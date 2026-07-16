開展一個月！史博館「埃及木乃伊──永生傳說」特展：看見物件構築的永生風景

文／林瑞堂（國立歷史博物館展覽組研究人員）

圖／義大利佛羅倫斯 國立考古 博物館

這場展覽的起點，始於一段跨越近2百年的收藏與展示歷程。1828至1829年間，由解讀古埃及象形文字的商博良（Jean-François Champollion，1790-1832）與義大利埃及學者伊波利托·羅塞里尼（Ippolito Rosellini，1800-1843）共同參與的「法國──托斯卡納埃及考察隊」深入尼羅河谷，記錄遺跡、臨摹銘文，並蒐集一批文物 回到歐洲，成為佛羅倫斯埃及文物收藏的重要來源之一。

國立歷史博物館（以下簡稱史博館 ）自1955年建館以來，以中原考古文物及近現代藝術等收藏奠定館藏基礎；此次迎來佛羅倫斯國立考古博物館（Museo Archeologico Nazionale di Firenze）的古埃及珍藏，也使不同文明對於生命、死亡與永恆的想像，在臺灣觀眾面前展開對話。

本次「埃及木乃伊──永生傳說」特展將透過具體的物件，引領觀眾理解古埃及人如何表達對來世、宇宙秩序與生命延續的想像。透過這些文字之外的實物見證，我們得以撥開數千年的黃沙，看見一群與我們同樣擁有喜怒哀樂、渴望生命永恆的「人」。這場特展不只是討論死亡，更是一場關於生命觀的探索。讓我們一起走入古埃及人的世界，看他們如何安置身體，又如何想像那片未知的來世。

「埃及木乃伊──永生傳說」特展即日起至起至9月28日在史博館盛大開展！圖／史博館提供

邁向不朽的五大面向

對於古埃及人來說，生命並不是在呼吸停止的那一刻結束。相反的，死亡僅是一個過渡期，標誌著生命從一種型態轉化為另一種在來世延續的形式。不同於「塵歸塵、土歸土」的想像，古埃及人對永恆的追求與肉身的完整保存有著密切的連結。他們相信亡者的生命力與人格要素，需要透過保存良好、可辨識的身體，或相應的替代形象，才能在來世延續。這也促使他們開始研究防腐技術，並發展出一套結合科學、藝術與魔法的喪葬習俗。本次展覽透過五大單元，將帶領觀眾從宗教觀、遺體保存、棺槨工藝到喪葬及日常生活用品，逐步揭開這段橫跨數千年的「永生傳說」。

死後生命的宗教觀：靈魂的審判與歸宿

展覽的第一單元揭示了古埃及喪葬文化的核心，也就是對「死後審判」的敬畏。古埃及人深信，死後的靈魂會像太陽一樣「沉入」西方，進入亡者的世界。他們的終極目標是抵達一片由河道與運河交織而成的肥饒樂土，那就是「蘆葦原」（Field of Reeds，亦稱 Aaru），是冥王奧西里斯（Osiris）的居所。

然而，要獲得永生，靈魂必須穿越怪獸盤踞的危險區域，並迎來最關鍵的考驗：在奧西里斯面前接受「心臟秤量」儀式。在審判的天平上，代表個人良知的心臟，將與一根象徵真理與正義的「瑪特」（Maat）羽毛對比重量。若心臟與羽毛達到平衡，象徵亡者符合瑪特女神所代表的真理與秩序，便可進入來世；若心臟過於沉重，則可能被阿米特吞噬，失去獲得永生的可能。

《女子喪葬莎草紙》這件長達70多公分的莎草紙是《死者之書》（The Book of the Dead）的節錄，這是引導亡者通往來世的重要文本。畫面由右向左展開，首先是靈魂的現身：畫面最右側可見亡者生命要素的象徵形象，包括人首鳥身的「巴」（Ba），以及與亡者身體、生命力相連的「卡」（Ka），立於供桌前。接著是震撼的審判現場，胡狼頭的神祇阿努比斯（Anubis）正牽著亡者的手，專注地觀察天平上的心臟。在判決過程中，智慧之神托特（Thoth）正在高臺旁記錄結果。如果審判未能通過，長著獅身、鱷魚頭與河馬後腿的怪物阿米特已張開大口，準備終結亡者的永生旅程。畫面最左側則呈現了安然抵達來世後的景象，女神伊西斯（Isis）與奈芙蒂斯（Nephthys）正陪同冥王奧西里斯迎接亡者到來。

