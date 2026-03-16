紐西蘭每年秋季空中慶典「熱氣球節」3/21開幕點亮夜空

文、圖_Flora

3月的紐西蘭，是秋天的開始。天空清朗通透，成為熱氣球色彩最溫柔的背景。

每年3月的漢米爾頓，蔚藍的天空多了些繽紛與期盼。2月的漢米爾頓藝術節（Toi Ora ki Kirikiriroa）才剛畫下句點，最令人期待的空中盛會便接續登場，那就是熱氣球節（Balloons over Waikato）。整個活動為期8天，是屬於3月天空的美好祝福。

今年於3月21日舉行的開幕活動是在懷卡托大學登場的ZURU Nightglow。夜色之中，熱氣球整齊排列，隨著音樂節奏一一點亮，彷彿童話世界悄然展開。一顆顆發光的熱氣球，在黑夜中顯得溫柔而震撼，讓人忍不住停下腳步，靜靜欣賞。

接下來的一整週，每天清晨約7點，湖畔草地便開始熱鬧起來。熱氣球一顆顆鋪展在草地上，隨著熱空氣慢慢注入，色彩逐漸立體成形。有每年經典造型，也有新朋友加入，創意十足的新樣式。孩子們可以以極近距離觀看熱氣球緩緩甦醒，眼神裡滿是期待與驚喜。

活動現場也安排了許多貼心的小互動。例如：準備一枚（1或2元）紐幣金幣，孩子便有機會走進熱氣球內部，感受被巨大布幕包圍的奇妙體驗。熱氣球旁也有攤位提供餐點給家長們購買；同時有免費抽獎活動，不少孩子都抽中腰包、帽子、小玩具，好不開心。值得一提的是，平日多在星期四提供免費早餐，為清晨增添一份溫暖與香氣。

Balloons over Waikato 網址_balloonsoverwaikato.co.nz/zuru-nightglow/ 註_這場活動為免費參加，但需事先完成線上登記，名額有限。相關資訊與登記方式可參考官方頁面。

在漢米爾頓湖畔看陽光與熱氣球一同升起。圖／旅讀Or

走進熱氣球內部，一窺其中的祕密。圖／旅讀Or

近距離感受火焰加熱，飛行從這開始。圖／旅讀Or

本文作者： Flora

現居紐西蘭。熱衷觀察日常細節，以不同視角分享紐西蘭。現為《紐出精彩》主持人。 圖／旅讀Or

●文章授權轉載自《旅讀or》雜誌第169期：布達Intro／佩斯Extro，打開墾丁真面目，未經同意，請勿轉載。

旅讀 第169期

出版頻率：月刊

出版日期：2026-03-01