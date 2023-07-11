甜香氣像初戀的呢喃 山林裡的驚喜──野橘

一顆顆黃澄澄的果實，就像金黃色的小太陽，經由充分日照，以及吸收來自土壤的營養，讓野橘由內而外吸收大自然的精華，最後孕育成長出有如黃金般色彩強烈的果實。

只要腦海中一想到它的形象，或是聞到它的氣息，口中就彷彿分泌出唾液，獨特而強烈的酸甜氣息，不如檸檬以酸為主，果肉酸中有甜、甜中有酸，那酸甜交錯的刺激感，有如在味蕾上跳躍，調皮的小精靈，讓人又惱又愛。

由於品種及譯名的關係，所以我們以學名來看較為準確，這裡提的野橘學名是Citrus sinensis，跟Citrus reticulata還是有所不同。學名Citrus sinensis的野橘，那像是飽含陽光氣息的香甜味道，帶給人激勵、振奮與愉悅的心情。它裡頭所含的檸檬烯，聞了也會讓人感到心情變好。Citrus sinensis屬於芸香科，它的單萜烯達90%以上。源於東南亞的常青樹木，其精油是採自它的果皮。

覺得有點食不下嚥，或是吃得太飽，覺得有點噁心時，嗅吸一下它的味道，能夠減緩不適，覺得肚子脹脹的不舒服，也可以拿起野橘精油，以安全性的方式使用塗抹。在腸、胃、脾等方面，野橘都有其幫助，日常生活中，有許多讓人致病的因子，也可以利用野橘來增強免疫力，遠離威脅。

野橘也很常被加在清潔產品內，除了讓室內充滿清香，也有清潔力，甚至有市售的清潔品牌就以「橘子」為名。因為野橘的氣味甜美，較為一般大眾所接受。

有時外出，我也會帶著野橘，不一定是覺得肚子不舒服才會使用，而是戶外空氣污濁，或是心情不好時，打開精油，深吸一口，就像是在洗滌鼻腔與心靈。當有人太過緊張，或是心情不好，利用野橘有如喝飽日照精華的味道，讓人感到正面、激勵。

野橘在東方中，看起來喜氣洋洋，加上「橘」諧音又同「吉」，逢年過節，在供桌上擺著橘子，視為「大吉大利」。在我製作招財精油時，也會加入野橘，野橘除了有招財的意思，其香甜的氣味也曾讓人一聞就愛，馬上下訂。

野橘的香甜味道，雖然總是讓我想到太陽，有時睡覺時，想要換個氣味，也會滴上兩、三滴野橘精油，想像自己有如橘子，然後沉沉睡去。有時候我會將野橘和薰衣草一起薰香，味道也非常好聞。一些味道較為不討人喜的精油，如牛至，也可以加入野橘讓氣味更柔和，還滿百搭的。因其具刺激性，塗抹時除了使用基底油，亦可以進行少量測試。它揮發性高，打開之後，盡量早點使用完畢。

人難免遇到許多事，心情也起起伏伏，很少永遠保持正能量，但如果發現自己狀態不對，陷入低谷，不妨拿起野橘嗅吸它的氣味，想像自己化身為果實，在陽光底下迎風搖曳，然後，靜靜的吸收自然給予的能量，等蓄積足夠時，再張開眼睛，重新出發。

貼心小叮嚀：精油必須安全使用，使用前請洽專業人士。

野橘屬於芸香科，它的單萜烯達90%以上。源於東南亞的常青樹木，其精油是採自它的果皮。(圖/shutterstock)

●專欄「氣味呢喃」：梅洛琳，讀創故事駐站原創作家。創作二十餘年，曾任採訪編輯。著有《我的鬼妻．們》、電影小說《心靈時鐘》等，作品累積達上百部。喜愛寫作，也沉迷於香味，考有初級精油證照，因此希望將各種氣味，以專欄文章的形式分享給大家。每月一篇，敬請期待。