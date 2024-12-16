漂洋過海的書架／「燦爛時光：東南亞主題書店」創辦人張正、廖雲章：把買書變成揀便宜的事，是對書本、讀者的輕視

「燦爛時光」的故事是這樣的。距今約十年前，剛剛離開《四方報》總編輯崗位的張正，鑑於台灣不僅缺乏以東南亞語系為主的媒體，連新住民在資訊獲取上也同樣遭遇困境；為填補此一空白，他與其他二位創辦人一同建立了「燦爛時光」東南亞主題書店，以東南亞各國語言的書籍為核心，希望讓新住民在台灣也能找到母語的閱讀資源。

成立初期，「燦爛時光」便以多元的講座、課程活動，迅速成為當地文化地標。藉由採輪流發言模式的Q&A時段，書店成功激起聽眾的參與熱情，並培養出一批優秀的講者。「我們會留意每一位參與者的提問和口條，判斷這個人有沒有故事和思考。符合標準就邀來演講，其中有一部分人就慢慢變成厲害的演講者，甚至創業。」這種「以戰養戰」的作法，讓書店在一年內可舉辦逾三百多場講座，成為台北的東南亞文化實驗場。

儘管新冠疫情爆發後，人們對密閉空間、近距離接觸多了疑慮，加以三位創辦人工作重心轉移，都影響到文化活動的人流；但書店始終維持自己的特色，「我們並不『賣書』，客人給的租金理論上要押在店裡當預備金。所以對於學生或有閱讀習慣的移民工，這裡就是他們的圖書館。」

「燦爛時光」書籍皆採租借制，租借期間不限，每本書的租金與售價相當。讀者可視情況將書籍納入收藏，徑以租金折抵對價；或於歸還時取回全額租金，「當然還是不要一下子來擠兌，怕店裡沒那麼多現金。」張正笑道。

允許讀者以押金的方式借閱書籍，雖然為書店帶來一定的資金流動，卻也增加管理的複雜度。張正的笑語，反映著「燦爛時光」緊繃的財務狀況，即便店內活動尚屬頻繁，但為保障聽眾權益所提供的彈性退費機制、參加費減免方案，都在無形中削弱了金流。他指著店內的硬體設施告訴我們，若少了文化部的實體書店發展補助，許多不堪使用的物件都無汰換機會；單憑零星的收入，更不可能持續推動移民工文學獎。種種難處，凸顯了非營利經營模式下的困境。

我們不禁好奇，倘若最初的《四方報》都是因為數位浪潮衝擊而轉型為線上媒體，那麼旨在服務東南亞移民移工閱讀需求的「燦爛時光」，在這個人手一機，坐擁大量資訊、交流管道的2020年代，它究竟扮演什麼角色？

值得玩味的是，張正表示他們從未刻意「打入」東南亞社群。實際上，上門光顧的客人依然以台灣社科、語文學系的學生及東南亞僑生居多，其次則是對東南亞各國感興趣的本地居民。

與其稱「燦爛時光」是為移民移工供應母國書籍的場所，不如說它是台灣人認識東南亞文化的窗口。移民移工領銜的講座、新書發表會，書店常設的外語課程、語言沙龍，為來自不同文化背景的人提供交流平台。「我們似乎利用這個空間創造出『弱連結』，喜歡特定語言或次文化的人都能夠以這個空間為基地。」一同接受採訪，書店的另一名創辦人廖雲章說：「我認為這是獨立書店做為實體空間的其中一個用途，它是文化知識交流的孵化器。」

「我覺得『燦爛時光』是一個造夢的孵化器，東南亞文化議題的孵化器。」

圖片翻攝自「來趣.THAI北」臉書

廖雲章也分享了實際案例，旅遊部落客「來趣.THAI北」的兩位創辦人，正是在書店開設的語言課程打好基礎，最終決定辭去工作，前往泰國長期居住。在清邁的見聞啟發他們創辦「來趣.THAI北」這個部落格，並成長為頗具權威性的泰國旅遊指南品牌，多次與該國觀光局合作。

書店活動紀錄。圖片／燦爛時光書店提供

由於泰國出版業相對蓬勃發展，許多赴泰觀光的台灣旅客亦響應書店「帶一本自己看不懂的書回台灣」活動，店內的泰文書籍收藏尤為豐富，其藏書來源，還包括國際書展後的泰方捐贈，以及國際圖書版權經紀人贈送的台灣譯作。「燦爛時光」亦與泰友教會合作，轉贈部分書籍，讓移動能力有限的移工毋須千里迢迢去到南勢角借還書籍。

