30年老舊圖書館大改造！新北市立圖書館淡水分館：融合河景與在地歷史的閱讀新生活

位於淡水老街後方的新北市立圖書館淡水分館，於2024年12月27日新裝亮相，不僅借入戶外風光，在窗邊、露台打造「秘境河景」閱讀區，更以清新色系重新設計兒童空間，讓每位讀者都能找到自己喜愛的角落，徜徉在無敵美景與閱讀的世界裡。

撰文╱林瑞珠

攝影╱高國展

從淡水老街往淡水紅毛城的方向，走進矗立在文化路上的新北市立圖書館淡水分館（以下簡稱淡水分館），映入眼簾的除了書架與座位，還有窗外緩緩流動的淡水河、遠方的觀音山，以及午後灑落的金色夕照。在這裡，閱讀不只是靜靜坐在館內翻閱，而是一場與城市風景、歷史記憶交會的日常體驗。

設立於1987年的淡水分館，原本是座已有30多年歷史的老舊圖書館，因應時代需求而重新改造空間，增設夢幻的「Tiffany藍」兒童閱覽室、親子共讀區及靠窗的「夕照書房」，讓淡水分館更貼近現代人的閱讀期待。

「這次改造，我們設定的核心願景是，讓圖書館成為『淡水人的大書房』。」淡水分館主任鄧立言說道，在歷經建築結構補強與空間重整後，圖書館以嶄新的面貌回到居民的日常生活中。「我們不再強調嚴肅、制式的閱讀氛圍，而是融合淡水獨有的河岸景觀與深厚文史底蘊，讓閱讀與生活自然地結合。」

新北市立圖書館淡水分館-兒童閱覽室以清新的Tiffany藍與白色家具營造海洋意象。

淡水分館以嶄新面貌回到居民的日常生活中，成為「淡水人的大書房」。

融入淡水河岸景色

提到淡水分館最具代表性的特色，非「河景閱讀」莫屬——緊鄰金色水岸，坐擁淡水河與觀音山景致，淡水分館善用得天獨厚的周邊環境，在館內打造多處美景宜人的閱讀賞景區。

位於4樓的「夕照書房」，靠河一側設置整排窗邊座位，讀者可以一邊閱讀，一邊欣賞淡水著名的夕照，讓書頁與風景交織。戶外露台也同步翻新，強調視覺的穿透感，並擺放舒適的休憩座椅；天氣晴朗時，這裡成為最受歡迎的戶外閱讀區，也是不少讀者自拍、停留的空間。更特別的是，館方引進近年來風行的「陽台菜圃」，種植各式季節時蔬，形成饒富趣味且實用性高、極具美感的綠色園地，例如冬季的高麗菜、香菜等，活潑了東北季風吹襲下的淡水分館。

「重新開館後，我們觀察到最明顯的改變，是讀者停留時間變長了。」鄧立言說。以往讀者大多借完書便離開，如今有越來越多人「為了風景而來」——他們在窗邊閱讀、在露台發呆，一待就是一個下午。圖書館不再只是功能性的借閱空間，而是成為放鬆身心、親近文化與自然的生活場域。

戶外景觀露台讓讀者在閱讀之餘，也能欣賞無敵河景與迷人夕陽。

為讀者打造多元閱讀空間

淡水分館依照不同使用者的特質，重新梳理各樓層定位。3樓的兒童閱覽室在改造後，特別移至獨立樓層，與長輩經常使用的閱報區以隔音牆隔開，彼此不相干擾。

兒童閱覽室以清新的Tiffany藍與白色家具營造海洋意象，書架高低錯落，宛如一座閱讀迷宮，讓孩子在探索中自然接觸書本。天花板則以群聚的海洋生物點綴裝飾，行走其間如同徜徉在大海中。鄧立言表示，家長們對全新的兒童閱覽室給予高度肯定，色彩明亮、空間獨立，讓親子共讀變得輕鬆又有趣，孩子也更願意主動走進圖書館。