《心臟聖甲蟲》晚期時代(西元前664-332年)，深綠色石材，ID2371©Museo Archeologico Nazionale di Firenze

《犬木乃伊》晚期時代（西元前664-332年）有機材質，亞麻織物，ID14831©Museo Archeologico Nazionale di Firenze

遺體保存技術：追求跨越千年的肉身

古埃及人發展出高度成熟的防腐與遺體保存技術，背後並非出於對死亡的恐懼，而是源於對「靈魂回歸」的深切信仰。他們相信人死後，靈魂會化為多種型態，而肉體則是這些靈魂在人間唯一的容器。木乃伊的製作是一場長達約70 天的神聖工程。在較完整的木乃伊製作程序中，防腐者會移除容易腐敗的內臟，並將其置於卡諾皮克罐或以其他方式加以保存；象徵意識、情感與道德責任的心臟，則常被保留於體內，以便接受死後審判。隨後，遺體會以泡鹼／天然鹼（natron）覆蓋或處理，使其脫水乾燥，最後以亞麻布層層包裹，並在裹布下方塞入各種充滿魔法力量的護身符。

《心臟聖甲蟲》這件來自古埃及後期的精美護身符，是木乃伊身上最重要的防備。它通常被放置在死者的胸口，底部刻有《死者之書》的銘文，祈求心臟不要在審判時作出不利於亡者的證言，確保心臟永遠能像羽毛一樣輕盈。

這次展覽除展出2 具人類木乃伊外，還有1 具偽木乃伊註1（Pseudo-mummy）及1 具犬木乃伊。其中， 來自古埃及後期的犬木乃伊最初被當成貓木乃伊，直到2014 年經過電腦斷層掃描才確認其實是一隻狗。在古埃及，動物木乃伊的數量遠多於人類，而且意義相當多元，可能作為寵物陪葬、神聖動物崇拜、獻給神的供品，甚至是永遠成為亡者的食物。

木乃伊的棺木：守護永恆的層層屏障

如果木乃伊是靈魂的根基，那麼棺木就是守護這份根基的城壘。隨著時代演進，棺木的形制也有各種變化，但其最終目的仍是確保亡者的身分永遠不被磨滅，並獲得各方神祇的庇佑。從早期的長方形木盒，到模擬亡者面貌的「人形棺」，社會精英階層與皇室甚至會準備多層套疊的「多重棺槨」。到了埃及後期，工匠更研發出以亞麻布或植物纖維層疊、塗上膠與灰泥塑形而成的「卡統納吉」（cartonnage，亞麻紙草板）工藝，替木乃伊量身打造一層輕便卻堅固的外殼，並在上面繪滿色彩瑰麗的宗教符號。

在古埃及，祭司向來具備高貴的身分，而《祭司帕迪穆特的彩繪棺木》這件製作精良的棺木正是祭司身分的體現。棺木的胸前位置繪有兩道象徵保護的交叉紅帶，這是第21至22王朝特有的紋飾。註2

棺木內部則描繪了他向冥王奧西里斯獻祭的場景，甚至還有帕迪穆特面對著自己的木乃伊，手持一段刻有呈獻給他本人的聖書體文本的罕見畫面。

《祭司帕迪穆特彩繪棺木》，第三中間期（西元前1070-664年），塗灰泥與彩繪木材，ID2435©Museo Archeologico Nazionale di Firenze

相較於帕迪穆特的棺木，《棺木第二層蓋子》則揭露了喪葬用品相關手工作坊的另一個面向。這類蓋板中央的銘文雖刻有對阿努比斯的祈禱，卻未填上姓名。這顯示在當時，棺木也存在著大量製作的市場，待家屬購買後才會補上亡者的姓名，呈現出古埃及信仰中極為寫實、生活化的一面。

《棺木第二層蓋子》，第三中間期（西元前1070-664年），塗灰泥與彩繪木材，ID2435©Museo Archeologico Nazionale di Firenze

喪葬用品：靈魂的替身與守護者

古埃及人對生命延續的渴望，轉化為陵墓中各式各樣的隨葬品。這些物件並非單純的裝飾，而是被視為具有魔法的工具，能為亡者提供全方位的保護。他們在地下深處構築隱蔽的墓穴安置棺槨，並在地面設立禮拜用建築供後人祭祀。墓穴中甚至會放置亡者的雕像作為「備用肉體」，確保萬一木乃伊受損，靈魂（卡）仍有依附之處，不至於失去重生的機會 。

《伊里魯的沙布提》，晚期時代（西元前664-332年），綠色淺藍色彩陶，ID2360©Museo Archeologico Nazionale di Firenze

