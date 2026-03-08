【展演的回聲】黃偉雯／華山文創園區《世界古文明展》飽覽印度、埃及等四大古文明之謎

（立即票選玩抽獎，贈特展雙人票，活動辦法詳見文末）

文／黃偉雯（歷史、文化觀察作家）

今年開始，有一場只要你對古文明著迷，就一定會心動的展覽—《世界古文明沉浸體驗展》。對於我而言，一走進去，好像又回到當年那個站在高中歷史課講台上的自己，還記得以前的課綱，高二就是說世界史的時候，然後就是從世界四大古文明 : 埃及、兩河流域、印度、希臘開始一路講下去...。

這個展覽也是分成這樣四個展區，門口大大的金字塔還有人面獅身像就已經非常吸睛，隨著地上的展區參觀指示箭頭，步入的第一區就是埃及展區。古埃及文明本身就是一個充滿神祇與象徵的宗教世界。展區中可以看到多位熟悉的埃及神祇形象，例如掌管冥界與審判亡靈的阿努比斯（Anubis），他的狼頭人身形象，象徵守護亡者與木乃伊製作的神；以及與太陽密不可分的太陽神拉（Ra），每天乘著太陽船穿越天空，象徵生命與宇宙秩序的運行。

進展門前大大的金字與人面獅身像，超吸睛。圖／黃偉雯提供

破譯古埃及文明的關鍵文物：羅塞塔石碑

而在眾多展品之中，最引人注目的之一，就是復刻的「羅塞塔石碑」（Rosetta Stone）。這塊石碑可以說是解開古埃及文字之謎的鑰匙。19世紀正值歐洲考古熱潮的高峰期，許多世界知名的古文明遺址都是在那個時期被發現與挖掘的，例如土耳其傳說中的特洛伊（木馬屠城記）遺址、伊朗的波斯帝國宮殿波希波里斯（Persepolis）等。也正是在這樣的時代背景下，橫掃歐洲的拿破崙遠征埃及，他的軍隊後面其實跟隨著一批學者與考古團隊。1799年，法軍士兵在埃及羅塞塔（Rosetta）附近發現了這塊石碑，成為轟動世界的重大發現。

埃及展區呈現最神秘的文明，燦爛奪目的沉浸空間。圖／黃偉雯提供

復刻的「羅塞塔石碑」（Rosetta Stone）。圖／黃偉雯提供

羅塞塔石碑最重要的地方，在於它同時刻有三種文字：古埃及象形文字、埃及草，以及古希臘文。由於學者已經能讀懂希臘文，因此透過三種文字的對照，最終在19世紀由法國學者商博良（Jean-François Champollion）成功解讀了古埃及象形文字。也因為如此，人類才終於能重新閱讀那些沉睡在神廟與墓室牆壁上的古老文明記錄。

你聽過核死丘嗎？印度哈拉巴文化被消失的歷史之謎

至於印度河文明，從摩亨佐．達羅出土(Monenjo Daro)的各種印章，就沒有這麼好運，至今還無人能破譯古印度的那些象形文字。不過印度河文明消失的謎也同樣吸引人，大家都知道印度是文明古國，究竟他被稱為古文明的歷史是指哪一個？答案是「哈拉巴文化｣（也是印度的本土文明）。

哈拉巴文化位在印度河上游，以摩亨佐．達羅及哈拉巴兩座城市文明最為著名，這兩座城市相距約640公里，具體位置是位在今天的巴基斯坦境內。這些城市文明的特色是已經有城市規劃，主要的經濟基礎是農業，當然也有跟當時遙遠的鄰居兩河流域文明做生意，當時文明的程度是屬於青銅器的時代。不過關於這個哈拉巴文明最令人津津樂道的是它消失的原因，被大多數人接受地的原因都認為是因為河道改變，所以農產量降低，造成糧食危機影響人口；也有一說是因為外來民族入侵，但是最多人喜歡討論的是有關「核死丘｣的這個原因。

印度古文明展區介紹動物印章文物與象徵的意義。圖／琅琅悅讀編輯室

印度文明。圖／黃偉雯提供

話說，印度最長的史詩《摩訶婆羅多》裡面有記載王室之間兄弟鬩牆的一場「俱盧大戰｣，戰爭爆炸的場面描述得相當生動，而且簡直就是與二戰時期，廣島被丟原子彈時爆炸的場面類似。目前在發生大戰的地點，還有一大片留著高溫爆炸後留下的黑色玻璃物質的痕跡，當地人稱那片地方為「蘭卡｣，經過科學測試，這裡的確有核能量的數據。至於大家不斷的討論究竟為什麼幾千年前的史詩可以把核爆的情形敘述得那麼清楚？這個就跟金字塔是如何造成的，一樣是個歷史之謎了！

古波斯與古希臘展區 與現代生活息息相關

走進兩河流域展區，讓我印象最深刻的，其實是瑣羅亞斯德教(又稱拜火教/祆教）相關的圖案。那個帶著翅膀的圓形符號，被稱為法拉瓦哈（Faravahar），象徵光明、善與宇宙秩序，也是古波斯宗教信仰的重要象徵。看到這個圖案時，我突然想起一個有趣的文化連結—日本汽車品牌 Mazda Motor Corporation 的名稱，其實和祆教最高神 Ahura Mazda（阿胡拉・馬自達）有關。這樣的小細節，讓人發現古文明其實從未真正消失，它們只是以不同的形式，悄悄延續到現代世界裡。

法拉瓦哈是瑣羅亞斯德教最為知名的一個標誌。圖／維基百科

在整個展區裡，讓我一看再看、停留最久的，其實是希臘展區。展區裡除了介紹對古典希臘歷史發展有重要影響的人物，例如哲學家、城邦政治人物與文化象徵之外，最吸引人的還是那個「希臘神話 3D沉浸拍照區」。奧林匹斯山的眾神之王宙斯（Zeus），手持雷霆，象徵天空與至高權威；智慧與戰略的女神 雅典娜（Athena），身披盔甲、手持盾牌與長矛，是理性與智慧的象徵；還有月亮與狩獵女神阿耳忒彌斯（Artemis），她代表自然與野性的力量；而掌管海洋與風暴的 波塞頓（Poseidon），手持三叉戟，一揮之間便能掀起巨浪與地震。這些熟悉的神祇，本來只是電影電玩裡的名字與雕像，但在這樣的沉浸式場景裡，突然變得生動起來。站在拍照區裡，彷彿自己進入了正在上線的動漫世界中，十分有臨場感。

宙斯（Zeus）手持雷霆的沉浸雕像。圖／琅琅悅讀編輯室

希臘男神、女神在沉浸展區內生動無比。圖／琅琅悅讀編輯室

這個世界古文明沉浸體驗展，展期到4月19日，還沒去的朋友把握這段春暖花開的時節，去華山文創看展覽兼踏青吧！

作者簡介： 黃偉雯

擁有多年高中歷史教師經歷，曾任職於馬來西亞華文獨立中學，是該校第一位台灣籍校長。懷抱著對於異國文化的熱情與熱愛，足跡遍及世界各地，並透過寫書、講座等方式，期待向大家分享學習歷史的樂趣。

目前為國立政治大學國家發展研究所博士生、作家、世界歷史觀察x亞太研究文史工作者。

