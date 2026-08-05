迎向AI智慧新時代！科技加值為公共圖書館重塑閱讀文化：以國資圖、北市圖等5大館所為例

日新月異的科技 浪潮，對傳統閱讀環境帶來衝擊，也改變了公共圖書館的定位與發展方向。在國立公共資訊圖書館主辦的「2026亞太公共圖書館論壇」中，臺灣的陳昭珍教授、國資圖及臺北、新北、桃園、高雄4座城市的圖書館館長，分別從學術與實務角度，分享圖書館在瞬息萬變的環境下，如何善用自身優勢、勇於創新，走向永續新未來。

撰文╱張名榕

攝影╱莊震烽

圖片╱國立公共資訊圖書館、臺北市立圖書館、高雄市立圖書館 、桃園市立圖書館 、新北市立圖書館提供

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隨著AI 科技快速發展，包羅萬象的資訊瓜分有限的時間，人們注意力日漸零碎化，長期而穩定的閱讀變得愈來愈困難。國內外公共圖書館正面臨艱鉅的時代挑戰，如何吸引讀者注意力，並將新科技化為閱讀推廣的助力，考驗著當代圖書館的集體智慧，也反映了圖書館對於自身價值的思索。

回應AI世代 圖書館作為守護公眾信任的平台

國立臺灣師範大學圖書資訊學研究所名譽教授陳昭珍指出，現今民眾有疑問時，經常向生成式AI尋求解答，卻未必會意識到「AI幻覺」（AI Hallucination）的存在，反而被AI杜撰的虛假內容所欺騙；當人們過度仰賴科技又無法辨認真偽時，社會將產生嚴重的信任危機。

「真正的信任，來自AI系統的透明度與人類的判斷力，人類的判斷力從何而來？答案就是『閱讀』。」陳昭珍認為，即使AI能快速生成內容，閱讀教育仍必須著重於「知識探索的過程」，從中培養發現問題、尋找資訊、反思批判與表達能力，守護人類自主權。在此脈絡下，公共圖書館的核心功能應從資源獲取（Access）轉向知識治理（Governance），館員則從藏品「保管者」轉型為引導讀者探究真相的「領航員」。唯有培養具備「科技倫理駕馭力」、「深度閱讀帶領力」與「社會參與知識策展力」的專業人才，公共圖書館才能在AI時代中站穩腳步，陪伴讀者探索知識，化身為守護公眾信任的重要平台。

國立公共資訊圖書館 科技、遊戲共創閱讀體驗

國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）自2023年起，陸續推出生成式AI智慧館員、AI為你選書、AI找書等服務，致力拓展智慧科技在圖書館的應用面向；2026年全新打造「數位共創境」，讓民眾可以體驗AI科技與互動的創新數位閱讀空間，將被動閱讀轉化為主動探索與創作。數位資源服務科科長廖禎婉表示，國資圖擁有豐富多元的線上資源，整合超過百種資料庫與近50萬冊電子書館藏，在推廣數位閱讀的同時，也規劃各類實體與線上課程，「引導民眾培養批判思考、問題解決、跨領域學習與閱讀素養力，以應對變動的數位時代。」

為吸引更多讀者進入閱讀世界，國資圖也以「知識探險」為核心，透過遊戲化設計，創造出令人耳目一新的閱讀推廣模式。輔導推廣科科長黃文玉分享，館方曾設計「實境解謎」與「劇本殺」，讓玩家在館內進行角色扮演與情境推理；也結合定向運動及闖關，引導讀者認識圖書館各項空間與服務。生動的遊戲體驗，不僅將閱讀重新定義為一段充滿樂趣的探索之旅，也成功提升來館人數、借閱量與數位資源使用率。

國立公共資訊圖書館於2026年推出「數位共創境」，運用AI科技為讀者打造嶄新的閱讀體驗。

國資圖「閱境江湖」主題活動，讓玩家在館內進行角色扮演與情境推理。

臺北市立圖書館 打造智慧科技的閱讀之都

臺北市立圖書館（以下簡稱北市圖）以「知識分享」、「智慧創新」、「多元與永續發展」、「社區參與」為4大策略核心，並藉由推廣全民閱讀、強化館員培訓、打造圖書館品牌形象、建置大數據分析平台協助決策等具體方案，致力打造臺北市成為「閱讀之都」。

北市圖館長洪世昌表示，圖書館的創新嘗試包括「浮動館藏機制」，以往跨館歸還的書籍會送回原典藏館，現在則直接成為歸還館的館藏，實施迄今已減少9.5萬箱圖書運送，節省經費也減少CO2排放。此外，圖書館向館員募集能實際執行於館務的創意提案，培養創新思維的組織文化。而在數位與智慧轉型方面，北市圖近期開始試辦「夜間智慧無人圖書館」，晚間5點到9點，共有5個分館無館員駐點，僅由保全人員維護秩序，讀者可利用自助式借還書設備及視訊系統，輕鬆享受便捷的閱讀服務。

