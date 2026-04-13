被撿回的名字：從漫畫出發，看見藤田村與阿里山林業的記憶

圖‧文｜Rendezvous Studio

「藤田村」源於日治時期阿里山林業開發，是藤田組在嘉義建立的宿舍聚落。雖然1908年藤田組因經費問題退出，但其留下的建設成為後續官方林業發展的基礎，「藤田村」之名也在居民間延續，成為今日玉山二村的前身。這裡不僅是居住空間，更是緊密連結工作與日常的生活共同體，公共澡堂亦承載交流與情感連結的功能。隨著阿里山鐵路通車，大量原木運至嘉義，製材所成為林業運作核心。透過天車等設備與分工處理流程，展現高度工業化生產，也深刻影響嘉義的城市發展。

「藤田村」，這個名字或許對多數人而言有些陌生，但它其實深藏於嘉義的城市記憶之中。

「藤田村」的出現，與阿里山林業開發密切相關。1906年，臺灣總督兒玉源太郎與大阪合名會社藤田組創辦人藤田傳三郎簽訂合約，將阿里山林業的開發與經營交由藤田組負責。藤田組隨即派遣藤田平太郎來臺，展開森林調查與鐵路建設的評估。隨著計畫展開，大量技術人員與勞動力進駐嘉義，於是事務所與宿舍也在市區與山區陸續興建，形成初步的生活聚落。

藤田組創立人藤田傳三郎（坐），與兒子藤田平太郎（立）。 照片來源：hotel樁山莊tokyo 官網

然而，這項開發計畫並未持續太久。1908年，由於鐵道建設成本過高、開發效益不如預期，加上資金困難，藤田組最終與總督府終止合作。儘管如此，他們留下的基礎建設與規劃成果，卻成為後續官方接手林業開發的重要起點。隨著阿里山林業事業逐步擴張，原有的宿舍與設施被重新利用並持續增建，一個以林業為核心的生活空間逐漸成形。

而「藤田村」這個名字，正是在這樣的過程中被保留下來。最早由藤田組興建的宿舍區，雖然歷經不同時期的轉變，從官舍到員工宿舍，但在居民之間始終沿用「藤田村」的稱呼。直到今日，這個地方已成為嘉義市立博物館旁的玉山二村，但對許多老一輩而言，「藤田村」仍是更自然的叫法。

紅色方框處為藤田村位置，下方紅色橫線處為現今的嘉義市立博物館。 地圖來源：1909年嘉義市區改正圖，中研院的臺灣百年歷史地圖。

若進一步想像當時的生活樣貌，可以發現藤田村並不只是單純的居住空間，而是一個完整的生活共同體。日治時期，日本資本進入臺灣後，為了確保產業運作，常直接從日本本地引入技術人員與職工，並規劃具有系統性的宿舍空間。起居、通行與儲藏各自分區，使生活與工作緊密連結。

在這樣的生活中，有一個特別重要的場所——公共澡堂（湯殿）。對居民而言，這裡不只是洗澡的地方，更是交流與放鬆的空間。一天工作的結束，往往在這裡轉化為聊天、分享與建立情感連結的時刻。在《集合！RENDEZVOUS》第18集〈小灰的等待〉裡，角色在澡堂相遇與對話的場景，正是對這種生活經驗的再現。

《集合！RENDEZVOUS 018 小灰的等待》書籍內頁。

隨著時間推移，生活型態逐漸改變，公共澡堂的功能也慢慢消失。住宅內部開始引入現代設備，空間樣貌隨之調整，從榻榻米到磁磚地坪並存，日式屋架則仍隱約保留。如今的玉山一村與玉山二村，正是這段歷史層層堆疊後的結果：前者保留較多產業設施的痕跡，後者則延續以居住為主的生活空間。

玉山二村，約2015-2020年。 圖片來源：台灣文化資產修復與研究中心

如果說藤田村是「生活」的現場，那麼阿里山林業的運作，則可以在嘉義製材所看見最具體的樣貌。1908年藤田組退出後，總督府於1910年重新接手林業與鐵道事務，隨著阿里山林業鐵路在1912年通車，大量原木得以運送下山，嘉義製材所也逐漸成為整個林業系統的核心。

1914年，製材所的貯木場與工場正式啟用，內部設有動力室、鋸屑室與乾燥室，負責將原木加工為可使用的建材。其中最具代表性的設備，是引進自美國的鐵索道系統「天車」。這套由鋼索與塔架構成的裝置，能吊掛沉重木材於空中移動並精準卸放，大幅提升作業效率，也展現當時高度工業化的技術水平。

木頭由送材臺送入工場，〈貯材場から製材工場へ〉，《熱帶植物產業寫真集》，東京：東京市 東京開成館，1939，中央研究院臺灣史研究所數位典藏。

當原木運抵製材所後，也會依材種不同採取不同處理方式：鐵杉與臺灣杉多堆放於貯木場進行乾燥，而扁柏與紅檜則浸置於貯木池中，以維持木材品質。這些分工細緻的作業流程，使嘉義製材所得以被譽為「東洋第一製材所」，並帶動地方產業與就業發展。

〈製材工廠〉，陳澄波，1946，畫布油彩，尺寸待考。 圖片來源：陳澄波文化基金會。

從藤田村的生活，到阿里山林業的運作，再到漫畫中的再詮釋，我們看見的不只是單一歷史事件，而是一段交織著產業、空間與記憶的過程。那些曾經存在的人與地，或許早已改變樣貌，但透過故事與書寫，它們仍以不同形式被保留下來。下次當你走過嘉義市立博物館一帶時，不妨想像一下：在今日熟悉的街景之下，曾經有一個被稱為「藤田村」的地方，人們在那裡生活、工作，也在日常之中，留下了屬於這片土地的歷史痕跡。

製材所於2005年受嘉義市政府登錄為歷史建築，經重新整修規劃，2019年6月全面開放參觀。 圖片來源：嘉義市政府。

●本文由澄波藝術文化授權琅琅悅讀刊登，完整內容《集合！RENDEZVOUS》0018：小灰的等待，可至琅琅書店查詢，未經同意，請勿轉載。

書名：集合漫畫第18集《小灰的等待》

作者：Rendezvous Studio

出版社：澄波藝術文化股份有限公司

出版時間：2026-02-10