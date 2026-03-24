讓繪畫趣味人生的小學教師：吉田寬──#名單之後188

撰文｜余怡儒（國立暨南國際大學歷史碩士）

吉田寬 入選 臺展第3、5回

秋末微帶涼意的微風輕拂，午後的和煦斜陽自葉間隙縫灑落，位於臺北市龍口町（註1）的日式木造房舍社區中，傳來琴音錚錚作響，循聲只見旭尋常小學校（今北市東門國小）的教師吉田寬懷抱著曼陀林琴，坐在廊下彈奏，一副悠然閒適的景象。

曼陀林琴（mandolin，圖1），是一種撥弦樂器，發源於義大利，由歐洲義大利文藝復興時期的琵琶家魯特琴（lute）演變而來，全長約40公分，一般有鋼弦4對8條，按小提琴音高定音，用撥片（plectrum或pick）彈奏，因為指板上有音格（fret），音階辨識容易，故易於學習。依照其造型和演變過程，分成圓背曼陀林（那不勒斯曼陀林）丶平背曼陀林和拱頂曼陀林三種，其中現今最常見及普遍流行的就是那不勒斯曼陀林，一般大眾講到曼陀林，也多指這種形式的曼陀林。（註2）

圖1. 圓背曼陀林琴 圖片來源：山姆樂器工作室，日本Suzuki Mandolin二手曼陀林全單雲杉面板楓木圓背，https://tw.bid.yahoo.com/item/【山姆 樂器工作室】日本 Suzuki Mandolin 二手曼陀林-100681829550，瀏覽日期：2021年5月10日。

吉田寬所演奏的圓背曼陀林，其梨形圓背的造型在正面看來，與琵琶有些相似，致使《臺灣日日新報》於1929年11月刊載一首與琵琶相關的題詩時：「群芳閑日競風華，比似佳人未破瓜。容易飄零遲暮感，孤舟商婦泣琵琶。」（註3），將吉田寬1929年第三屆臺展入選的作品〈花〉（圖2），合併在一起刊登。

圖2. 吉田寬，〈花〉，1929年。 資料來源：《第三回臺灣美術展覽會圖錄》。

這是吉田寬首次入選臺展的作品，同時期的靜物畫作中，主題若是花卉，較常見的構圖方式為單獨描繪瓶花，畫面中添加其他物品的畫作並不在多數，搭配樂器一同入畫的作品就更是少數。舉例來說，同為小學教師的竹內軍平亦擅長靜物畫，其連續入選臺展長達十年，他習慣利用不同造型的物品，營造畫面中的活潑性與豐富度，如他在〈金魚〉（圖3）中就利用魚缸中悠游的金魚，使其動態意象讓畫面增添生動感，但他所描繪的〈雞頭（雞冠花）〉（圖4）仍僅單獨描繪瓶花，可見吉田寬以樂器入畫是當時的特例，也可推知曼陀林應是吉田寬生活周遭隨手可得之物。

圖3. 竹內軍平，〈金魚〉，1931年 資料來源：《第五回臺灣美術展覽會圖錄》

圖4. 竹內軍平，〈雞頭（雞冠花）〉，1936年 資料來源：《第十回臺灣美術展覽會圖錄》

在那之後，1931年鹽月桃甫於京町二丁目小塚美術社2樓，再次成立師門性質的京町畫塾，吉田寬、竹內軍平、西尾善積等人皆再度投入鹽月門下。同年，吉田寬便再度入選兩幅作品〈白イ水插ノアル靜物（白色水瓶的靜物）〉（圖5）以及〈風景〉（圖6）。

綜觀吉田寬的履歷，（註4）他在臺北市立旭尋常小學校（今北市東門國小）任教長達12年，1941年進入臺灣南方協會擔任書記，1942年進入臺灣總督府專賣局工作，隔年更受命到新竹調查石油專賣事業，（註5）直至終戰。其生命歷程中，所留下的畫作及相關活動足跡相當稀少，而他將樂器入畫不但呈現出自己的獨特性，或許也透露出其喜愛音樂的興趣。

圖5. 吉田寬，〈白イ水插ノアル靜物（白色水瓶的靜物）〉，1931年 資料來源：《第五回臺灣美術展覽會圖錄》

圖6. 吉田寬，〈風景〉，1931年 資料來源：《第五回臺灣美術展覽會圖錄》

#名單之後188 參考書目 1. 白適銘編著，《臺灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895～1945）》，臺中：國立臺灣美術館，2019.10。 2. 《臺灣日日新報&漢文臺灣日日新報資料庫》，漢珍知識網。 3. 中央研究院臺灣史研究所，「臺灣總督府職員錄系統」，http://who.ith.sinica.edu.tw/mpView.action 。 4. 中央研究院歷史語言研究所，「南國美術殿堂－臺灣美術展覽會（1927-1943）作品資料庫」，http://ndweb.iis.sinica.edu.tw/twart/System/index.htm。 5. 中央研究院臺灣史研究所，「臺灣史檔案資源系統」，http://tais.ith.sinica.edu.tw。 6. 奇美博物館，〈曼陀林樂器介紹〉，https://www.chimeimuseum.org/曼陀林樂器介紹/B43BAEA9-640E-437F-811E-F3289063230E，瀏覽日期：2021年5月10日。 註釋 1. 臺北市龍口町，町名源自清治時期之龍匣口庄，該町因總督府中學（今北市建國中學）建校所在，文教風氣頗盛，多有日籍移民所居。戰後劃入古亭區，約為今臺北市中正區三元街以北、南海路以南的泉州街全域及和平西路二段、寧波西街之一部份。引自「龍口町」，維基百科，https://zh.wikipedia.org/wiki/龍口町，瀏覽日期：2021年9月23日。 2. 關於曼陀林的介紹，參引自「曼陀林」，維基百科，https://zh.wikipedia.org/wiki/曼陀林，瀏覽日期：2021年9月23日、「曼陀林樂器介紹」，奇美博物館，https://www.chimeimuseum.org/曼陀林樂器介紹/B43BAEA9-640E-437F-811E-F3289063230E，瀏覽日期：2021年5月10日。 3.吉田寬，〈花〉，《臺灣日日新報》，1929-11-25（4版）。 4. 〈雇吉田寬採用〉，《昭和十七年自一月至三月人事書類其二（專賣局）［1］》，臺灣總督府專賣局公文類纂。檢索自中央研究院臺灣史研究所「臺灣史檔案資源系統」。http://tais.ith.sinica.edu.tw，檢索日期：2021年5月13日。 5. 〈新竹州下ニ於ケル石油事業調查復命（屬松本四郎、雇吉田寬、雇山下準一）［5］〉，《昭和十八年石油復命書（新竹州）［1］》，臺灣總督府專賣局公文類纂。檢索自中央研究院臺灣史研究所「臺灣史檔案資源系統」。http://tais.ith.sinica.edu.tw，檢索日期：2021年5月13日。

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