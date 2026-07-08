去月球不難，難在如何長久生存與繁衍！《國家地理》雜誌7月：太空生存大預演

文／《國家地理》雜誌中文版總編輯 李永適

我們為什麼航向宇宙？

今年稍早，美國國家航空暨太空 總署（NASA ）的「阿提米絲二號」（Artemis II）探月任務吸引了全世界的目光。這是一次繞月飛行任務，帶領著四名太空人飛往比過去任何人都要遠離地球的深空。透過與NASA 的合作，《國家地理》在發射前的數個月，就持續記錄並採訪了相關參與人員；其中也包括這幾位太空人。《國家地理》特別為他們提供了專用相機與拍攝訓練，好讓他們在太空中為我們捕捉珍貴的畫面與影片。因此，看到任務圓滿成功，以及太空人在沿途記錄下的那些震撼人心的瞬間，讓人無比振奮。

阿提米絲計畫重新喚醒了許多人對太空探索的興趣，此計畫的終極目標是讓太空人再次踏上月球，這恰好讓我們帶到本期的封面故事。這篇報導深入探討在地球上進行的一系列新奇實驗，以模擬人類未來在月球與火星 上長期工作、甚至生活會是什麼模樣。事實證明，真正的挑戰可能不在於如何抵達，而是在抵達之後如何生存與繁衍。

探月計畫雖然是為了推進人類對宇宙的探索與知識的拓展，背後卻也牽涉更複雜的政治、經濟或國安理由。1960 年代蘇聯與美國的探月行動競賽，很大一部分是「面子工程」，是美國與蘇聯兩強之間在證明誰更有能力先完成探月任務。然而在美國成功贏得競賽後，缺乏政治經濟的誘因，載人探月計畫因而中止了超過50 年。

如今新一波的探月計畫有更加具體的任務，包括對月球水冰與稀有元素的開採、為前進火星做準備、開展商業登月行動，以及在月球上的地緣政治布局。這其中必然也包括在地球上的地緣政治算計。

科幻影集《星艦迷航記》（Star Trek）中經典的開場白指出，星艦企業號的任務是「探索全然未知的新世界，勇敢航向前人從未到過的領域。」創作者金．羅登貝瑞認為，這是因為「當我們解決了地球上的所有問題後，除了向外探索、成為更好的自己，我們還能做什麼呢？」希望有一天，我們真的能以這樣的動機來探索宇宙。

試閱內容：

前進太空之路，從這裡開始。

在太空中，死亡總是近在咫尺。一個沒有鎖緊的氣閘、頭盔上的一道裂縫、一顆鬆動的螺絲。面對突發狀況，沒有犯錯的空間，更沒有驚慌失措的時間。正因為這樣，太空人接受的訓練，就是要把紀律與標準程序內化為本能──即使他們參與的，只是在波蘭皮瓦一座大型機棚內進行的模擬太空任務。

去年的某個秋日，一個六人團隊中的三名成員完成太空衣的氣密檢查之後，穿過艙門，走出狹小的人造月球基地。這座基地是個如碉堡般的居住艙，連接著波蘭LunAres研究站內一片占地280平方公尺、完全人造的月球地貌。整座設施與外界隔絕，籠罩在一片漆黑之中，是專門設計來讓這支團隊模擬月球南極生活的。這處測試場址，只是全球眾多用來模擬太空人可能面臨的外星環境場域之一。研究人員通常把這類設施稱為「太空類比」。在這次任務中，隊員們要離開基地，展開艙外活動，採集地表樣本。基地外鋪滿岩石與礫石，用來模擬富含礦物質的月表岩屑。他們同時也正在參與一項規模更大的實驗。

LunAres的隊員與全球各地16個太空類比環境的參加者同步參與名為「世界最大類比」的國際計畫。這項抱負遠大的實驗不只是在演練未來各種類型的太空任務，還要測試在太陽系各個地方進行這些任務時如何保持聯繫——具體來說，這些地方指的是人類接下來的兩個目的地：月球和火星。

今年稍早，美國航太總署（NASA）的阿提米絲計畫把一組太空人送往繞月軌道，飛行距離超越過去所有載人任務，開啟了太空探索的新紀元。預計2028年，阿提米絲還將執行超過50年來的首次載人登月任務。無論由國家航太機構還是私人太空企業主導，載人火星任務都可能在接下來十年內啟動，可望重新定義地外居住地、科學研究，以及外星球資源開採的未來。然而，這一切是否能夠成真，仍然取決於走在最前鋒的新一代太空人，是否已準備好面對長期太空旅行的種種挑戰。

「通訊失誤或協調不當，不只可能危及太空人安全，或是影響研究進行，」曾與NASA合作執行地面太空測試的克萊姆森大學組織心理學者瑪麗莎．舒夫勒說，「一次失敗就可能讓計畫嚴重受阻。」

這正是世界最大類比計畫誕生的原因。幾年前，英國物理學研究員賈絲．普里沃爾萌生了這個構想。她深知，儘管世界各國的太空計畫早已做過各式各樣的類比實驗，訓練太空人面對太空旅程中的嚴苛條件與挑戰，但是根本沒辦法預先演練所有可能遭遇的情境。（事實上，NASA甚至刻意稱這類研究為「類比」，而不是「模擬」，因為他們不可能真正重現太空中的所有變數。）她同時也注意到，世界各地對外開放的太空類比場域正不斷增加，創造了一個共享的實驗平臺，讓航太機構、私人企業與學術研究人員得以在真正升空之前，安全地測試各種可能情境。普里沃爾相信，透過周密的協調測試，她的團隊或許能開始「真正填補這些研究上的空白」。

(全文未完)

●文章授權轉載自《國家地理》雜誌第296期：太空生存大預演，未經同意，請勿轉載。

圖／取自《國家地理》雜誌第296期：太空生存大預演