臺北市立圖書館推行浮動館藏機制，不僅節省圖書運送經費，也減少CO2 排放。

高雄市立圖書館 建立永續城市的閱讀生態系

因應數位時代的挑戰，高雄市立圖書館（以下簡稱高市圖）館長李金鴦認為，圖書館應重新思考閱讀推廣方式，不再侷限單一活動，而是創造一條從啟蒙、參與到共同成長的「生命路徑」，陪伴市民建立城市的閱讀生態系。

為此，高市圖擬定家庭閱讀計畫，贈送「雄愛讀冊」給懷孕市民推動親子共讀；也鼓勵國、高中生加入高市圖「青年董事會」，讓青少年參與圖書館的經營決策，目前已執行原鄉書盒等33項提案，共同建構年輕世代理想中的圖書館樣貌。在創作支持方面，「高雄青年文學獎」獎勵12至30歲的年輕創作者；「好繪芽計畫」則全力培育本土繪本創作者，至今促成26本繪本出版，其中7本售出國際版權。而高市圖主辦的「高雄城市書展」集閱讀推廣之大成，在城市各個角落創造閱讀氛圍，為市民的生活增添更多文化活力。

高雄市立圖書館「好繪芽計畫」持續深耕，於2025年榮獲金點設計標章肯定。

桃園市立圖書館 創新體驗啟發閱讀思考

桃園市立圖書館（以下簡稱桃市圖）館長施照輝認為，閱讀從不侷限在文字，無論是看電影、聽音樂、下廚烹飪等，只要能觸發「想像與思考」，皆是閱讀的一環；在數位潮流席捲下，圖書館能提供一處啟發思考的空間，但想吸引民眾進入，首要任務是打造創新的閱讀體驗。

桃市圖融合智慧科技與閱讀文化，導入多項科技設備打造「青埔智慧科技分館」，其中「機械手臂」最受歡迎，不僅能讓讀者利用機械手臂自助取書，還開放後台給學校運用，提供相關科系的學生練習程式編碼，培養未來的科技人才。此外，圖書館引進兼具盤點與消毒功能的機器人，分擔館員工作，讓館員得以投入更多時間推廣閱讀。桃市圖也透過跨域合作、擴充數位資源等形式，提升圖書館服務的能見度與使用率，讓讀者從不同管道進入閱讀世界。

桃園市立圖書館青埔智慧科技分館設有「機器人預約自助取書區」。

新北市立圖書館 成為市民生活的大客廳

根據新北市立圖書館（以下簡稱新北市圖）的調查，約4分之1的讀者來館目的不是閱讀，而是體驗新科技、討論報告或社交。新北市圖館長吳佳珊表示，因應市民日漸多樣化的需求，圖書館以使用者服務為導向，近年來透過空間改造與多元服務，逐步打造圖書館成為「市民生活的大客廳」。

新北市圖陸續翻修並建設特色館舍，例如新店分館首創參與式設計，納入居民意見打造藝術風圖書館；五股分館採用呼應在地產業的輕工業風設計；三重兒童親子分館則融入STEAM教育，提供上百件融合玩具滿足親子讀者需求。為服務多元族群，新北市圖與社區合作，將書籍送至新住民、長者集會場所，也善用深入偏鄉的行動圖書車分享閱讀資源。「真人圖書館」則邀集各行各業人士供讀者預約對談，學習寶貴的人生經驗，讓圖書館化身蘊含人文溫度的城市空間。

新北市立圖書館三重兒童親子分館融入STEAM教育，為親子讀者打造特色服務。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌183期：「2026亞太公共圖書館論壇」，授權於聯合新聞網．琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。

精華 FAQ Q1：陳昭珍如何看待AI時代圖書館與閱讀的角色？ 她認為AI雖能快速生成資訊，卻可能出現幻覺與假訊息，因此閱讀仍是培養判斷力與批判思考的核心。圖書館應從資源提供者轉為知識治理平台，協助民眾辨識真偽並守護公眾信任。

Q2：國資圖在數位轉型上推出了哪些具體服務與空間？ 國資圖自2023年起推出生成式AI智慧館員、AI為你選書與AI找書，並於2026年打造數位共創境，結合超過百種資料庫與近50萬冊電子書，搭配課程與互動閱讀空間，提升數位閱讀體驗。

Q3：其他城市圖書館如何用不同策略吸引讀者回到圖書館？ 臺北以浮動館藏與夜間無人館提升效率；高雄從親子共讀、青年參與到文學獎與繪本扶植建立閱讀生態系；桃園以機械手臂與機器人打造科技分館；新北則透過空間改造、行動書車與真人圖書館服務多元族群。