《哈索爾姆赫布的沙布提》，新王國時期（西元前1550-1070年），彩繪木材，ID2358©Museo Archeologico Nazionale di Firenze

陪葬品中的日常生活物件：美好生活的永恆轉譯

對古埃及人相信，前往來世並非拋棄塵世，而更像是將生前熟悉的生活秩序延續到來世的另一個國度。因此，他們的隨葬品充滿了濃厚的生活感，力求在冥界完美重現世俗的物質享受與樂趣。

《頭枕》這件展品反映了古埃及人對睡眠的重視。它不僅能在生前支撐頸部，作為隨葬品時更具備避邪、護身功能，守護亡者的睡眠不被惡靈騷擾。《盥洗用品盒》原本是亡者生前用來盛裝盥洗用品的容器，盒上刻有一段經典的供奉經文，向冥王奧西里斯祈求無盡的麵包、啤酒與牲畜。有趣的是，這段文字很可能是主人去世後才補刻上去的，藉此為日常用品賦予魔法，能為主人永遠提供服務。

除此之外，從展場中的化妝罐與彩陶小碗等類展品，我們可以體會古埃及人的愛美天性與應對沙漠生活的智慧。眼影粉（kohl）不僅具有裝飾效果，也可能有減少強光刺激、阻擋風沙等功能。

《頭枕》，新王國時期（西元前1550-1070年），木材、骨頭，ID2382©Museo Archeologico Nazionale di Firenze

結語：物件映照的靈魂

古埃及人深信，只要名字仍被後世記住、被再度喚起，永生便有了依歸。對於身在臺灣的我們，雖然與古埃及有著巨大的時空距離，但是當我們今日駐足欣賞、理解這些展品所承載的重量，那麼古埃及的文明也就透過我們的凝視，在數千年後得以存續。因此，展場中的文物可說是一面明鏡，映照出古埃及人對生命的熱切眷戀。

這正如史博館策劃常設展「在這裡，與大家相遇」所依據的旨趣。自1955 年建館以來，史博館承載著中原考古文物渡海而來的歷史記憶；這些珍藏就如同埃及木乃伊，皆是古人安放靈魂、追求不朽的實物見證。不論是中原青銅禮器或埃及人形棺，不同文明雖有殊異表現，卻同樣藉由物件完成了歷史「傳承」與精神「聚合」。當觀眾在此凝視交會，即是透過文化的明鏡，跨越時空來開啟一場關於生命與永恆價值的對話。

若我們也將身邊珍愛之物視為鏡子，思索它們如何反映出自我的意識與生命追求，那麼我們或許也能重新認識一個更深刻的自己。在理解古埃及人如何安置身體、照護靈魂的同時，我們或許也能如此思索：在有限的人生中，究竟哪些情感與物件，才是我們真正願意帶著走向永恆的寶物。

註釋

註1 本次展出之偽木乃伊為希臘羅馬時期（西元前332-313年）文物，其真身為一隻獵鷹，但外觀被刻意製作成新生兒的模樣。

註2 第21、22王朝屬於第三中間期，時間約為西元前1069-924 年，當時的埃及處在政治分裂的狀態。

●本文選自國立歷史博物館《歷史文物》No.328期之內容，未經同意，請勿轉載。

展覽資訊 ： 「埃及木乃伊—永生傳說」國際售票特展

地點 : 國立歷史博物館1、2樓展廳

展期 : 115.06.18起至115.09.28，本展週一照常開放

開放時間 : 每週一至週日 10:00 至18:00 (17:30 展覽現場停止售票及入場）

精華 FAQ Q1：這場「埃及木乃伊—永生傳說」特展的核心主題是什麼？ 展覽核心在於透過古埃及木乃伊與相關文物，說明古埃及人如何理解死亡、靈魂與永生，並以物件作為跨越時空的文明見證，讓觀眾看見生命延續的想像。

Q2：文章如何介紹古埃及人面對死後世界的信仰與審判？ 文章指出古埃及人相信亡者須接受奧西里斯審判，心臟要與瑪特羽毛秤量，通過者才能前往蘆葦原；《死者之書》則被視為引導靈魂前往來世的重要文本。

Q3：展覽中的木乃伊、棺槨與陪葬品各有什麼意義？ 木乃伊代表對肉身保存的追求，棺槨是保護亡者身分與靈魂的屏障，陪葬品則把日常生活與魔法保護帶入來世，讓亡者在冥界延續生前的秩序與享受。