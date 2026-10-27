油炸即正義！廚房小白也能秒變炸物名廚：蘿蔔絲青紫蘇酥炸春捲

文字╱攝影 曹天晴

選擇在家裡炸東西的人，可能多少有一點偏執狂。

要說在家炸東西這件事，本身就疊著三重苦難——裹粉掛漿的混亂、沸油噴濺的恐懼、還有好像怎樣都收拾不乾淨的殘局。

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即便如此，還是有人（例如我）選擇義無反顧地炸下去。原因無他，油炸即正義，現炸的東西太好吃了！沒有人可以否定這種直接又痛快的滿足。一個人對吃有多執著？問他是否願意在家開炸鍋便有了答案。炸鍋是苦行，炸物是信仰，而我是個虔誠的朝聖者，匍匐在通往美味的聖雅各之路上。

然而，世上未必人人甘願承受這樣的試煉。於是上帝創造了氣炸鍋 ，為大家的慾望與惰性提供折衷解方。氣炸鍋剛出現時，我也曾滿心期待它能開創新局，但最後還是回到油鍋的懷抱。氣炸固然方便，但火候稍有差池便容易夾生乾澀，終究無法取代那種剛從熱油裡撈起來，金黃勻稱，咬下去還帶著油脂香的美味爆擊感。求道無捷徑，想要領受恩典，看來下油開火是唯一正途。既然認定了油鍋即真理，為了能更隨心所欲地在家裡炸東西吃，我開始潛心摸索自己的「炸物之道」。

首先是硬體升級。試了幾款鍋具，最後留下一只窄底寬口、鍋壁極深的橢圓輕量鐵鍋。碗公般的小尺寸，深壁擋油花，曲角省油，深夜嘴饞想炸兩塊雞塊，也只需少量油就能運作。橢圓形狀完美收容長條狀的蘆筍或炸蝦，甚至還有方便傾倒的油嘴，接近滿分的設計！

後續清理也令人頭痛。我拿了一只淘汰的舊茶壺，壺口剛好能扣上一張咖啡濾紙。炸完殘油直接濾掉渣滓存進油壺裡，留著平日炒菜；真遇到帶腥味的食材，不堪再利用時，便加點專用粉末讓它凝固成塊，直接扔進垃圾桶。

然而，真正大大降低門檻的，還是我的秘密武器——春捲皮！

我的冰箱裡隨時備著餅皮，心意所至， 都能裹進去炸炸看！水果、漬物、香草，不論鹹口甜口、零碎食材、還是沒吃完的剩菜，只要搭配得宜，春捲皮兼容大度，無所不包。

包春捲還很省事！除了內餡之外，檯面上只需餅皮和清水。甚至可把外包裝直接攤開當砧板作業，用完即扔。

炸春捲也適合新手。調製酥脆麵衣得靠手感與經驗，春捲皮就簡單得多。只要仔細捲實，任誰來炸都能像秋天落葉般金黃薄脆，入口乾爽輕盈，無半點負累。最棒的是油鍋裡不再飄著麵渣，清澈見底，看著就舒心。

食材

白蘿蔔、紫蘇葉、春捲皮、檸檬

調味料

高湯鹽或胡椒鹽

料理步驟

1 白蘿蔔削皮後刨成細絲。加入半小匙高湯鹽（或胡椒鹽）抓拌均勻，靜置片刻後用力擠出多餘水分。

2 紫蘇葉切成細絲，和蘿蔔絲拌勻，作為春捲內餡。喜歡紫蘇香氣的話可以多放一些。

3 將餡料放在春捲皮上，注意內餡，不要外露，包成細長型春捲。收口用清水即可。如春捲皮較大張，切成半張使用。

4.油溫加熱至 180°C，放入春捲炸約 2 ∼ 3分鐘，炸至表面金黃酥脆即可。

5.起鍋瀝油，吃的時候擠上一點新鮮檸檬汁，增添清爽酸香。

食材與料理步驟。

作者簡介： 作者 曹天晴Tenco 愛吃愛煮也寫字的料理家。社群「私廚家家酒」版主，現居東京。市場的新奇食材、文化混搭的樂趣、自由的靈感調味—家常菜可以不只是柴米油鹽，我窩在廚房，探索家常菜在安心健康之外的第N種可能，帶著玩心重新思考「家」的味道。

●本文節錄自《鄉間小路 》雜誌2026年10月號：臺84山海農路，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年10月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-10-01