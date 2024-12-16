漂洋過海的書架／異域書店紮根台灣，綻放文化新風景

台灣獨立書店向來以韌性聞名——無奈的是，它們面臨的困境同樣韌性十足，絲毫不見消退的跡象。

在夾縫生求生存的獨立書店故事並非新聞，但做書店夢的人卻從來也不少。更令人咋舌的是，竟然還有一群書店經營者選擇了更艱鉅路線，他們開設書店的初衷，是服務在台灣工作和生活的異鄉人。

選書已經是門學問，考慮到不同國家地區的出版生態、讀者閱讀習慣差異，要找到能同時滿足異鄉人需求又能引起本地讀者共鳴的書籍，尤其耗費時間和心力；遑論整體市場規模有限，即使強調藍海策略恐怕也耍不起來；除此之外，店面租金、人力成本，所有現實問題一樣逃不過。

我們不禁好奇，到底是什麼樣的理由讓它們的熱情未曾被澆熄？在這次的專題「漂洋過海的書架」，我們邀請到飛地書店、銅鑼灣書店、燦爛時光：東南亞主題書店的創辦人，談他們開設書店的本心，過程裡的發現。

「書店是文化橋樑」，這句話是老生常談，但橋的功能不僅用作來往交流，有時也會淪為對抗的幫兇。二者看似矛盾，卻也說明了它永遠有機會被引導到善意的用途上，增強人們的歸屬感，促進陌生群體之間的理解及尊重。

那是三間書店創辦人的共通答案，也是我們通過本次專題想要證明的一件事。