詩是無形畫，畫是有形詩：雙棲才子趙雅祐──#名單之後191

撰文｜林晏（國立中央大學藝術學研究所碩士）

趙雅祐 入選 臺展第3、9回

詩人血脈

有鐵血詩人之稱的吳濁流，憶起自身對詩歌的啟蒙，始自臺北國語學校師範部就學期間認識的一個人，此人鼓勵他接觸詩，並教導他作詩的規則。這人是吳濁流在自修室的同桌，也是本文的主角——趙雅祐（1901-1974）。（註1）

趙雅祐何許人也？其乳名德祐，另幼名福淞，號劍樵，亦號宜齋生人或宜園主人。父親為府城詩豪趙鍾麒（號雲石），是南社的領導人物之一。兄長趙雅福（號劍泉）長期深根詩社，為《三六九小報》發行人兼主編。如此家第薰陶，趙雅祐以「劍樵」為號作詩數首，也參與南社、桐侶、以成等詩社。雖不及父兄聲名響亮，卻也曾父子三人同入選「臺灣」雜誌第二回徵詩。題為「鄭成功」，各地應徵詩稿甚多，雲石得第一、第三，劍泉為五，劍樵則為第九。（註2）趙氏家族名列前第，其於詩壇活躍的程度，可見一斑。

1913年南社送別許南英的留影合照。13歲的少年趙雅祐，當時尚未入社。中間烏衣者為趙鍾麒，時為南社社長。圖片來源：謝國城編，《謝籟軒詩集》（出版地不詳，1965）。轉引自：王雅儀、謝宜珊〈日治時期傳統詩社照片「南社送別圖」考釋〉，《東海大學圖書館館刊》，第54期，（臺中：2020-11），頁57。

書墨禮樂的傳承

趙鍾麒除了是詩人，更是知名書法大家，曉得各式書體。另獨有的板橋體混合隸行篆楷書寫，因字型特殊，一眼便可辨認。趙雅祐寫給詩人友人徐淵深的賀新婚字聯，雖略顯拘束，但卻清晰可見承襲了父親渾厚的好筆法。

不僅書藝，趙鍾麒與臺南地方志士組「以成社」，撰寫禮樂祭祀儀節，期盼重振臺南孔廟雅樂。趙氏兄弟傳承其父之志，其中趙雅祐長期擔任「以成社」歌長，並撰有〈聖廟叢考〉一文。（註3）或許也在父親的安排之下，趙雅祐1922年迎娶大正時期臺南孔廟整修之主要人物——許廷光之長女許香菰為妻。（註4）

趙雅祐寫給臺南詩人徐淵深的賀新婚字聯，年代不詳。圖片來源：感謝王耀德先生（趙氏親屬）提供。

繪畫的滋養

1920年3月趙雅祐自臺北國語學校師範部畢業後，分發至舊城公學校（今高雄市左營區）執教，此時期常與自府城來此服務的張才、李銀濤、黃南山等聚會，號稱「舊城榜士會」。（註5）1922年，來自竹塹的文人畫家兼詩人鄭香圃曾至舊城閱歷遊覽，趙雅祐等人作地陪，期間鄭、趙兩人作詩數首紀錄此行，交情深厚。（註6）在詩文的層面上，兩人有志一同，但在繪畫方面，卻分道揚鑣。自1927年臺灣教育會主辦第一回「臺灣美術展覽會」起，無疑是對臺灣固有傳統文人畫產生致命衝擊。1929年，鄭香圃參與「全島書畫展覽會」，以純水墨畫形式宣揚其藝術信仰，訴求振興「中華文化」、反對日治「臺展」。（註7）與之相反的是，同年趙雅祐以〈赤い門〉（赤門）一作，入選第三回臺展西洋畫部。

趙雅祐，〈赤い門〉（赤門），1929。圖片來源：第三回臺展圖錄。

趙雅祐，〈風景〉，1935。圖片來源：第九回臺展圖錄。

趙家多在詩文上有所建樹，相比之下，趙雅祐展露的繪畫天分實屬特殊。從入選臺展的作品來看，趙氏樸實的寫生技法，可能偏向自學為主。（註8）1923年，趙雅祐自高雄返回故鄉臺南服務。歷任臺南寶公學校、末廣公學校等訓導， （註9）期間認識同事江海樹、郭柏川，或許相互影響之下，趙雅祐對藝術繪畫萌發興趣，更於1927年與江海樹、陳圖南等人，成立臺南地區業餘洋畫團體「綠榕會」，聘請陳澄波、廖繼春擔任顧問。（註10）

1952年5月，趙雅祐與郭柏川、曾添福、張常華、呂振益、謝國鏞、沈哲哉、張炳堂、黃永安等臺南美術界同好，以切磋互勵，培養高尚人格為宗旨，於臺南巿民生路醫師公會禮堂成立 「台南美術研究會」。雖趙雅祐1956年因故退會，後續也少見繪畫創作，但相信在趙氏生命中，藝術美感的滋養已成一種自然而然的習慣。

1953年「台南美術研究會」創會成員合影。前排左二為趙雅祐。圖片來源：「台南美術研究會」網站：http://art2.hos.tw/。

#名單之後191 註釋 1. 吳濁流，〈回顧台灣日據時代的台灣文學〉，吳濁流著，張良澤編，《黎明前的台灣》（臺北：遠流出版社，1977），頁41。 2.〈徵詩揭曉〉，《臺灣日日新報》，1922-09-14（6版）。 3. 盧嘉興原著，呂興昌編，《台灣古典文學作家論集（上）》，臺南：臺南市立藝術中心，2000，頁233-239。 4. 盧嘉興原著，呂興昌編，《台灣古典文學作家論集（上）》，臺南：臺南市立藝術中心，2000，頁277。 5. 龔顯宗，《臺灣文學家列傳》，臺北：五南圖書，2000，頁538。 6. 詳見：台灣漢詩數位典藏資料庫，趙劍樵、鄭香圃（點閱日期：2022-02-04） 7. 蔡國川，《竹塹藝術家薪傳錄》（新竹：新竹市立文化中心），頁66。 8. 黃冬富，《日治時期官辦美展臺南在地藝術家（含臺、日籍）研究結案報告書》（臺南市美術館，2019年10月7日），頁38。 9. 光復後趙雅祐轉至臺南商業職業學校教書，退休後至嘉南藥學專科學校（今嘉南藥理大學）擔任人事主任。龔顯宗，《臺灣文學家列傳》，臺北：五南圖書，2000，頁538。 10. 顏娟英，《台灣近代美術大事年表》，臺北：雄獅圖書，1998，頁90。