加蛋為繁忙日常加一份愛！家常料理華麗大變身——吻仔魚蛋捲與青海苔奶醬

文字╱攝影 曹天晴

把冰箱 裡的蛋盒補滿，是我每每進超市採買時的頭等任務。

對家裡負責煮飯的人來說，蛋的存在有如定心丸。只要看著冰箱裡圓滾滾的蛋一顆顆整齊排列著，就覺得心裡踏實，生活盡在掌握之中。

身為萬能選手，蛋在餐桌上從不缺席。覺得菜色單薄時，隨手拿兩顆蛋，或炒番茄、或紅蘿蔔絲、甚至切點細蔥和菜脯同炒，都是傑出的一手。滷肉時當需在濃油赤醬裡丟幾顆；煮湯時也少不了最後輕輕打一朵鬆軟的蛋花；即便只是夜半嘴饞，一顆水煮蛋沾點鮮味鹽，也足夠壓抑一下那不合時宜的食慾了。

蛋，還是營養與愛的代名詞。早餐的饅頭裡要夾蛋、蔥油餅也可以加蛋、煮泡麵時只要打一顆蛋，便能瞬間提升一餐的豐盛感。在日常裡，加蛋即是加愛，是給自己的小小犒賞，也是一種在忙碌生活裡舉手之勞的，最真誠的自愛。

第一次意識到蛋在烹飪 中的諸多變化，是在國外飯店的早餐吧。從白色廚師帽邊緣炸出捲捲棕髮的大叔對我眨著眼睛問：「How do you like your eggs?」（你想怎麼享用你的蛋？）那時的我還是個國中的小毛頭，看著大叔的藍眼睛，有些緊張地抄襲了前一位客人的答案，怯生生地吐出一句：「Omelette with cheese,please.」（請給我加了起司的歐姆蛋）。

後來我才知道，這個大哉問真要講究起來有著多采多姿的答案。光是煎蛋（Fried egg），就有單面煎的太陽蛋（Sunny side up）、兩面煎而蛋黃流動的 Over easy、或是蛋黃半凝固的 Over medium。此外還有水波蛋（Poached）、半熟水煮蛋（Soft-boiled） 與炒蛋（Scrambled）。甚至後來在美劇《花邊教主》中，我還學到了更「上東區」式的貴氣選項：Benedict or Florentine ？分別是襯著酥脆瑪芬、培根與荷蘭醬的班尼迪克蛋，以及以菠菜代替培根，吃起來更為清爽的佛羅倫斯蛋。有時「Howdo you like your eggs?」，問的不只是食慾，可能還是品味！

吻仔魚蛋捲與青海苔奶醬

食材

蛋、吻仔魚、青海苔粉、馬士卡彭起司、鮮奶油

調味料

油、烹大師、糖、醬油

吻仔魚蛋捲與青海苔奶醬

圖／鄉間小路 ，攝影 曹天晴

圖／鄉間小路，攝影 曹天晴

料理 步驟

1 小鍋裡放馬士卡彭與鮮奶油各兩大匙，青海苔粉一大匙，烹大師半小匙，攪勻並稍微浸泡10-15 分鐘之後，用小火加熱至溫熱。並視口味用少許醬油調整味道。

2 2-3顆蛋用少許糖、烹大師調味後均勻打散。

3 平底鍋以小火加熱，倒入少量油後，一次倒入蛋液，讓其自然攤開。待底部略為凝固、表面仍濕潤半熟時，用鍋鏟從一側沿著鍋緣輕輕捲起，將尚未完全凝固的蛋液一併包入，慢慢收成圓形，最後保留表面柔軟微嫩的層次。

4 在做好的蛋捲上放上吻仔魚，淋上青海苔奶醬。

(本文未完)

本文作者 作者 曹天晴Tenco

愛吃愛煮也寫字的料理家。社群「私廚家家酒」版主，現居東京。市場的新奇食材、文化混搭的樂趣、自由的靈感調味—家常菜可以不只是柴米油鹽，我窩在廚房，探索家常菜在安心健康之外的第N種可能，帶著玩心重新思考「家」的味道。

●本文節錄自《鄉間小路 》雜誌2026年6月號：臺味包粽，未經同意，請勿轉載。

鄉間小路 2026年6月號

出刊頻率：月刊

出版時間：2026-06-01