4樓的夕照書房與戶外景觀露台，以放鬆、悠閒為設計主軸，另外也設有一般閱覽區，提供讀者如家中書房般舒適的閱讀環境。5樓的藝文迴廊與自修區，適合深度閱讀與學習使用，其中「淡水文史常設展」展示淡水老照片、文史資料、在地記憶，以及館方或地方團體推出的工作坊成果展，期待圖書館能成為理解淡水文化的入口。

連結地方文史的圖書基地

淡水分館的館藏特色聚焦於「淡水文史與在地知識」，收藏有大量的淡水開發史、滬尾戰役、馬偕博士與在地人物相關書籍。鄧立言特別推薦在網路尚未普及前圖書館製作的簡報，以及淡水鎮刊《金色淡水》。

他拿起一本《金色淡水》合訂本表示，這是淡水區前身的淡水鎮公所於1993年創刊發行的刊物，延請書法家以瘦金體書寫「金色淡水」刊頭，優美的書法字與淡水美景融成一氣，內容記載了淡水鎮10餘年的發展，直到2010年臺北縣升格改制才停刊。

鄧立言分享，在面臨瓶頸或疲憊時，透過閱讀可以促進思考、激發靈感。「我很推薦讀者挑一本淡水歷史的書，坐在窗邊，一邊閱讀、一邊對照眼前的景色。」在這裡，歷史不只是文字，而是真實存在於眼前的風景。

館藏之一的《金色淡水》刊物，內容記載淡水鎮10餘年的發展。

私房散步路線與在地滋味

拜訪完淡水分館，不妨將閱讀延伸到街道之中。位於半山腰的「淡水街長多田榮吉故居」是日治時期的街長宿舍，也是全臺第一間接通自來水的民宅。和風木造建築靜靜佇立在山坡上，簷廊視野開闊，可俯瞰淡水河與觀音山，午後站在廊下吹風，看著河面光影流動，邊想像淡水曾經作為重要港市的風華。此處也是當時的藝文中心，地方人士匯聚在此交流、閱讀書報，故居內展示著多田榮吉演奏過的三味線。

依山勢而建的「重建街」是淡水第一條商業街，也是歷史上真正的「淡水老街」。沿途多為老宅與靜謐巷弄，比起人山人海的觀光老街，這裡多了小鎮的生活感，是體驗淡水山城樣貌的最佳去處。「淡水禮拜堂」與比鄰的「滬尾偕醫館」結合閩南與西式風格建築，見證了馬偕博士在淡水的醫療與傳教歷程，是許多人初識淡水歷史的重要起點。

淡水景點-淡水街長多田榮吉故居

淡水景點-淡水禮拜堂

淡水也自成一處美食聚落，鄰近圖書館的浙江點心小店「蒸美味」，主打清爽不油膩的蒸食料理，小籠湯包、清蒸肉圓十分可口，還有油豆腐細粉與私房小菜都是常客必點，也是在地人無數次回訪的隱藏美食。真理街上的阿給則是最「淡水」的味道，「文化阿給」、「老牌阿給」、「淡水三姊妹阿給」各有擁護者，讓這道小吃多了一份耐人尋味的在地趣味。「Luna Coffee」是氛圍獨特的露天咖啡廳，在樹下的座位小憩一會，品一杯老闆親自烘焙選豆的咖啡，享受片刻放鬆與靜諡。

淡水分館融合河岸風光與人文設計，成為「淡水人的大書房」，讓閱讀與河流、夕陽、山景、在地歷史緊密相連。而透過閱讀，我們得以更認識淡水，走訪古蹟建築、巷弄街道並品嘗地方美食，沿著山邊與水岸流連小鎮，感受淡水在地生活的風景與滋味。

● 本文摘選自國立公共資訊圖書館所發行季刊《讀家時光》雜誌182期：「數位共創．閱讀PLUS」，授權於聯合新聞網．琅琅悅讀刊登，未經同意，請勿轉載。