張正與我們分享他得自多語學習專家廖誼安醫師的觀點，廖誼安認為語言是文化的載體，語言消失意味文化消亡。提倡學習各國語言，終極目的並不在於掌握更多工具，而是保護文化避免失傳。「燦爛時光」深受其理念影響，進而主張台灣應該以包容的心態接納多元，而非一味追求同質化。

「現在流行的D.E.I（多元、平等、共融 ），是強調不應該有人因為身分和文化而遭到排擠。換成語言，每個小語種都蘊藏著它的智慧，即使小眾也應該保存下來。眼前它對科技文明的發展沒有作用，但我們的下一代或許就能從中得到倫理方面的啟發。」

換言之，每位多語者都是一座會行走的圖書館、博物館。而要想保存語種的智慧，首先必須喚起人們對書本的珍視。張正表示，「燦爛時光」之所以堅持原價借閱書籍，是基於對書本價值的認同，即使外觀再破再舊，那都不會有一點折損。「其實人好容易被誘惑，今天你好不容易抽出時間走一趟書店，踏進店裡劈頭就是三本五百或一整櫃新書七九折，注意力馬上會被吸引走。把『買書』變成一件揀便宜的事，我覺得那是對書本、文字、讀者的輕視。」

是人多少會貪小便宜，但搧風點火的「破盤價」、「買貴退差價」留給量販店去傷腦筋即可，書店毋須火上澆油。「我知道有些人喜歡佔便宜，但我不須要加入其他人鼓勵這種心態。」張正說，他理解站在做生意的角度，用折扣換取業績相當合理；他也不期待通過一兩間書店的表態，便能使社會大眾警覺這股歪風的危害性——張正不否認，採取不一樣的姿態更多是為了對得起自己的理念，「獨立書店反正就是一個奇怪的存在嘛。」他笑道。

「燦爛時光」每周日於台北車站大廳廣場擺設行動書攤。圖片／燦爛時光書店提供

快節奏時代，看書是項修行

台灣人不看書，東南亞人也不見得有多愛。難堪的是即便鎖定小眾市場，也不會讓「燦爛時光」的經營變得容易些。「畢竟書就是一個過時的知識載體。」張正說。他認為書店起碼在二十年前便已經陷入困境。

書本過時二十年，甚至三十年——對比圖書產業的現況，就連這記暮鼓聽來都像遲到。然而，張正也點出一個迷思：難道二三十年前便是人人浸淫在書香中？那未免過分樂觀。儘管在人類文明發展各個階段，識字率無法一概而論，但在一般民眾之間，識字多與謀生技能有關。閱讀，那是專屬特定階層的雅趣。認真計起，無論過去或現在，通過文字汲取新知者佔總人口比例可能並無太大差異；只是對現代人而言，紙本書僅是眾多知識來源的其中一個選項。

而這選項儘管缺乏效率，但過去數百數千年的印象積累卻令「看書」這項行為始終散發著光暈，在短期內不致消褪。正如在公共場合拿著本書翻閱的人，你給他的評價必然不同於低頭滑手機的人，張正還有更生動的例子：同樣前往總統府，搭捷運可以省下很多時間，但那絕對比不上騎馬那樣有型有格；再者，除了總統本人，多數人大概都不著急趕往總統府。「說到吸收知識，讀書絕對快不過ChatGPT，不過人消化資訊的速度不也比不上AI嗎？慢也有慢的好處。」

在快節奏的時代，閱讀需要的不只是經濟和時間上的餘裕，更需要抵擋立即獲取資訊的誘惑。看書儼然是項修煉，引導人在無須追求速度的時候沉住氣，不受周遭人影響。這才是前段提及的光暈的來源，也是明明曉得市道不景，仍有那麼多人前仆後繼開書店的緣故。

「這個時代開書店當然不賺錢。」張正說：「很多獨立書店都會強調某種書店的精神，『燦爛時光』雖然沒有特別去經營那種雖千萬人吾往矣的形象，但我們對書本的重視，在價值觀上是與其他人共通的。」

燦爛時光：東南亞主題書店 地址： 新北市中和區興南路一段135巷1號 營業時間： 星期六至星期日（14:00–21:00），星期一至星期五無營業。