音平台的營運經理。文章發表於釀電影、udn 琅琅悅讀等媒體。FB & iG 粉專名稱為「Alan的影劇娛樂閒聊」

《巴布狄倫：搖滾詩人》。圖/探照燈影業